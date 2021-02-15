Польша была единственной страной Европы, где евреи после Второй мировой войны исчезли

Ночь без конца

Как сообщила Gazeta Wyborcza, 9 февраля окружной суд Варшавы вынес приговор в отношении известных польских историков Барбары Энгелькинг и Яна Грабовского за их книгу «Ночь без конца. Судьбы евреев в некоторых районах оккупированной Польши». Их признали виновными в клевете. Грабовский уже заявил, что намерен обжаловать решение суда. Энгелькинг также не признала свою вину.

Это решение польского суда вызвало комментарии в европейских СМИ. Как пишет греческая газета Katimerini, книга двух историков показывает, что, хотя тысячи поляков рисковали своими жизнями, чтобы помочь евреям, были и тысячи участников холокоста. Однако в Польше за упоминание о причастности поляков к истреблению евреев преследуют. Правящая партия «Право и справедливость» считает, что любое расследование польского соучастия в резне евреев является позором для страны и должно наказываться в судебном порядке.

Похороны жертв погрома в Евдабне

Официально известно о трёх крупных еврейских погромах в Польше. В Кракове в 1945 г., в Кельце в 1946 г. и Едвабне в 1941 г. В последнем случае поляки принялись уничтожать евреев с разрешения немцев, причём жестоким образом: сжигали живьем, забивали насмерть. Вплоть до 2000 г. Варшава лгала, будто это сделали гитлеровцы, скрывая то, что многие поляки были не лучше гитлеровцев. За годы немецкой оккупации в Польше были убиты 6 миллионов местных жителей, примерно половина из них были евреями.

Похороны жертв еврейского погрома в Кельце 1946 г.

В 2001 году Ян Гросс, американский историк польского происхождения, спровоцировал острые дебаты, опубликовав книгу «Соседи: история уничтожения еврейского местечка», в которой рассказывается, как в 1941 году в горящем амбаре, где их заперли местные жители, погибли 340 польских евреев. В 2006 году Гросс опубликовал книгу «Страх: антисемитизм в Польше после Аушвица», где рассказал о жестокости поляков по отношению к евреям уже после освобождения страны от нацистов.

В 2013 году другой польский историк Ян Грабовский, профессор университета Оттавы, выпустил книгу «Охота на евреев: предательства и убийства в оккупированной немцами Польше». В этой книге подробно анализируются документы и записи, сделанные в городе Домброва-Тарновска и его окрестностях. Согласно тем записям, подавляющее большинство евреев, прятавшихся от нацистов, были преданы, а в некоторых случаях убиты их польскими соседями.

Почему в Варшаве так упорно отрицают причастность поляков к истреблению евреев? Во-первых, там озабочены тем, чтобы представить Польшу жертвой сговора Гитлера и Сталина, больше всех пострадавшей во время войны. Во-вторых, правда об участии польских полицаев и местного населения в холокосте позволит Израилю потребовать возмещения ущерба, понесенного еврейским населением Польши.

Польские полицаи вместе с гитлеровцами

Книга, за которую осудили учёных в Варшаве, – не первое документирование разоблачение причастности поляков к истреблению евреев. Не так давно в Канаде вышла книга того же Яна Грабовского «На службе. Роль польской синей и уголовной полиции в уничтожении евреев». «Синей полицией» называли в годы войны подразделения вспомогательной военизированной полиции, созданные Третьим рейхом на оккупированных территориях Польши. Эти подразделения участвовали в выявлении и задержании евреев, охране еврейских гетто, ликвидации лиц еврейской национальности. Без зазрения совести, говорится в книге, полицаи расправлялись с людьми, которых знали всю жизнь – с соседями, одноклассниками, знакомыми. До войны они могли годами и десятилетиями стричься у еврея-парикмахера, покупать продукты в еврейском шинке или вызывать к своему больному ребенку еврея-фельдшера, но как только Польша была оккупирована немцами, поступившие на службу в полицию поляки преобразились.

Польские полицаи вместе с немцами арестовывают евреев

Как свидетельствует Times of Israel, польско-еврейский историк Шимон Датнер подсчитал, что от рук поляков во время Второй мировой войны погибли 200.000 евреев. С 1942 по 1945 год из 250 тысяч евреев, пытавшихся бежать от немцев в оккупированной Польше, выживало только 10-16 процентов. В 1942 году 2,5 миллиона польских евреев все еще были живы в Польше, из которых 10 процентов пытались бежать из гетто. До освобождения дожило всего около 50 000 человек.

Польша была единственной страной Европы, где евреи после Второй мировой войны практически исчезли. Польские евреи, которым посчастливилось уцелеть, эмигрировали в Израиль или США. Согласно результатам переписи 2011 года, в Польше насчитывалось всего 8 тысяч человек, определяющих себя как евреев.

Поляки истребляли и советских военнопленных, которым удавалось бежать из Германии; на территории Польши их нередко выдавали гитлеровцам местные жители. Иногда до выдачи дело не доходило, поляки сами расправлялись с «чужаками».

Головорезы из Армии Крайовой убили тысячи советских военнопленных

Недавно Министерство обороны РФ рассекретило документы о зверствах поляков во время Великой Отечественной войны. Среди них – краткая справка за подписью члена военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Телегина «Об отношении Армии Крайовой к русским партизанам», составленная по показаниям военнопленных партизан, перешедших линию фронта. В ней говорится: «Ещё до получения этих показаний мы располагали несколькими сигналами о том, что аковцы расстреливали русских военнопленных, убежавших из немецких концлагерей и желавших примкнуть к партизанскому движению или самостоятельными группами, или одиночками, являвшимися в отряды аковцев. Сейчас опрошенные партизаны полностью подтверждают ранее полученные нами сигналы. Считаю, что эти показания не вызывают никакого сомнения, заслуживают доверия и полностью подтверждают факты расстрела аковцами русских военнопленных, бежавших от немцев и вливавшихся в отряды АК с целью принять участие в борьбе против немцев».