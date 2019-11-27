Польша 20 лет в НАТО • 76 • Аналитика

Вы никогда не замечали того факта, как талантливо изворачиваются предатели? Сколько фактов они приводят в доказательство того, что в создавшейся ситуации они просто не могли поступить иначе? Особенно противно выглядит тезис о том, что выбор был однозначным. Или смерть, или предательство. И ещё, сколько преимуществ именно от своего предательства они называют… У неподготовленного слушателя или читателя и правда может появиться впечатление, что именно так и надо поступать. Что предательство — благо.



В 2019 году Польша отметила 20 лет своего членства в НАТО

Но для человека думающего, человека мыслящего логически все эти доводы выглядят если не смешно, то крайне неуклюже. Одним из таких пропагандистов предательства собственного государства выступил недавно бывший заместитель министра обороны Польши, а ныне постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский. Речь идет не о предательстве каких-то союзников или политиков. Речь идет именно о предательстве собственного государства — Польши!





Недавно этот достаточно высокопоставленный польский политик опубликовал статью в литовской газете Delfi под названием «20 лет Польши в НАТО: большой путь и ответы на клише в российских СМИ». Уже по названию понятно, что статья посвящена успехам польского государства, которые стали возможны в связи с членством в альянсе. А время (Польша вступила в НАТО 12 марта 1999 года) написания, скорее всего, связано с новым назначением автора-генерала.



А по сути, это попытка заставить поляков и прибалтов поверить в собственную непогрешимость. В то, что они не отдали собственные страны под оккупацию США через НАТО, а выбрали сильного покровителя, с которым они равноправны в решении любых вопросов. Идея о том, что поляки, эстонцы, литовцы или латыши — равноправные члены НАТО, сегодня очень популярна в этих странах.



Теоретически сама идея стать вассалом более сильного государства верна. Действительно, малые государства имеют шанс сохраниться как страны только в одном случае. Если они принимают покровительство сильных в обмен на собственный суверенитет. Шакалы не могут самостоятельно охотиться на сильных, а вот в стае, во главе с волком или тигром, вполне.



Практически же, несмотря на то, что Польша уже 20 лет состоит членом НАТО, ещё живы те, кто помнит ОВД. Ещё живы те, кто знает, что такое равноправие стран в советском варианте. Ситуация, в принципе, не отличается от России или других постсоветских стран. У нас тоже множество людей ностальгируют о временах Советского Союза. Поляки тоже хотят жить как раньше.



Но вернемся к статье Томаша Шатковского. Очень интересно сопоставлять представленный материал с тем, что известно нам. Сопоставлять собственное, как говорят на Западе, «затуманенное кремлевской пропагандой», восприятие фактов и восприятие тех, у кого мозг затуманен уже западной пропагандой. Ведь статья, повторюсь, рассчитана именно на европейское восприятие действительности.



Как по-европейски ответить на главные вопросы народа о членстве в НАТО

Начну с уже затронутого мной тезиса о том, что малые страны вынуждены добровольно отдавать часть собственного суверенитета в обмен на возможность гавкать из-за спины сильного вожака. За обещание собственной безопасности и защиты собственных интересов более сильным. За какие-то финансовые вложения в собственную страну.



Тут автор материала предпочел сослаться на бывшего директора польской службы вещания радио «Свободная Европа» профессора Здислава Найдера:

«Вхождение в этот блок означало принятие на себя как значительных обязательств (например, в сфере гражданского контроля над армией, чего не было в польской традиции), так и определенных действий в будущем в рамках, предусмотренных Вашингтонским трактатом.

Членство в НАТО приводит к тому, что польские вооруженные силы включаются в надгосударственные структуры, совершается обмен военными тайнами, а наши солдаты бывают под командованием офицеров из других стран. Все это означает очевидную передачу надгосударственной структуре полномочий, которые раньше считались существенными для суверенности страны».



Как видите, польские пропагандисты вынуждены признавать, что существенная часть суверенитета была действительно потеряна. Но! Не добровольно отдана другому государству, о чем я писал выше, а передана надгосударственной структуре! Нечто подобное СССР или США, только в военной сфере. Польская армия вроде бы есть и даже участвует в собственной военной форме в каких-то операциях или учениях. Но подчиняется она вовсе не польскому правительству. Она натовская!



Но тогда появляется вопрос у тех, кто помнит ОВД. В чем отличие просоветской Польши от проамериканской? Что получила Польша при вступлении в НАТО от смены хозяина? Кроме того, что теперь польские города и села стали мишенью для русской армии? Кроме того, что сегодня американские солдаты действительно ведут себя как оккупанты?



Вот такой ответ дает нам профессор Найдер:



«В рамках этой структуры все члены равны и решения принимаются единогласно. Хотя, конечно, решающий голос в НАТО принадлежит Соединенным Штатам, мы не имеем здесь дело с классическим случаем уступки суверенитета формально или фактически, в пользу доминирующего государства (как это было в рамках Варшавского договора). Мы не можем себе представить ситуацию, когда США или другие страны — члены НАТО угрожают нам военными или экономическими последствиями в случае не подчинения их воле».



В принципе, все уже становится на свои места. СССР был захватчиком, который только и занимался диктатом Польше по всем вопросам. Был подлым государством, которое действовало только в собственных интересах и все время отбирал у бедных поляков последнюю рубашку за неисполнение приказов Кремля. Вашингтон же даже во сне думает о том, как помочь свободолюбивым полякам.



Ещё интереснее другое утверждение. Речь идет о перевооружении польской армии и развитии оборонной промышленности Польши. Поляки помнят о том, что в ОВД армия действительно вооружалась советским оружием, но многое из того, что было необходимо ОВД, производилось поляками. Военные заводы были одним из звеньев экономики социалистической Польши.



Польская военная промышленность, конечно, не обеспечивала производство всего спектра необходимого вооружения. К примеру, Радомский оружейный завод покрывал потребности не только польской армии в стрелковом вооружении (от пистолетов до пулеметов), но и экспортировал пистолеты, автоматы и пулеметы соседям. Да и собственных разработок было множество. А что теперь? Вместо польского оружия армия получает старое американское оружие, которое часто уже снято с вооружения самой американской армии.



Лучший ответ, по моему мнению, дал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье «Четыре вертолета для специальных войск. Пусть эти черные ястребы охраняют польское небо»:

«Этот контракт (на поставку вертолетов S-70i Black Hawk) важен для всей „авиационной долины", для всего Подкарпатья, для всей Польши. Это соединение стратегий развития и обеспечения безопасности — не только защита польского неба, но и укрепление нашей промышленности (контракт предусматривает сборку вертолетов в Польше).

Много польских фирм, малых и средних, получат возможность сотрудничества с Польскими авиационными заводами (PZL Mielec входит в концерн Lockheed Martin), чтобы создавать здесь этот многофункциональный вертолет S-70i Black Hawk».



Известно, что «Черный ястреб» пока эксплуатируется в армии США, но создан он достаточно давно. В 1974 году. А на вооружении стоит с 1979 года. То есть тезис о современном вооружении польской армии заведомо ложный. Как, впрочем, и тезис о военных заводах Польши, на которых будет вестись сборка этих вертолетов. Для польской армии — да. Американцам выгоднее отправлять узлы и агрегаты вертолета. Но вот для других армий НАТО — сомнительно. Конфликт отцов и детей, или Приход поколения миллениума



Все эти разговоры о необходимости перевооружения на современное оружие яйца выеденного не стоят. Просто потому, что поляки стараются замолчать истинную причину этого мероприятия. А истина лежит на ладони. 20 лет в НАТО — это ещё и 20 лет без России и российского вооружения. Поизносилось вооружение и техника. Спасибо Украине. Выкупила металлолом у Войска Польского.



Короче, предстоят Польше серьезные траты на закупку хоть какого-то вооружения у США. Армии без оружия и боевой техники не бывает. Сами понимаете, что вооружение и военная техника стоят недешево. Об этом хорошо сказал Дэвид Пеканж из института Сташица:

«Последние аварии с участием постсоветских самолетов МиГ-29 ускорили процесс привлечения новых истребителей для нужд Польши. Страна стоит перед лицом беспрецедентных расходов на вооружение. Сумма в 185 миллиарда злотых (затраты на модернизацию до 2026 года) впечатляет».



Так хорошо это или плохо — быть членом НАТО?

В целом ответы польских политиков и военных на простые вопросы выглядят несколько комично. Этакие неуклюжие попытки найти плюсы там, где их нет и быть не может. Понятно же, что чем дальше в лес, тем больше дров. Чем ближе время больших затрат на Войско Польское, тем больше недовольных будет в стране. Увеличение военного бюджета приведет к вынужденному урезанию социальных статей.



А что касается блока НАТО, то тут опять уместна цитата из выступления генерала Ярослава Стружика, который долгое время работал военным атташе посольства Польши в США:

«Я должен верить в НАТО и хочу верить в НАТО, как поляк. 20 лет в НАТО показали, что это союз успеха и мы должны держаться за него руками и ногами».



Вот так. Если ты поляк, если ты европеец, если ты цивилизованный человек, то ты обязан верить в НАТО как в бога. Верить, несмотря ни на что. Даже тогда, когда ты видишь закрытые военные заводы. Даже тогда, когда понимаешь, что твой сын, который служит в польской армии, вполне может прийти к тебе в дом уже как чужой солдат. Как солдат не польской армии, а натовский солдат.



В целом же после внимательного чтения статьи генерала Шатковского возникает какое-то мерзкое чувство. Куда девались поляки? Сами они что-то могут? Кроме обслуживания «старых европейцев» и исполнения роли надсмотрщиков над украинцами на своих полях?..



За них кто-то думает не только в вопросах обороноспособности, но и в экономике, во внешней политике, в образовании и всех прочих вопросах, которые существуют в нормальном государстве. Кто занимается увеличением благосостояния Польши? ЕС и США, которые прямо закачивают деньги в польский бюджет. Фактически содержат это государство.



Кто обороняет? НАТО, а правильнее, ребята из Вашингтона. Кто определяет внешнюю политику? Опять же не сами поляки, а специалисты из Брюсселя. И так во всех вопросах. Есть что-нибудь польское? Кроме никому не нужных яблок. Может, наука? Может, какая-то отрасль промышленности?



Послесловие

Сегодня польские политики все громче говорят о роли Польши в ЕС. Франция и Германия утратили лидирующие позиции. Пришло время, когда центр европейской политики должен переместиться в Варшаву! Это что? Непонимание того, что старая Европа может решить проблему величия Польши по-наполеоновски? Одним ударом палаша? Просто прекратить кормить поляков, и уровень их жизни станет немногим выше уровня жизни соседей.



Короче говоря, то, как выглядит пропаганда в ЕС, в частности, в Польше, вызывает у меня некоторую тревогу. Если большинству населения того, о чем я написал выше, достаточно, то убедить европейцев в чем угодно достаточно просто. А значит, судьба Европы в руках небольшой кучки людей. А возможно, и судьба мира… Вы никогда не замечали того факта, как талантливо изворачиваются предатели? Сколько фактов они приводят в доказательство того, что в создавшейся ситуации они просто не могли поступить иначе? Особенно противно выглядит тезис о том, что выбор был однозначным. Или смерть, или предательство. И ещё, сколько преимуществ именно от своего предательства они называют… У неподготовленного слушателя или читателя и правда может появиться впечатление, что именно так и надо поступать. Что предательство — благо.Но для человека думающего, человека мыслящего логически все эти доводы выглядят если не смешно, то крайне неуклюже. Одним из таких пропагандистов предательства собственного государства выступил недавно бывший заместитель министра обороны Польши, а ныне постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский. Речь идет не о предательстве каких-то союзников или политиков. Речь идет именно о предательстве собственного государства — Польши!Недавно этот достаточно высокопоставленный польский политик опубликовал статью в литовской газете Delfi под названием «20 лет Польши в НАТО: большой путь и ответы на клише в российских СМИ». Уже по названию понятно, что статья посвящена успехам польского государства, которые стали возможны в связи с членством в альянсе. А время (Польша вступила в НАТО 12 марта 1999 года) написания, скорее всего, связано с новым назначением автора-генерала.А по сути, это попытка заставить поляков и прибалтов поверить в собственную непогрешимость. В то, что они не отдали собственные страны под оккупацию США через НАТО, а выбрали сильного покровителя, с которым они равноправны в решении любых вопросов. Идея о том, что поляки, эстонцы, литовцы или латыши — равноправные члены НАТО, сегодня очень популярна в этих странах.Теоретически сама идея стать вассалом более сильного государства верна. Действительно, малые государства имеют шанс сохраниться как страны только в одном случае. Если они принимают покровительство сильных в обмен на собственный суверенитет. Шакалы не могут самостоятельно охотиться на сильных, а вот в стае, во главе с волком или тигром, вполне.Практически же, несмотря на то, что Польша уже 20 лет состоит членом НАТО, ещё живы те, кто помнит ОВД. Ещё живы те, кто знает, что такое равноправие стран в советском варианте. Ситуация, в принципе, не отличается от России или других постсоветских стран. У нас тоже множество людей ностальгируют о временах Советского Союза. Поляки тоже хотят жить как раньше.Но вернемся к статье Томаша Шатковского. Очень интересно сопоставлять представленный материал с тем, что известно нам. Сопоставлять собственное, как говорят на Западе, «затуманенное кремлевской пропагандой», восприятие фактов и восприятие тех, у кого мозг затуманен уже западной пропагандой. Ведь статья, повторюсь, рассчитана именно на европейское восприятие действительности.Начну с уже затронутого мной тезиса о том, что малые страны вынуждены добровольно отдавать часть собственного суверенитета в обмен на возможность гавкать из-за спины сильного вожака. За обещание собственной безопасности и защиты собственных интересов более сильным. За какие-то финансовые вложения в собственную страну.Тут автор материала предпочел сослаться на бывшего директора польской службы вещания радио «Свободная Европа» профессора Здислава Найдера:Как видите, польские пропагандисты вынуждены признавать, что существенная часть суверенитета была действительно потеряна. Но! Не добровольно отдана другому государству, о чем я писал выше, а передана надгосударственной структуре! Нечто подобное СССР или США, только в военной сфере. Польская армия вроде бы есть и даже участвует в собственной военной форме в каких-то операциях или учениях. Но подчиняется она вовсе не польскому правительству. Она натовская!Но тогда появляется вопрос у тех, кто помнит ОВД. В чем отличие просоветской Польши от проамериканской? Что получила Польша при вступлении в НАТО от смены хозяина? Кроме того, что теперь польские города и села стали мишенью для русской армии? Кроме того, что сегодня американские солдаты действительно ведут себя как оккупанты?Вот такой ответ дает нам профессор Найдер:В принципе, все уже становится на свои места. СССР был захватчиком, который только и занимался диктатом Польше по всем вопросам. Был подлым государством, которое действовало только в собственных интересах и все время отбирал у бедных поляков последнюю рубашку за неисполнение приказов Кремля. Вашингтон же даже во сне думает о том, как помочь свободолюбивым полякам.Ещё интереснее другое утверждение. Речь идет о перевооружении польской армии и развитии оборонной промышленности Польши. Поляки помнят о том, что в ОВД армия действительно вооружалась советским оружием, но многое из того, что было необходимо ОВД, производилось поляками. Военные заводы были одним из звеньев экономики социалистической Польши.Польская военная промышленность, конечно, не обеспечивала производство всего спектра необходимого вооружения. К примеру, Радомский оружейный завод покрывал потребности не только польской армии в стрелковом вооружении (от пистолетов до пулеметов), но и экспортировал пистолеты, автоматы и пулеметы соседям. Да и собственных разработок было множество. А что теперь? Вместо польского оружия армия получает старое американское оружие, которое часто уже снято с вооружения самой американской армии.Лучший ответ, по моему мнению, дал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье «Четыре вертолета для специальных войск. Пусть эти черные ястребы охраняют польское небо»:Известно, что «Черный ястреб» пока эксплуатируется в армии США, но создан он достаточно давно. В 1974 году. А на вооружении стоит с 1979 года. То есть тезис о современном вооружении польской армии заведомо ложный. Как, впрочем, и тезис о военных заводах Польши, на которых будет вестись сборка этих вертолетов. Для польской армии — да. Американцам выгоднее отправлять узлы и агрегаты вертолета. Но вот для других армий НАТО — сомнительно.Все эти разговоры о необходимости перевооружения на современное оружие яйца выеденного не стоят. Просто потому, что поляки стараются замолчать истинную причину этого мероприятия. А истина лежит на ладони. 20 лет в НАТО — это ещё и 20 лет без России и российского вооружения. Поизносилось вооружение и техника. Спасибо Украине. Выкупила металлолом у Войска Польского.Короче, предстоят Польше серьезные траты на закупку хоть какого-то вооружения у США. Армии без оружия и боевой техники не бывает. Сами понимаете, что вооружение и военная техника стоят недешево. Об этом хорошо сказал Дэвид Пеканж из института Сташица:В целом ответы польских политиков и военных на простые вопросы выглядят несколько комично. Этакие неуклюжие попытки найти плюсы там, где их нет и быть не может. Понятно же, что чем дальше в лес, тем больше дров. Чем ближе время больших затрат на Войско Польское, тем больше недовольных будет в стране. Увеличение военного бюджета приведет к вынужденному урезанию социальных статей.А что касается блока НАТО, то тут опять уместна цитата из выступления генерала Ярослава Стружика, который долгое время работал военным атташе посольства Польши в США:Вот так. Если ты поляк, если ты европеец, если ты цивилизованный человек, то ты обязан верить в НАТО как в бога. Верить, несмотря ни на что. Даже тогда, когда ты видишь закрытые военные заводы. Даже тогда, когда понимаешь, что твой сын, который служит в польской армии, вполне может прийти к тебе в дом уже как чужой солдат. Как солдат не польской армии, а натовский солдат.В целом же после внимательного чтения статьи генерала Шатковского возникает какое-то мерзкое чувство. Куда девались поляки? Сами они что-то могут? Кроме обслуживания «старых европейцев» и исполнения роли надсмотрщиков над украинцами на своих полях?..За них кто-то думает не только в вопросах обороноспособности, но и в экономике, во внешней политике, в образовании и всех прочих вопросах, которые существуют в нормальном государстве. Кто занимается увеличением благосостояния Польши? ЕС и США, которые прямо закачивают деньги в польский бюджет. Фактически содержат это государство.Кто обороняет? НАТО, а правильнее, ребята из Вашингтона. Кто определяет внешнюю политику? Опять же не сами поляки, а специалисты из Брюсселя. И так во всех вопросах. Есть что-нибудь польское? Кроме никому не нужных яблок. Может, наука? Может, какая-то отрасль промышленности?Сегодня польские политики все громче говорят о роли Польши в ЕС. Франция и Германия утратили лидирующие позиции. Пришло время, когда центр европейской политики должен переместиться в Варшаву! Это что? Непонимание того, что старая Европа может решить проблему величия Польши по-наполеоновски? Одним ударом палаша? Просто прекратить кормить поляков, и уровень их жизни станет немногим выше уровня жизни соседей.Короче говоря, то, как выглядит пропаганда в ЕС, в частности, в Польше, вызывает у меня некоторую тревогу. Если большинству населения того, о чем я написал выше, достаточно, то убедить европейцев в чем угодно достаточно просто. А значит, судьба Европы в руках небольшой кучки людей. А возможно, и судьба мира… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





76 Источник Похожие новости Польша 20 лет в НАТО Гастроли Зеленского по Прибалтике: пока одни убытки Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2" Как Россия потеряла постсоветское пространство и что делать Русский глобальный проект и восстановление русской империи Святая простота либералов Новости партнеров