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Польша дала Украине надежду на членство в НАТО
03 мая 2021, 20:00 • 41 • Политика
Польша дала Украине надежду на членство в НАТО. Североатлантический альянс в июне обсудит перспективы вступления Украины в организацию.
Об этом в понедельник заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в середине июня в Брюсселе пройдёт саммит НАТО, в ходе которого планируется поднять украинский вопрос.
При этом польский лидер отметил, что речь пока что идёт не о принятии решения о вступлении Украины в НАТО, а о предоставлении дорожной карты, которую страна должна выполнить, если хочет стать частью западного военного блока.
Президент Польши добавил, что в ходе саммита планируется обсудить вопрос обеспечения безопасности Центральной Европы.
Напомним, что после госпереворота 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса и заявила о стремлении стать частью НАТО. Североатлантический альянс поддерживает инициативу Украины, но пока что не решается дать ей статус члена организации. Более того, в начале года официальные лица Германии заявили, что вопрос вхождения Украины в НАТО вообще не стоит на повестке дня. А в США переадресовали этот вопрос руководству альянса.
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