Полпред в ООН Небензя: "Россия поможет Афганистану медикаментами и продуктами"

Полномочный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова оказать Афганистану гуманитарную помощь.

На заседании Совета Безопасности в Организации Объединенных наций полпред России Василий Небензя высказал ряд тезисов по обстановке в Афганистане. В Частности, он упомянул о том, что Россия готова отправить гуманитарную помощь.

В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости,

– перечислил Небензя.

Он также выразил надежду, что к акции милосердия присоединятся и другие страны, которые проявят необходимую щедрость в сложной обстановке. По мнению Василия Небензи, ситуация в Афганистане действительна достигла критической точки.

Напоминаем, что в августе 2021 года в стране сменилось правительство, к власти пришли члены движения "Талибан"*.

Военные США, которые находились в стране 20 лет, спешно эвакуировались, как и контингенты других стран – партнеров. В Афганистане сложилась крайне непростая обстановка.

* "Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.