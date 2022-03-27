Польша боится объявить войну России без мандата НАТО - эксперт

Польша боится объявить войну России без мандата НАТО, считает эксперт Дмитрий Журавлёв.

Польша готова перейти черту отношениях России, но для этого ей необходим мандат НАТО. Об этом телеканалу "360" заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он считает масштабной политической демонстрацией решение Варшавы выслать 45 русских дипломатов. Поляки явно готовы дойти до черты, но боятся делать это в одиночку.

В Польше уверены, что при поддержке НАТО воевать им не придется. Также думали и украинцы, которые хотели перебросить танки к Донецку и Луганску.

"Сейчас во главе Польши стоят люди, в которых до сих пор болит имперское прошлое. Это люди, которые видят Польшу Речью Посполитой, в составе которой будет Белоруссия, Украина, Молдавия, Литва, а может быть, еще кусок Латвии", - указал эксперт.

При этом Польша хочет забрать под свой контроль Украину, вернув границы до итогов Переяславской рады или вообще отменив решения последней. Выживание украинцев не имеет никакого значения для польских националистов.

Как передает РИА ФАН, ранее бывший посол Польши в Киеве Ян Пекло заявил о том, что Москва послала четкий сигнал Вашингтону. Речь идет об ударе по военным целям во Львовской области.

На этой неделе глава США Джо Байден посетил Польшу и сделал ряд резких заявлений. Русская же атака стала предостережением того, что ждет иностранных военных, которые захотят пересечь польско-украинскую границу.