Польша чтит память ещё одного душегуба – генерала Армии Крайовой (АК) Августа Фильдорфа (позывной Ниль). Его биография – образцовый жизненный путь польского русофоба. В Первую мировую Ниль воевал в австрийской армии – той самой, которая учинила геноцид карпаторусского населения.

В годы польско-советской войны 1920 года Фильдорф воевал за Речь Посполитую «от моря до моря», с Украиной, Белоруссией и Литвой в её составе. В годы Второй мировой Фильдорф как заместитель командующего АК Леопольда Окулицкого издал приказ о расстреле советских партизан и польских коммунистов. Этот приказ и укоротил ему жизнь. После войны Фильдорф долго скрывался под вымышленной фамилией, но в 1950 году был арестован Министерством безопасности Польской Народной Республики. Следствие продолжалось три года. По совокупности преступлений и с учётом совершённых по приказу Ниля убийств суд приговорил его к высшей мере наказания через повешение.

Сегодня каждая польская газета считает своим долгом перепечатать список судей, следователей и прокуроров, занимавшихся делом Фильдорфа. Это дополнительное средство давления на их родственников, вынужденных теперь жить с клеймом предателей, хотя предателем был Август Фильдорф, как и другие боевики АК. В 1945 году они надеялись напасть на СССР вместе с британцами, американцами и немцами. После войны они не восстанавливали разрушенную Польшу, а жили грабежами и убийствами.

В 2006 году польские власти посмертно наградили Фильдорфа орденом Белого Орла. В 2009 году о нём сняли документальный фильм. В 2010 году ему открыли памятник и присвоили его имя полку спецназа Войска Польского. В 2018 году выпустили монету в 10 злотых с его изображением в рамках серии, посвящённой антикоммунистическому бандподполью.

Соб. корр. ФСК