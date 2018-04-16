Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Призрак третьей мировой, или Невыученные уроки
Обвал рубля: власть должна нести ответственность
Что случилось с Познавательным ТВ и куда пропал Войтенков?
Эксперт призвал реагировать с юмором на заявления Украины о гибридной войне
Главная / Украина

Полпред Порошенко: выход Украины из СНГ предусматривает денонсацию отдельных договоров

16 апреля 2018, 16:09  •  54 • Украина
Предложение президента Украины Петра Порошенко выйти из органов Содружества Независимых Государств предусматривает денонсацию отдельных договоров, при этом выгодные Киеву соглашения останутся в силе. Об этом сообщила представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко.
 
Reuters
 

По её словам, Порошенко призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних соглашений между членами СНГ, чтобы денонсировать «отдельные» договоры между странами.

«Оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как то: признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины», — цитирует Луценко «Украинская правда».

Она пояснила, что частичное прекращение сотрудничества с СНГ обусловлено отказом объединения признавать «агрессию» России.

12 апреля Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с НСН прокомментировал данное поручение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

54
Источник
Похожие новости
16 апреля 2018, 16:09
Государственная служба статистики заявила о снижении числа безработных на Украине
16 апреля 2018, 12:54
Глава МВД Украины рассказал о плане по реинтеграции Донбасса
16 апреля 2018, 09:39
США планируют выделить до $65 млн на «экономическое восстановление» Донбасса

16 апреля 2018, 12:54
Эксперт призвал реагировать с юмором на заявления Украины о гибридной войне
16 апреля 2018, 09:54
Почему Казахстан воздержался в Совете Безопасности ООН
16 апреля 2018, 09:39
Экономика войны: США потратят до $65 млн на снижение зависимости Донбасса от России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 апреля 2018, 09:54
Почему Казахстан воздержался в Совете Безопасности ООН
10 апреля 2018, 07:39
Неожиданное предсказание Суркова для России (Романов Роман)
11 апреля 2018, 12:24
Методы цветных революций и гибридных войн ударили по США и Израилю
15 апреля 2018, 01:09
«Издевательство над людьми»: украинские власти предложили хоронить умерших в городских парках
14 апреля 2018, 15:39
У безумного Трампа дуркуют даже умные «Томагавки»
14 апреля 2018, 04:09
Аналитик Сергей Хапров: То, что мы вышли на равный конфликт с Америкой — уже наш выигрыш
12 апреля 2018, 08:24
Крымский сценарий разгрома России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.