Полпред президента в ГД: цель проекта о контрсанкциях - дать ответ авторам ограничений

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Цыпин/. Цель законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" - дать адекватный ответ инициаторам санкций, но не во вред гражданам РФ.

Об этом заявил в интервью ТАСС полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

"Задача - не просто, как принято говорить, "выстрелить", а в кого попадем, пусть даже в самих себя, - не так важно. Смысл наших контрмер не в том, чтобы "пошуметь", нам необходимо дать такой ответ, который был бы не только адекватным, но и, как минимум, не принес нам вреда", - сказал Минх, комментируя резонансный документ, вынесенный во вторник на первое чтение в Госдуме.