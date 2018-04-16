Полпред Порошенко: выход Украины из СНГ предусматривает денонсацию отдельных договоров

Предложение президента Украины Петра Порошенко выйти из органов Содружества Независимых Государств предусматривает денонсацию отдельных договоров, при этом выгодные Киеву соглашения останутся в силе. Об этом сообщила представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко.

По её словам, Порошенко призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних соглашений между членами СНГ, чтобы денонсировать «отдельные» договоры между странами.

«Оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как то: признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины», — цитирует Луценко «Украинская правда».

Она пояснила, что частичное прекращение сотрудничества с СНГ обусловлено отказом объединения признавать «агрессию» России.

12 апреля Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с НСН прокомментировал данное поручение.