Полпроцента «вмешательства»: почему большинство американцев не назвали «российское влияние» проблемой для США

Менее 1% американцев интересуются темой «вмешательства» России в президентские выборы в США, а также проблемой отношений между этими странами в целом. Таковы данные социологического опроса, проведённого институтом общественного мнения Gallup. Согласно материалам исследования, жители Соединённых Штатов озабочены проблемами миграции, качества работы правительства, а также темой расизма. Эксперты считают, что простым американцам не близки конспирологические теории, которые активно муссирует политический класс. Почему информация о якобы имевшем место влиянии Москвы на ход выборов в Америке не вызвала интереса граждан страны, разбирался RT.

Американцы почти не интересуются темой «вмешательства» России в президентские выборы в США или проблемой отношений Москвы и Вашингтона в целом. Таковы данные социологических опросов американского института общественного мнения Gallup.

Так, согласно самому свежему опросу, который был проведён с 1 по 11 июля, интерес к теме о якобы имевшем место влиянии РФ на голосование в Соединённых Штатах проявляют менее 1% респондентов. Аналогичные данные показали и исследования, проводившиеся в мае и июне 2018 года. В апреле вопрос российско-американских отношений и связанная с ней проблема роли Москвы в выборах озадачили только 1% респондентов, такую же картину показали исследования в феврале и марте.

Среди тем, которые действительно волнуют американских граждан, важнейшее место занимает проблема миграции и, как следствие, вопрос о фиктивных браках, которые заключают приезжие с целью скорейшего получения гражданства. В июле 22% респондентов сказали, что считают эту тему крайне важной.

Несовершеннолетние мигранты из Гондураса на границе Мексики и США

Reuters

© Loren Elliott

На втором месте оказался вопрос эффективности работы правительства, его сочли заслуживающим внимания 19% опрошенных. Третье место по степени важности занимает проблема расизма и отношений между людьми разного цвета кожи — ей придали значение 7% участников исследования. Среди прочих вопросов, болезненных для американского общества, 6% респондентов полагают важной проблему единства страны, ещё столько же — недостаточное уважение окружающих друг к другу, а 3% респондентов считают первостепенным вопрос здравоохранения и медицинского страхования.

При этом данные о том, какие вопросы члены американского общества считают наиболее болезненными, по сравнению с исследованием месячной давности несколько изменились. Тогда миграцией интересовались 14%. При этом всё те же 19% заявляли о важности темы неудовлетворительной работы властей и госинститутов, расизм также назвали заслуживающим пристального внимания 7% респондентов. Проблемы единства страны, уважения к ближнему и медобслуживания отметили по 4% опрошенных.

«Внутриполитические игры»

Напомним, тема о так называемом вмешательстве России в выборы появилась в медийной повестке дня два года назад. 18 мая 2016 года директор Службы национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил о попытках иностранных разведок шпионить за предвыборными штабами обоих кандидатов и о кибератаках на их информационные системы.

Для помощи в расследовании «вмешательства» в выборный процесс американские силовики привлекли компанию по обеспечению компьютерной безопасности CrowdStrike.Её сотрудники заявили, что к попыткам слежки за штабами кандидатов в президенты якобы могли быть причастны российские хакерские группировки. После этого данная тема стала одной из центральных в американских СМИ и у американской элиты. Была даже создана спецкомиссия, которую возглавил бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Расследование этой комиссии ставит целью ответить на вопрос, как и кто из россиян мог повлиять на ход голосования.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании 2016 года

Reuters

© Mike Segar

Недавно в рамках разбирательства американский Минюст выдвинул обвинения в отношении 12 россиян, якобы причастных к хакерским атакам во время президентской кампании в США в 2016 году. По версии американских следователей, обвиняемые являются сотрудниками Главного разведуправления Генштаба Минобороны РФ. А 18 июля 2018 года президент США Дональд Трамп лично заявил, что российский лидер Владимир Путин «персонально несёт ответственность» за «вмешательство России» в американские выборы, поскольку он руководит страной.

Москва, в свою очередь, все подозрения в том, что она стоит за кибератаками в ходе предвыборной гонки, последовательно отрицает. В частности, 17 июля президент России Владимир Путин заявил в беседе с корреспондентом американского телеканала Fox News, что считает эту тему исключительно внутриполитическим делом США.

«Мне это абсолютно неинтересно. Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединёнными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы», — сказал он, отвечая на вопрос об обвинениях со стороны спецпрокурора Мюллера в адрес 12 россиян.

При этом российский лидер добавил, что использование подобного метода политической борьбы «не делает чести американской демократии».

«Обывателю в США наплевать»

Научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк полагает, что данные опросов Gallup, которые говорят о незаинтересованности американцев темой российских кибератак во время выборов, в целом объективно отражают настроения в американском обществе.

«Конспирологию, которую активно муссирует политический класс, простые граждане страны не понимают, поэтому она им не близка. Встанем на позиции рядового американца: с его точки зрения, доводы о том, что 12 российских то ли хакеров, то ли юзеров как-то смогли воздействовать на позицию целого народа, выглядят абсурдными.

На то, что RT неверно, с точки зрения ряда американских политиков, освещал предвыборную гонку, обывателю в США наплевать», — сказал эксперт в беседе с RT.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Дмитрий Михеев.

«Опросы Gallup, на мой взгляд, недалеки от истины. Я внимательно слежу за комментариями и отзывами американцев на статьи в прессе США, которые посвящены теме «российского влияния» на выборы. И могу сказать, американцы в целом разделяют мнение, что Россия — это конкурирующая с Америкой и даже враждебная Соединённым Штатам сверхдержава. Однако, когда речь идёт о теме выборов 2016 года, в причастность русских спецслужб к итогу голосования граждане страны верить отказываются», — рассказал RT эксперт.

По его словам, американской элите трудно убедить людей в причастности русских хакеров к вмешательству в выборы, потому что это не укладывается в сознании простого жителя страны.

«Американцы привыкли считать, что всё зависит исключительно от рядового избирателя, что сложная система отбора кандидатов предохраняет их от неожиданностей, а потому только народ отвечает за выбор исполнительной власти. И когда им говорят: «Вас зазомбировала нынешняя власть! Вас оболванили русские!» — это вызывает внутреннее сопротивление. Большинство людей отказываются даже теоретически допустить такую мысль», — пояснил Михеев.

0,0001% от общего числа аккаунтов

Примечательно, что сами американские политики зачастую работают на опровержение мифа о российской виртуальной агрессии. Показательным примером этого, в частности, были слушания в ноябре прошлого года в Вашингтоне по делу о «российском следе». Тогда представители Facebook, Google и Twitter выступили сразу перед двумя палатами конгресса — сенатом и палатой представителей. В ходе заседания они пытались обрисовать картину действия «российских госструктур» на своих платформах во время предвыборной гонки.

Однако, несмотря на настойчивые наводящие вопросы конгрессменов о «подрывной» активности кремлёвских ботов, тогда юрисконсульты компаний не смогли предоставить какие-либо доказательства вмешательства Москвы. Скорее напротив.

«Мы изучали записи за период с 1 сентября по 15 ноября 2016 года. За это время мы обнаружили некую скоординированную и автоматизированную активность, представляющую интерес. Мы определили, что число аккаунтов, которые мы можем связать с Россией и которые распространяли материалы о выборах, было сравнительно мало — около 0,0001% от общего числа аккаунтов, изученных нами», — заявил и.о. главного юрисконсульта Twitter Шон Эджетт.

За границей штата — другая вселенная

По словам Михеева, нет ничего удивительного и в том, что жители США думают прежде всего о внутренних проблемах, а вопрос «российского вмешательства» и отношений Москвы с Вашингтоном занимает их далеко не в первую очередь.

«Могу привести такой пример: я жил некоторое время в Индианаполисе, на Среднем Западе. От этого города недалеко до Чикаго, меньше 300 км. И вот в своём городе я встречал немало людей, имевших хорошее образование, занимающих не последнее место в обществе, которые за всю жизнь не побывали в Чикаго — в третьем по величине городе страны! Для людей образование, карьера, семья, бытовые проблемы намного важнее, чем даже соседние города и штаты», — подчеркнул Михеев.

Нью-Йорк

globallookpress.com

© Walter G. Allgöwer/imagebroker.com

Среднестатистический американец редко проявляет интерес к тому, что находится за пределами его штата, считает Владимир Батюк. «На первом месте у них зачастую стоит всё, что касается семьи. Потом идут связанные с этим вопросы жизни в их муниципальном образовании. Далее — всё, что касается событий их города или населённого пункта, где они проживают. Затем следуют проблемы штата. А всё, что за его границами, для огромной части жителей страны вообще другая галактика», — сказал учёный.

Эксперты отмечают, что резкий рост интереса американцев к теме миграции связан в том числе с инициативами Трампа по ужесточению политики в отношении приезжих.

«Меры, которые активно продвигает глава Белого дома, безусловно, сыграли свою роль. Однако сама проблема миграции, в том числе нелегальной, для страны давно назрела, если не перезрела. Тем более что приезжие влияют и на ряд других проблем. Они создают дополнительную нагрузку на систему медицинского обслуживания, составляют серьёзную конкуренцию гражданам США на рынке труда. Наконец, именно из-за мигрантов возникла проблема роста преступности, в том числе организованной. Ну и, само собой, проблема расизма и его проявлений также имеет связь с нелегальной миграцией», — подчеркнул Батюк.

По словам Михеева, американцев пугают данные, публикуемые в прессе, что каждый год в страну прибывает в среднем по миллиону переселенцев.

«Проблема мигрантов объективна. Приезжие зачастую согласны жить и работать в гораздо худших условиях, чем коренное население. В результате гражданам страны с ними трудно конкурировать за рабочие места. Это ощущается не только в приграничных с Мексикой штатах, таких как Калифорния или Техас, но и в глубинке — в том же Иллинойсе или Индиане. Поэтому слова Трампа о возведении стены на мексиканской границе и прочие его обещания обуздать эту проблему нашли такой горячий отклик у простых жителей США», — резюмировал эксперт.