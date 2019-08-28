Полпредство президента РФ на Дальнем Востоке разместится на острове Русский

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) разместится во Владивостоке на острове Русский по адресу: поселок Аякс, д. 10, литер Н. Соответствующий указ от 28 августа подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

Как пояснил ТАСС помощник полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева Тимур Чернышев, полпредство расположится на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ранее полпредство находилось в Хабаровске по адресу ул. Шеронова, д. 22.

13 декабря 2018 года Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Во второй половине декабря 2018 года Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года. Однако процесс переезда затянулся. В июле 2019 года Трутнев сообщил журналистам, что переезд завершится в первом квартале 2020 года. По его словам, процесс задерживает большой объем работы по подготовке Восточного экономического форума и визитов иностранных делегаций.

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