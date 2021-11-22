Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Главная / Политика

Польша готовит депортацию для 200 нелегалов чартерными рейсами

22 ноября 2021, 15:30  •  22 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Среди мигрантов есть организаторы незаконного пересечения границ
Польские власти намерены устроить депортацию порядка 200 нелегалов, проникших в страну. Такое заявление сделала сегодня, 22 ноября, пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
Как указала чиновница, на этой неделе правоохранительные органы планируют вернуть выходцев из других стран в государства, гражданами которой они являются. Всего планируется депортация порядка 200 человек.
В указанное число, указали в польской погранслужбе, входят десять человек, которые оказались организаторами нелегальной миграции. Варшава намерена устроить для них чартерные рейсы. Ирак, который выступает страной назначения, должен выразить согласие на принятие своих соотечествеников. Группу из 80 человек польская сторона надеется отправить первым рейсом.
С начала текущего года погранслужба страны выявила 36 тысяч попыток незаконного пересечения государственной границы из Белоруссии, заявила Михальская.
В этот жень день белорусский лидер Александр Лукашенко указал, что республика планирует депортировать из страны авиарейсом выходцев из Ближнего Востока в конце ноября. 18 ноября отмечалось, что пассажирский лайнер компании Iraqi Airways выполнил машрут Минск-Багдад. На борту судна находились 374 человека из Ирака.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что выходцы из ближневосточных стран, находящиеся вторую неделю на польско-белорусской границе, стали жертвами коварства третьих лиц. Еврокомиссар обвинила белорусскую администрацию в произошедшем, заявив о том, что Александр Лукашенко действует в качестве "туроператора без лицензии", занимаясь продажами билетов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





22
Источник
Похожие новости
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
22 ноября 2021, 11:25
Пенсий больше не будет? Разбираемся в громком заявлении
22 ноября 2021, 09:40
На Украине похвастались срывом запуска "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму...
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 09:05
На Украине испытали уникальную систему, делающую деньги из ничего
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
19 ноября 2021, 22:40
"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
15 ноября 2021, 18:20
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.