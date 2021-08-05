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Польша готовит новый удар по "Северному потоку - 2": Шансы Варшавы оценил политолог Блохин

05 августа 2021, 22:55  •  163 • Политика
В Польше намерены саботировать "Северный поток - 2" через "европейскую солидарность". "Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель уже провели переговоры", - напомнил политолог Блохин.
Польша планирует саботировать запуск газопровода "Северный поток - 2" под предлогом "европейской солидарности", предупредил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов. Его слова прокомментировал научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований политолог Константин Блохин.
Чижов рассказал, что сейчас в самом разгаре находится судебное разбирательство по газопроводу OPAL, который является сухопутным продолжением "Северного потока - 2". В нём Польша пытается добиться пересмотра порядка работы трубопровода. При этом активно используется аргумент о "европейской солидарности". Данное понятие стало уже ощутимой частью правового поля ЕС, отметил Чижов в беседе с ФАН.
По мнению политолога Константина Блохина, всё не настолько плохо, как кажется. Эксперт напомнил, что даже у "всемогущих" США не вышло остановить строительство "Северного потока - 2". Поэтому шансы Польши в этом плане ещё ниже. Вряд ли у Варшавы получится то, с чем не смог справиться даже Вашингтон.
Не думаю, что им удастся изменить порядок работы российского газопровода, потому как его строительство почти закончено. Поэтому после драки кулаками не машут,
- прокомментировал эксперт.
Он не исключил, что к попыткам Польши саботировать "Северный поток - 2" может присоединиться Украина. Однако даже это ничего не изменит. Поэтому очередную шумиху вокруг газопровода следует рассматривать как "просто сотрясание воздуха".
Украина и Польша могут кричать, делать разные заявления. Но президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель уже провели переговоры,
- резюмировал Константин Блохин в беседе с Nation News.

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