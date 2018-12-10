Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СБУ не пропустила митрополита Илариона через линию разграничения в Донбассе
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
″Пришел к мысли, что он - Наполеон Бонапарт″: Макрону напомнили об участи реформ...
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
Главная / Политика

Полпред Трутнев опроверг передачу "минимум двух их четырех островов" Курил

10 декабря 2018, 15:09  •  87 • Политика
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев опроверг слухи о передаче ″минимум двух из четырех островов″ Курил. В разговоре с журналистами он пояснил, что при тех переговорах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которых он присутствовал, ″никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась".
Отвечая на вопросы СМИ, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прояснил ситуацию с появившейся информации о судьбе Курил. Он опроверг слухи о передаче "минимум двух их четырех островов", о которой ранее заявил экономист, политолог, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.
"Напомню, что такое по-русски "мирный договор с Японией на принципах соглашения 1956 года", - отметил Исаев. - Это передача Россией Японии как минимум двух из четырех островов Курильской гряды. При этом японская сторона настаивает на передаче всех четырех островов".
Полпред Трутнев пояснил журналистам, что он "по долгу службы" принимал участие в нескольких переговорах, которые вели президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась", - подчеркнул Трутнев, указав, что внимание лидеров было обращено на возможную совместную экономическую деятельность на Курилах.
"Я уже говорил - мы считаем, что Япония может быть активнее с точки зрения инвестиций на Курильские острова", - подчеркнул полпред.
Речь идет о двух островах - Хабомаи и Шикотан, указанных в советско-японской декларации 1956 года, признанной обеими странами. Согласно документу, если Москва и Токио подписывают мирный договор, то эти два острова Курильского архипелага переходят под юрисдикцию Японии.
Напомним, еще в сентябре Владимир Путин предложил Синдзо Абэ "заключить мирный договор до конца года без каких-либо предварительных условий". В Токио это предложение поначалу встретили с возмущением, однако сейчас все же готовы пойти на взаимные уступки. В том числе в рамках договора о безопасности с США, "подвинув" американские военные базы.
Изначально этот вопрос встал два года назад во время встречи секретарей советов безопасности обеих стран Николая Патрушева и Сётаро Яти. Тогда СМИ сообщали, что на вопрос о возможном размещении американских военных на Курилах в случае передачи островов японский представитель дал утвердительный ответ. После этого процесс переговоров по мирному соглашению между Москвой и Токио заметно замедлился.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
09 декабря 2018, 22:54
МИД Китая вызвал "на ковер" посла США
10 декабря 2018, 15:09
"Выгодно тем, кто громче всех кричит о "русской руке": "Желтые жилеты" захлестнули страны Европы и движутся дальше
10 декабря 2018, 02:09
Эксперт: Перепродажа самого себя — отличительная черта экс-главы ФБР

09 декабря 2018, 19:39
″Желтые жилеты″ - дубль ″Красного мая″: Во Франции припомнили США майдан против де Голля
09 декабря 2018, 22:54
"Их деятельность к честному бизнесу никакого отношения не имеет": Клинцевич о об олигархах, которым надо сказать спасибо
10 декабря 2018, 15:09
В Бельгии заявили, что Россия пойдет на все ради статуса мировой сверхдержавы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
06 декабря 2018, 03:54
«Безопасно ли жить в России?»: Иностранцы удивились своим же ответам
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию
03 декабря 2018, 15:56
"Людям ограничили передвижение... отзывают из отпусков..."
04 декабря 2018, 16:09
Почему Кремль молча проглотил израильскую атаку на Сирию
08 декабря 2018, 07:54
"Нацизма на Украине нет": Порошенко сфотографировался с солдатом с эмблемой дивизии СС на груди - фото
08 декабря 2018, 04:39
"Демонстрация презрения и ненависти к России": Делягин о пойманном на мошенничестве после Евросоюза
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.