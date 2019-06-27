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Полпред президента в СКФО представил врио главы Ингушетии Калиматова

27 июня 2019, 10:09  •  47 • Политика

МАГАС, 27 июня. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников в четверг представил правительству Ингушетии временно исполняющего обязанности главы республики Махмуда-Али Калиматова, который накануне был назначен на эту должность, передает корреспондент ТАСС.

"Он обладает богатым управленческим опытом, необходимым на новом участке работы. Назначение на должность врио главы Республики Ингушетия - это свидетельство высокого доверия президента РФ", - сказал Матовников.

По его словам, в первую очередь Калиматову необходимо сосредоточить усилия на реализации майского указа в республике. Матовников также напомнил врио главы республики, что успешно работать можно только при согласованных действиях всех ветвей власти в регионе, муниципальных органов и общественности. "Только объединение усилий приведет к обеспечению высокого качества жизни и благосостояния жителей Ингушетии", - добавил полпред.

Он поблагодарил экс-главу республики Юнус-Бека Евкурова за проделанную работу и подчеркнул, что за эти 11 лет в регионе реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, внесен огромный вклад в установление мира в Ингушетии, обеспечение безопасности его жителей. Матовников также обратился к депутатам, членам правительства, главам муниципальных образований с просьбой быть союзниками врио главы республики, оказывать ему всемерную помощь и поддержку, пожелал Калиматову успехов в работе.

В свою очередь, Калиматов заявил, что рассчитывает на поддержку населения республики. "Для меня важна будет поддержка всех в республике. Если будет поддержка, думаю, у меня получится", - сказал врио главы региона.

Евкуров, в свою очередь, поздравил Калиматова с назначением и выразил уверенность, что "его богатый профессиональный и жизненный опыт, знание обстановки позволят достойно продолжить процессы развития республики" и "наладить согласие в обществе". "Что касается моего решения о досрочном уходе с поста главы республики, то оно является вполне осознанным, принятым с целью, как я уже говорил, преодолеть разногласия, которые мы здесь создали вместе с вами. Я здесь не хочу обвинять одних больше, других меньше, все мы в этом деле виноваты. Это надо признать для того, чтобы сегодня сказать в глаза друг другу: давайте начинать все с чистого листа", - отметил Евкуров.

Назначение Калиматова

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Махмуда-Али Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.

Калиматов окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. С апреля 1977 года по 1979 год проходил службу в составе группы советских войск в Германии. С 1990 года - на службе в органах прокуратуры Куйбышевской области (с 1991 года - Самарская область). В 1996 году назначен прокурором Кировского района Самары, в 1997-2003 годах работал прокурором Самары, в 2003-2004 годах - первым зампрокурора Самарской области.

В августе 2004 года Калиматов стал прокурором Ингушетии, в 2007 году вернулся в Самару и возглавил контрольный департамент губернатора области, с 2012 года стал советником губернатора. В декабре 2015 года назначен на должность руководителя управления Росприроднадзора по области. Имеет классный чин госсоветника юстиции 3-го класса, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ". Женат, имеет двоих сыновей.

В новость были внесены изменения (9:58 мск) - добавлены цитаты Александра Матовникова, Махмуда-Али Калиматова и Юнус-Бека Евкурова

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