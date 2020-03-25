Польша – вирус политический вдобавок к коронавирусу

Россия и Китай «обыгрывают» Запад?

Китай и Россия стали объектом напористой пропагандистской атаки польских политиков и посольства США в Варшаве.

Сначала посол США в Польше Джорджетт Мосбахер обвинила Пекин в укрывательстве информации о масштабах эпидемии коронавируса в Ухане, что, по её мнению, способствовало распространению заразы по всему миру. Заявление было рассчитано на подрыв международной репутации КНР и адресовалось европейским читателям; при этом американского посла нисколько не смутило оказание Китаем медицинской помощи Италии, Сербии, а также Польше.

Затем бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич со страниц крупнейшего польского издания Rzechpospolita назвал оказание Китаем помощи европейским государствам в борьбе с коронавирусом «гуманитарным наступлением». Мачеревич заявил: «…боюсь данайцев, дары приносящих... Именно Китай был и есть вместе с Россией главной угрозой международной безопасности… Польша не должна быть воротами, через которые китайское влияние распространится по всей Европе».

Вслед за Мачеревичем лидер партии Polska jest Najwaźniejsza («Польша важнее всего») Павел Коваль усомнился в моральном праве Китая выступать в роли охранителя мира от коронавируса: «Ещё несколько недель назад невозможно было помыслить, что Китай и Россия так ловко обернут вирус на пользу своим политическим интересам, и трудно было представить, насколько слабым окажется [перед ними] Запад». Россия и Китай обыгрывают Запад, утверждает Коваль.

Ответ посольства КНР в Польше не заставил себя ждать. Посол Лю Гуанюан (Liu Guangyuan) посоветовал американцам задуматься о повышении эффективности борьбы со вспышкой коронавируса в Соединённых Штатах, а не заниматься распространением «политического вируса» антикитайских настроений. Лю Гуанюан подчеркнул, что в деле противостояния коронавирусу «все народы плывут в одной лодке» и США не найдут себе лучшего помощника для укрощения эпидемии, чем Китай.

Как никакое другое государство, коронавирус застал Польшу врасплох. Дело доходит до казуистических, в чём-то комичных ситуаций: судом города Катовице выпущен из-под ареста высокопоставленный сторонник запрещённого в России «Исламского государства»* из Марокко, отвечавший за организацию терактов в Западной Европе. Его арестовали в 2016 году, эта новость муссировалась как большой успех польских спецслужб, но переводчик с арабского языка отказался прийти на судебное заседание, опасаясь коронавируса. В итоге сроки рассмотрения дела были превышены, исламист вышел на свободу.

24 марта президент Анджей Дуда попросил председателя КНР Си Цзиньпина об оказании помощи лекарствами и медицинским оборудованием. И первая партия помощи немедленно была доставлена в Польшу. Дуда откровенно признал, что ситуация со средствами индивидуальной защиты от вируса «очень трудная» и Варшава ищет их «по всему свету, где только можно».

Проблема усугубляется тем, что Варшава опоздала к участию в закупках медицинской продукции в Евросоюзе. Процедура закупок была запущена Европейской комиссией для обеспечения стран-членов оборудованием и медикаментами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Польша отказалась от данного механизма ещё во время вспышки свиного гриппа в 2009 году. В начале марта министр здравоохранения Лукаш Шумовский поддержал отказ, но с увеличением количества больных и умерших поляков призвал к участию в нём.

Увы, для некоторых немолодых поляков этот призыв прозвучал слишком поздно.

На 25 марта в Польше заразились 927 человек, 12 скончались. Эпидемия спутала все карты правящей партии «Право и справедливость» (ПиС). По данным опроса, проведённого социологическим центром IBRiS, 72,2% избирателей выступают за перенос президентских выборов, которые назначены на 10 мая. Из них 57% категорически против их проведения. За выборы – всего 20,3%. Среди сторонников правящей коалиции, возглавляемой ПиС, противники проведения выборов составляют 43,1%.

Майские выборы должны были стать триумфом для выдвиженца ПиС Анджея Дуды. Его деятельность на посту главы государства одобряют (точнее, одобряли) 47% опрошенных. Он имел все шансы быть переизбранным на второй срок, но теперь всё не так однозначно. ПиС надо продемонстрировать эффективную борьбу с эпидемией, а это тяжело в условиях медицины, работающей «по запросу» и не готовой к массовым поступлениям инфицированных больных. И тут в качестве союзника хорош даже коммунистический Китай. Оппозиция, правда, пытается представить обращение властей за помощью к Пекину крупной геополитической ошибкой...