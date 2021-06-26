Польша без компаса

Внешняя политика Варшавы становится нервозной и хаотичной

21 июня в Варшаве с официальным визитом побывала президент Молдовы Майя Санду. Два президента, польский и молдавский, осыпали друг друга комплиментами, не жалели хвалебных слов. Дуда назвал Санду образцом молодости и открытости и поблагодарил за заботу о польском национальном меньшинстве в Молдове, хотя поляков в республике чуть больше двух тысяч, то есть ничтожно мало.

Анджей Дуда принимает Майю Санду. prezydent.pl

Анджей Дуда заявил о полной поддержке территориальной целостности Молдовы. Майя Санду не осталась в долгу. Она объявила Речь Посполитую «очень важным источником безопасности в регионе» и не поскупилась на дифирамбы для Восточного партнерства и Троеморья.

С одной стороны, в этом обмене любезностями всё понятно: любому антироссийскому деятелю в Варшаве рады. Однако есть и другая сторона: польская внешняя политика становится нервозной и хаотичной. Пример – отношения с Турцией. Еще недавно в Варшаве негодовали из-за того, что Эрдоган блокировал принятие планов НАТО по защите Польши и Прибалтики, сейчас об этом забыли. В конце мая Дуда посетил Турцию, и в Польше этот визит превозносили как важнейший. Эрдоган и Дуда договорились расширить военное сотрудничество; первый шаг – подписание соглашения о закупке поляками в Турции 24 беспилотников «Байрактар».

Затем 18 июня в Варшаву прибыл министр торговли Турции Мехмет Муш, и в тот же день в Анталью отправился польский министр иностранных дел Збигнев Рау. На берегах Средиземного моря Рау вспомнил о «Байрактарах», отметив, что эти дроны существенно укрепят восточные рубежи НАТО. Поляки уверены, что беспилотники должны напугать Москву. Одновременно Рау отметил, что Западу (значит, и Польше) не нужно увеличивать напряжённость с Китаем.

От польских чиновников слышать про Китай такие вещи странно. А тут ещё на исходе мая Рау побывал в Пекине, где выразил готовность к активному участию в китайской инициативе «17+1» (формат создан Пекином для развития сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы). Китайцам предложение пришлось по душе, и они похвалили «Польский порядок» – новую экономическую программу Варшавы. А 9 июня премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет строить отношения с КНР на основе прагматизма. При этом союзная и соседняя с Польшей Литва занимает открыто антикитайскую позицию: посылает вакцины Тайваню, готовится открыть на острове торгпредство, заявляет о геноциде уйгуров в Синьцзяне. В Варшаве об уйгурах молчат.

Збигнев Рау и министр иностранных дел КНР Ван И. gov.pl/web/dyplomacja/

Ещё одни поворот польской внешней политики – визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, состоявшийся 17 июня. История вышла почти скандальная: ожидался приезд вместе со Штайнмайером и Меркель, но канцлер в Польшу не поехала: не захотела общаться с Моравецким. Штайнмайер встретился с Дудой, но тот вел себя «не дипломатично»: вспомнил о похищенных в годы войны культурных ценностях, потребовал обеспечить права польского национального меньшинства в Германии. Потом заявил, что встреча со Штайнмайером отнюдь не была «конфетной». Между тем президент ФРГ приезжал в Варшаву, чтобы отметить 30-летие подписания польско-германского договора о добрососедстве и сотрудничестве.

В итоге немецкие СМИ констатировали, что германо-польские отношения опустились до самой низкой точки. Доказательство верности этих слов последовало быстро. Сначала посол в ФРГ Анджей Пшилембский разругался с немецкими журналистами, затем публичную перепалку с послом Арндтом Фрейтаг фон Лорингхофеном устроил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк. В обоих случаях яблоком раздора были ЛГБТ: в Германии уверены, что в Польше секс-меньшинства ущемляют, а Варшава огрызается. Метания правительства замечают и польские эксперты. Петр Бурас, директор варшавского бюро Европейского совета по международным отношениям, пишет, что Речь Посполитая потеряла компас.

Причина хаотичных действий Варшавы на внешней арене заключается в том, что после ухода Трампа из Белого дома Вашингтону не до восточноевропейского союзника. Его и раньше не слишком баловали вниманием, но при Байдене Польша сместилась на периферию американских интересов. 14 июня в Брюсселе проходил саммит НАТО. Поляки настойчиво добивались, чтобы Джо Байден встретился с Анджеем Дудой. Дуду приняли, но беседа длилась несколько минут и проходила… у лифта.

Из-за потери благосклонности Вашингтона польские руководители и мечутся.

Неизменным в политике Польши остается одно – антироссийская направленность. В Варшаве не прекращаются разговоры о русской угрозе, сейчас там раздувают международный скандал, обвиняя в крупной хакерской атаке. В начале июня шеф канцелярии главы правительства Михал Дворчик заявил, что его электронная почта была взломана, и связал это с Россией. По инициативе премьер-министра провели секретное заседание сейма, посвященное кибербезопасности. Выступил Ярослав Качиньский, серый кардинал польского президента и теневой правитель Речи Посполитой. Он открыто возложил вину за хакерство на РФ. Однако, как выяснила Gazeta Wyborcza, к взлому причастен один из сотрудников Дворчика, действовавший по личным мотивам, а внешней хакерской атаки не было вообще.

Михал Дворчик. dorzeczy.pl