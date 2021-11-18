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Полпред в ООН Небензя: "Россия поможет Афганистану медикаментами и продуктами"
18 ноября 2021, 02:55 • 82 • Политика
Полномочный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова оказать Афганистану гуманитарную помощь.
На заседании Совета Безопасности в Организации Объединенных наций полпред России Василий Небензя высказал ряд тезисов по обстановке в Афганистане. В Частности, он упомянул о том, что Россия готова отправить гуманитарную помощь.
– перечислил Небензя.
Он также выразил надежду, что к акции милосердия присоединятся и другие страны, которые проявят необходимую щедрость в сложной обстановке. По мнению Василия Небензи, ситуация в Афганистане действительна достигла критической точки.
Напоминаем, что в августе 2021 года в стране сменилось правительство, к власти пришли члены движения "Талибан"*.
Военные США, которые находились в стране 20 лет, спешно эвакуировались, как и контингенты других стран – партнеров. В Афганистане сложилась крайне непростая обстановка.
* "Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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