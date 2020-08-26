Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию

По мнению Котенка, глобальная перестройка, перекройка мира уже идёт давно, и формирование новых союзов на западной границе России - лишнее тому подтверждение.

"Люблинский треугольник" - это данность, созданная исключительно против России. Причём они здесь пытаются закинуть удочки в прошлое, связать это неким образом с Люблинской унией, с теми мероприятиями глобального характера, которые фиксировали и закрепляли отход православного населения, восточных славян, от русского центра, от Третьего Рима. Сейчас этот проект реанимирован. И всё это вкупе увязывается с польскими грёзами о державе от моря до моря. То есть реализуется некая мечта Пилсудского", - считает Котенок.

Белоруссия в этих планах должна играть ключевую роль, поскольку польские эксперты рассматривают её как русский выступ, который мешает окончательному соединению двух флангов дуги, считает эксперт.

"То есть, получается, с севера - Польша и русофобские режимы прибалтийских лимитрофов, южнее - антирусская власть в Киеве и по центру - Польша. Белоруссия мешает. И поэтому именно Белоруссия сейчас явилась ареной противостояния. Об этом, кстати, предупреждали ещё лет пять назад, что после реализации майданного сценария в Киеве следующим будет Минск. Многие не верили, говорили, что Батька Лукашенко прочно держится, несмотря, опять же, на свою, так сказать, "многовекторность", - напомнил собеседник Царьграда.

Тем не менее, добавляет он, даже самые прочные конструкты, пусть и с элементами диктаторского управления, имеют свойство рушиться. Перед Лукашенко сейчас стоит очень тяжёлый выбор, подчёркивает Котенок.

"Если он продолжит политику "многовекторности", чему есть сигналы, например, оставление в правительстве таких ключевых русофобских фигур, агентов влияния, как Макей и других, то его судьба незавидна", - предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что предсказать однозначно, что будет с Белоруссией при том или ином сценарии, сложно, но нельзя забывать о фантомных болях той же Польши, которая рассматривает западные области Белоруссии и западные области Украины как так называемые Восточные кресы.

"Они считают эти территории исконно своими землями. И при любом ослаблении, деструкции и каких-то элементах гражданского противостояния, конфликтах Польша будет рассматривать это как сферы своих интересов, вплоть до силового решения. И не случайно сейчас в Белоруссии объявлена мобилизация, и армия переброшена именно на запад", - пояснил происходящее Котенок.

Что касается России и Крыма, эксперт считает, что западные страны попытаются интернационализировать воздействие на Москву. Тревожный сигнал в этом смысле - визит главы британского Минобороны Бена Уоллеса на Украину, который пообещал вкладываться в создание ВМФ Незалежной именно для противостояния России.

"Это такие прямые формулировки. То есть будет попытка создать некую интернациональную группировку с целью давления, блокады. Здесь всё зависит от нашей стойкости, от нашей обороноспособности. Единственный же сценарий сохранения Белоруссии в нашей орбите, пусть даже во многом формального, но Союзного государства, - это максимальное укрепление военно-политического сотрудничества с Минском и запуск там по-настоящему интеграционных процессов", - считает Котенок.

По его словам, процессы интеграции Белоруссии с Россией должны иметь необратимый характер, только в таком случае разорвать эти узы будет сложно.