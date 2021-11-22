Польша готовит депортацию для 200 нелегалов чартерными рейсами

Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com

Среди мигрантов есть организаторы незаконного пересечения границ

Польские власти намерены устроить депортацию порядка 200 нелегалов, проникших в страну. Такое заявление сделала сегодня, 22 ноября, пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

Как указала чиновница, на этой неделе правоохранительные органы планируют вернуть выходцев из других стран в государства, гражданами которой они являются. Всего планируется депортация порядка 200 человек.

В указанное число, указали в польской погранслужбе, входят десять человек, которые оказались организаторами нелегальной миграции. Варшава намерена устроить для них чартерные рейсы. Ирак, который выступает страной назначения, должен выразить согласие на принятие своих соотечествеников. Группу из 80 человек польская сторона надеется отправить первым рейсом.

С начала текущего года погранслужба страны выявила 36 тысяч попыток незаконного пересечения государственной границы из Белоруссии, заявила Михальская.

В этот жень день белорусский лидер Александр Лукашенко указал, что республика планирует депортировать из страны авиарейсом выходцев из Ближнего Востока в конце ноября. 18 ноября отмечалось, что пассажирский лайнер компании Iraqi Airways выполнил машрут Минск-Багдад. На борту судна находились 374 человека из Ирака.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что выходцы из ближневосточных стран, находящиеся вторую неделю на польско-белорусской границе, стали жертвами коварства третьих лиц. Еврокомиссар обвинила белорусскую администрацию в произошедшем, заявив о том, что Александр Лукашенко действует в качестве "туроператора без лицензии", занимаясь продажами билетов.