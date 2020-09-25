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Польша готова уничтожить экологию назло России? Балтийский проект Варшавы признали опасным

25 сентября 2020, 01:30  •  71 • Политика
Государственный департамент по охране окружающей среды Польши признал тот факт, что строительство судоходного канала через Балтийскую косу в обход России несёт угрозу для экологии.
Проект Польши по строительству канала через Балтийскую косу в обход России несёт угрозу для экологии. Данный факт вынужденно признал Государственный департамент по охране окружающей среды Польши.
Речь идёт о создании судоходного канала, который соединил бы порт в городе Эльблонг с Балтийским морем в обход России. Эту идею Польша вынашивает уже несколько лет, однако его осуществлению противятся экологи, указывающие на непоправимый вред, который будет нанесён окружающей среде.
Примечательно, что аналогичного мнения придерживается и Европейская комиссия. Региональное управление по охране окружающей среды в Гданьске также изначально выступало против, но после смены руководство резко изменило мнение. Однако сейчас вред от проекта признал уже Государственный департамент по охране окружающей среды.
После нескольких месяцев изучения вопроса в ведомстве пришли к выводу, что строительные работы на Балтийской косе вредят экологии. Тем не менее власти Польши пока не спешат сворачивать проект, пишет "Политпазл".

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