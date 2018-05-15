|
Полпред президента в ГД: цель проекта о контрсанкциях - дать ответ авторам ограничений
15 мая 2018, 10:39 • 35 • Политика
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Цыпин/. Цель законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" - дать адекватный ответ инициаторам санкций, но не во вред гражданам РФ.
Об этом заявил в интервью ТАСС полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.
"Задача - не просто, как принято говорить, "выстрелить", а в кого попадем, пусть даже в самих себя, - не так важно. Смысл наших контрмер не в том, чтобы "пошуметь", нам необходимо дать такой ответ, который был бы не только адекватным, но и, как минимум, не принес нам вреда", - сказал Минх, комментируя резонансный документ, вынесенный во вторник на первое чтение в Госдуме.
Подпишитесь на нас
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 мая 2018, 22:39
|
11 мая 2018, 07:54
|
09 мая 2018, 03:54
|
10 мая 2018, 09:09
|
14 мая 2018, 05:56
|
13 мая 2018, 08:40
|
13 мая 2018, 08:40