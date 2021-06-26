Польша без компаса

Внешняя политика Варшавы становится нервозной и хаотичной
21 июня в Варшаве с официальным визитом побывала президент Молдовы Майя Санду. Два президента, польский и молдавский, осыпали друг друга комплиментами, не жалели хвалебных слов. Дуда назвал Санду образцом молодости и открытости и поблагодарил за заботу о польском национальном меньшинстве в Молдове, хотя поляков в республике чуть больше двух тысяч, то есть ничтожно мало.
Анджей Дуда принимает Майю Санду. prezydent.pl
Анджей Дуда заявил о полной поддержке территориальной целостности Молдовы. Майя Санду не осталась в долгу. Она объявила Речь Посполитую «очень важным источником безопасности в регионе» и не поскупилась на дифирамбы для Восточного партнерства и Троеморья.
С одной стороны, в этом обмене любезностями всё понятно: любому антироссийскому деятелю в Варшаве рады. Однако есть и другая сторона: польская внешняя политика становится нервозной и хаотичной. Пример – отношения с Турцией. Еще недавно в Варшаве негодовали из-за того, что Эрдоган блокировал принятие планов НАТО по защите Польши и Прибалтики, сейчас об этом забыли. В конце мая Дуда посетил Турцию, и в Польше этот визит превозносили как важнейший. Эрдоган и Дуда договорились расширить военное сотрудничество; первый шаг – подписание соглашения о закупке поляками в Турции 24 беспилотников «Байрактар».
Затем 18 июня в Варшаву прибыл министр торговли Турции Мехмет Муш, и в тот же день в Анталью отправился польский министр иностранных дел Збигнев Рау. На берегах Средиземного моря Рау вспомнил о «Байрактарах», отметив, что эти дроны существенно укрепят восточные рубежи НАТО. Поляки уверены, что беспилотники должны напугать Москву. Одновременно Рау отметил, что Западу (значит, и Польше) не нужно увеличивать напряжённость с Китаем.
От польских чиновников слышать про Китай такие вещи странно. А тут ещё на исходе мая Рау побывал в Пекине, где выразил готовность к активному участию в китайской инициативе «17+1» (формат создан Пекином для развития сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы). Китайцам предложение пришлось по душе, и они похвалили «Польский порядок» – новую экономическую программу Варшавы. А 9 июня премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет строить отношения с КНР на основе прагматизма. При этом союзная и соседняя с Польшей Литва занимает открыто антикитайскую позицию: посылает вакцины Тайваню, готовится открыть на острове торгпредство, заявляет о геноциде уйгуров в Синьцзяне. В Варшаве об уйгурах молчат.
Збигнев Рау и министр иностранных дел КНР Ван И. gov.pl/web/dyplomacja/
Ещё одни поворот польской внешней политики – визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, состоявшийся 17 июня. История вышла почти скандальная: ожидался приезд вместе со Штайнмайером и Меркель, но канцлер в Польшу не поехала: не захотела общаться с Моравецким. Штайнмайер встретился с Дудой, но тот вел себя «не дипломатично»: вспомнил о похищенных в годы войны культурных ценностях, потребовал обеспечить права польского национального меньшинства в Германии. Потом заявил, что встреча со Штайнмайером отнюдь не была «конфетной». Между тем президент ФРГ приезжал в Варшаву, чтобы отметить 30-летие подписания польско-германского договора о добрососедстве и сотрудничестве.
В итоге немецкие СМИ констатировали, что германо-польские отношения опустились до самой низкой точки. Доказательство верности этих слов последовало быстро. Сначала посол в ФРГ Анджей Пшилембский разругался с немецкими журналистами, затем публичную перепалку с послом Арндтом Фрейтаг фон Лорингхофеном устроил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк. В обоих случаях яблоком раздора были ЛГБТ: в Германии уверены, что в Польше секс-меньшинства ущемляют, а Варшава огрызается. Метания правительства замечают и польские эксперты. Петр Бурас, директор варшавского бюро Европейского совета по международным отношениям, пишет, что Речь Посполитая потеряла компас.
Причина хаотичных действий Варшавы на внешней арене заключается в том, что после ухода Трампа из Белого дома Вашингтону не до восточноевропейского союзника. Его и раньше не слишком баловали вниманием, но при Байдене Польша сместилась на периферию американских интересов. 14 июня в Брюсселе проходил саммит НАТО. Поляки настойчиво добивались, чтобы Джо Байден встретился с Анджеем Дудой. Дуду приняли, но беседа длилась несколько минут и проходила… у лифта.
Из-за потери благосклонности Вашингтона польские руководители и мечутся.
Неизменным в политике Польши остается одно – антироссийская направленность. В Варшаве не прекращаются разговоры о русской угрозе, сейчас там раздувают международный скандал, обвиняя в крупной хакерской атаке. В начале июня шеф канцелярии главы правительства Михал Дворчик заявил, что его электронная почта была взломана, и связал это с Россией. По инициативе премьер-министра провели секретное заседание сейма, посвященное кибербезопасности. Выступил Ярослав Качиньский, серый кардинал польского президента и теневой правитель Речи Посполитой. Он открыто возложил вину за хакерство на РФ. Однако, как выяснила Gazeta Wyborcza, к взлому причастен один из сотрудников Дворчика, действовавший по личным мотивам, а внешней хакерской атаки не было вообще.
Михал Дворчик. dorzeczy.pl
Власти это категорически отрицают, шеф премьерской канцелярии требует от Gazeta Wyborcza опровержения, чиновники нагнетают истерию. Сначала «жертвой хакеров» был один Дворчик, потом появилась информация об атаке на 150 польских депутатов и министров, а 22 июня возникла очередная цифра – 4350 взломанных почтовых ящиков по всей Польше. Якобы совершила это хакерская группа UNC1151, связанная с российскими спецслужбами. Наверное, после этого со стороны поляков последует обвинение в кибератаке легендарных Петрова и Боширова. Абсурдность обвинений не мешает Варшаве апеллировать к НАТО и ЕС. Там реагируют вяло: вопрос обсудил Североатлантический совет и генсек альянса Йенс Столтенберг ограничился тем, что заверил Польшу в солидарности союзников. Польская провокация явно не достигает цели.