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Полпред СКФО представил Ингушетии нового главу республики

27 июня 2019, 13:39  •  14 • В России

В Магасе прошла встреча полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова с Юнус-Беком Евкуровым и Махмудом-Али Калиматовым, которого в среду назначили временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. Во время беседы Евкуров передал свой пост новому руководителю, рассказал об общественно-политической ситуации в республике и тех целях, которые были поставлены.

Матовников подвел итоги правления Евкурова и его коллег. Экс-главу похвалили за мир, из-за которого «люди не боятся выходить из дома». Также полпред дал Калиматову новую задачу — объединить народ. Кроме этого, ему предстоит выполнить майский указ Путина и реализовать национальные проекты.

Евкуров также пообещал, что не бросит республику и поддержит нового главу. Экс-руководитель заметил, что Калиматов — достойный преемник, потому что хорошо знает Ингушетию и сможет выполнить масштабные задачи.

Напомним, вчера Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил на его пост бывшего прокурора Ингушетии Калиматова. Президент высоко оценил проделанную работу экс-руководителя и согласился, что для решения новых задач нужен обновленный штат лидеров. Выборы нового главы республики состоятся в единый день голосования 8 сентября.

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