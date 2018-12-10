Полпред Трутнев опроверг передачу "минимум двух их четырех островов" Курил

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев опроверг слухи о передаче ″минимум двух из четырех островов″ Курил. В разговоре с журналистами он пояснил, что при тех переговорах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которых он присутствовал, ″никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась".

Отвечая на вопросы СМИ, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прояснил ситуацию с появившейся информации о судьбе Курил. Он опроверг слухи о передаче "минимум двух их четырех островов", о которой ранее заявил экономист, политолог, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.

"Напомню, что такое по-русски "мирный договор с Японией на принципах соглашения 1956 года", - отметил Исаев. - Это передача Россией Японии как минимум двух из четырех островов Курильской гряды. При этом японская сторона настаивает на передаче всех четырех островов".

Полпред Трутнев пояснил журналистам, что он "по долгу службы" принимал участие в нескольких переговорах, которые вели президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась", - подчеркнул Трутнев, указав, что внимание лидеров было обращено на возможную совместную экономическую деятельность на Курилах.

"Я уже говорил - мы считаем, что Япония может быть активнее с точки зрения инвестиций на Курильские острова", - подчеркнул полпред.

Речь идет о двух островах - Хабомаи и Шикотан, указанных в советско-японской декларации 1956 года, признанной обеими странами. Согласно документу, если Москва и Токио подписывают мирный договор, то эти два острова Курильского архипелага переходят под юрисдикцию Японии.

Напомним, еще в сентябре Владимир Путин предложил Синдзо Абэ "заключить мирный договор до конца года без каких-либо предварительных условий". В Токио это предложение поначалу встретили с возмущением, однако сейчас все же готовы пойти на взаимные уступки. В том числе в рамках договора о безопасности с США, "подвинув" американские военные базы.

Изначально этот вопрос встал два года назад во время встречи секретарей советов безопасности обеих стран Николая Патрушева и Сётаро Яти. Тогда СМИ сообщали, что на вопрос о возможном размещении американских военных на Курилах в случае передачи островов японский представитель дал утвердительный ответ. После этого процесс переговоров по мирному соглашению между Москвой и Токио заметно замедлился.