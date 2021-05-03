Польша дала Украине надежду на членство в НАТО. Североатлантический альянс в июне обсудит перспективы вступления Украины в организацию.

Об этом в понедельник заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в середине июня в Брюсселе пройдёт саммит НАТО, в ходе которого планируется поднять украинский вопрос.

При этом польский лидер отметил, что речь пока что идёт не о принятии решения о вступлении Украины в НАТО, а о предоставлении дорожной карты, которую страна должна выполнить, если хочет стать частью западного военного блока.

Это вопрос формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется, - отметил Дуда.

Президент Польши добавил, что в ходе саммита планируется обсудить вопрос обеспечения безопасности Центральной Европы.

Напомним, что после госпереворота 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса и заявила о стремлении стать частью НАТО. Североатлантический альянс поддерживает инициативу Украины, но пока что не решается дать ей статус члена организации. Более того, в начале года официальные лица Германии заявили, что вопрос вхождения Украины в НАТО вообще не стоит на повестке дня. А в США переадресовали этот вопрос руководству альянса.