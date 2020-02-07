|
Полпред президента в ПФО представил врио главы Пермского края Дмитрия Махонина
07 февраля 2020, 14:39 • 24 • Политика
ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в пятницу представил властям и общественности Пермского края временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Махонина, которого назначили на эту должность после перехода прежнего губернатора Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ, передает корреспондент ТАСС с церемонии.
"Уважаемый Дмитрий Николаевич, вам предстоит большая работа, у вас есть возможность проявить свои профессиональные, деловые и личные качества. Президент РФ Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию сформулировал задачи по качественному улучшению жизни в регионах. Успешная реализация задач, которые поставлены в послании, позволит решить насущные проблемы в крае", - сказал Комаров.
Он отметил, что предшественник Махонина на посту главы региона - Максим Решетников и его команда запустили в Пермском крае важные инфраструктурные проекты по развитию транспортной сети, IT-индустрии, цифровизации здравоохранения и образования. "В Пермском крае реализация нацпроектов находится в активной фазе и необходимо не терять заданный темп, наращивать динамику. Проведенная Максимом Геннадьевичем [Решетниковым] работа позволит двигаться дальше. В 2023 году будет отмечаться 300-летие Перми, и нужно продолжить подготовку, которая сейчас ведется, мы вправе ожидать слаженной работы между региональными и федеральными властями", - отметил Комаров.
Полпред призвал Махонина обратить внимание на сферы демографии и здравоохранения, реализовывать меры по увеличению рождаемости, а также попросил взять под контроль вопросы ЖКХ, в том числе ремонт теплосетей, а также продолжить расселение людей из аварийного жилищного фонда.
"Дмитрий Николаевич является опытным управленцем, хорошо знает Пермский край, здесь он родился и вырос, состоялся как специалист. Многим из вас он прекрасно знаком и важно, что проблемы края он не будет изучать вновь, они ему близки и понятны", - добавил Комаров.
Махонин в беседе с журналистами отметил, что надеется на поддержку Решетникова и команды управленцев в регионе. "Сейчас немножечко страшно, но надеюсь с поддержкой Максима Геннадьевича и коллег, которые являются профессионалами, одними из лучших в стране, у меня получится", - сказал Махонин.
"Конкуренция во всем"
Махонин также заявил, что приоритетом в его работе станет развитие конкуренции в экономике, а также в социальной и политической сферах.
"Конечно же, одним из основных приоритетов в моей деятельности будет являться лозунг: "Конкуренция во всем". Конкуренция в экономике, образовании, в социальной жизни, политической жизни. Мы должны это четко понимать. Без конкуренции будет стагнация", - отметил он.
По словам Махонина, планирование развития края должно осуществляться минимум на 8-10 лет. "Только тогда наступит стабильность и люди почувствуют, что в крае идут позитивные изменения", - подчеркнул Махонин.
Поддержка инвестиционного бума
Врио губернатора Пермского края заявил, что регион переживает сейчас инвестиционный бум, и отметил, что намерен поддерживать привлечение инвестиций в край.
"Очень важным будет привлечение инвестиций и поддержка темпов привлечения инвесторов. Я не побоюсь сказать, что сейчас в регионе инвестиционный бум и развитие нефтехимических производств, и развитие прочих сфер деятельности - они мне, в принципе, по работе знакомы", - сказал журналистам Махонин.
Он также отметил, что его задача - "ни в коем случае не остановить, а может быть, где-то прибавить темп" по тем процессам и инициативам, которые сейчас реализуются.
"В первую очередь надо познакомиться с членами правительства, надо обсудить некоторые вопросы с политическими силами региона, с политическими партиями, депутатами заксобрания, встретиться с главами [районов]", - сказал журналистам врио губернатора. При этом он воздержался от ответа на вопрос, планирует ли участвовать в выборах главы региона.
Продолжение начатых проектов
Новый врио главы региона намерен продолжить проекты, начатые Максимом Решетниковым.
"Конечно же, те масштабные проекты, которые сейчас запущены, они должны быть реализованы до конца, и в моем понимании надо перестать постоянно менять концепции, а научиться все-таки реализовывать то начатое до конца, чтобы каждый житель почувствовал, что что-то происходит положительное в крае", - сказал Махонин.
Он отметил, что "никогда не терял связи с регионом", а каждое утро, работая в Москве, начинал с изучения пермской прессы.
"Рассуждая о том, как мне предстоит работать, я пришел к мысли, что, с одной стороны, мне, наверное, в чем-то будет легко, а с другой стороны, наверное, очень тяжело. Легко в том, что, действительно, часть масштабных проектов уже запущена. [В то же время] для меня это большая ответственность, потому что в Пермском крае жили мои предки, здесь живут моя семья, мама, друзья, они переживают больше, чем я. Я чувствую их поддержку, это помогает", - заключил Махонин.
Максим Решетников в свою очередь сказал, что будет поддерживать Махонина и помогать ему.
В новость внесены изменения (14:29 мск) - добавлены подробности.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2020, 18:12
|
01 февраля 2020, 16:12
|
05 февраля 2020, 15:54
|
06 февраля 2020, 17:39
|
05 февраля 2020, 06:09
|
03 февраля 2020, 21:39
|
04 февраля 2020, 10:39