Полпобеды России мало: Политконсультант объяснил почему

Политконсультант Андрей Перла, комментируя ситуацию, складывающуюся в связи с проведением спецоперации на Украине, объяснил, почему "не добить сейчас "руину" можно", но не нужно и почему мало будет полпобеды для России.

"Вот что надо понимать, - выразил свою точу зрения политконсультант Андрей Перла в Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе". - Не добить сейчас "руину", удовлетвориться частичной победой (Мариуполь, Славянск, Краматорск, безблоковый статус) - можно. И обосновать это русскому народу - можно. Победа же".

А вот вернуться во времена до начала военной спецоперации нельзя - "некуда возвращаться". Уменьшить в связи с победой санкции тоже нельзя, считает политический консультант.

"Они (западные страны) начали холодную войну и будут её вести, пока не сломаются или не сломают Россию, - резюмирует политический эксперт, поясняя, почему России мало половины победы. - А если так, какой смысл в том, чтобы соглашаться на полпобеды?"