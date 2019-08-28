Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий "Скрипаль" не получился? В Кремле решительно опровергли связь...
Кирилл Вышинский вышел на свободу. Он провел в заключении 15 месяцев
«Поднять планку»: в Росстате сообщили о сокращении числа малоимущих граждан РФ
Европейская Солидарность и губозакатывательная машинка
Главная / Политика

Полпредство президента РФ на Дальнем Востоке разместится на острове Русский

28 августа 2019, 20:24  •  25 • Политика

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) разместится во Владивостоке на острове Русский по адресу: поселок Аякс, д. 10, литер Н. Соответствующий указ от 28 августа подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

Как пояснил ТАСС помощник полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева Тимур Чернышев, полпредство расположится на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ранее полпредство находилось в Хабаровске по адресу ул. Шеронова, д. 22.

13 декабря 2018 года Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Во второй половине декабря 2018 года Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года. Однако процесс переезда затянулся. В июле 2019 года Трутнев сообщил журналистам, что переезд завершится в первом квартале 2020 года. По его словам, процесс задерживает большой объем работы по подготовке Восточного экономического форума и визитов иностранных делегаций.

В новость были внесены изменения (17:37 мск) - добавлены подробности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
28 августа 2019, 19:09
ЕКА на грубость нарывается, ЕКА обидеть норовит…
28 августа 2019, 15:54
В Кремле объяснили покупку мороженого Путиным у «той самой» продавщицы
28 августа 2019, 15:54
"Откровенные манипуляции и абсурдная ложь": Вышинский отпущен, но сфабрикованное дело "на запасном пути"
28 августа 2019, 06:09
Объем "секретной" экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии
27 августа 2019, 23:39
Собчак обвинила главу Коммунистов России в лицемерии: "Предлагал услуги по обналу"
27 августа 2019, 23:39
Макрон поменял Трампа на Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуац...
28 августа 2019, 06:09
"Очень сложно переоценить значение этих слов": Посол Франции сделал неожида...
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели...
28 августа 2019, 06:09
У нас "Скрипаль-2": Немецкие СМИ превращают убийство в Берлине в "поли...
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует стоя
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
22 августа 2019, 10:09
Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуацию в попытке стать невидимой
22 августа 2019, 00:39
"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородичи в поисках молока
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.