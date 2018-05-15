Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минкульт Франции склонен к перемене мест
У запрета на лекарства нашлись «побочки»
Русская тюрьма милее английского гостеприимства?
Трамп предлагает Ирану самоуничтожение (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Полпред президента в ГД: цель проекта о контрсанкциях - дать ответ авторам ограничений

15 мая 2018, 10:39  •  35 • Политика

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Цыпин/. Цель законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" - дать адекватный ответ инициаторам санкций, но не во вред гражданам РФ.

Об этом заявил в интервью ТАСС полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

"Задача - не просто, как принято говорить, "выстрелить", а в кого попадем, пусть даже в самих себя, - не так важно. Смысл наших контрмер не в том, чтобы "пошуметь", нам необходимо дать такой ответ, который был бы не только адекватным, но и, как минимум, не принес нам вреда", - сказал Минх, комментируя резонансный документ, вынесенный во вторник на первое чтение в Госдуме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

35
Источник
Похожие новости
15 мая 2018, 10:39
Полпред президента в ГД: цель проекта о контрсанкциях - дать ответ авторам ограничений
13 мая 2018, 00:09
Захарова привела свидетельства лжи Украины на дискуссии в ООН о недостоверных новостях
12 мая 2018, 20:54
Эксперт: введение наказания за выполнение антироссийских санкций поможет компаниям РФ

14 мая 2018, 21:39
Захарова: РФ сохраняет право отреагировать на расширение ЕС антироссийских санкций
13 мая 2018, 16:24
Кадыров возложил на власти Франции ответственность за воспитание парижского террориста
15 мая 2018, 07:24
Глава Хабаровского края примет участие в праймериз "Единой России" по выборам губернатора
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 мая 2018, 22:39
«Грандиозная стройка»: как трасса «Таврида» изменит жизнь крымчан и туристов
11 мая 2018, 07:54
Удар по Голанам покажется Израилю шалостью. Должное возмездие уже у ворот
09 мая 2018, 03:54
«Иран открыто призывает к уничтожению Израиля»
10 мая 2018, 09:09
Будущее России — это Медведев
14 мая 2018, 05:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 13.05.18
13 мая 2018, 08:40
Как предать собственный народ и плюнуть на его историю
13 мая 2018, 08:40
Итоги недели. Как перестать беспокоиться и начать разваливать Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.