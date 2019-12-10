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«Положительный знак»: какие вопросы может обсудить Сергей Лавров в ходе визита в США

10 декабря 2019, 11:54  •  32 • Украина
Глава российского МИД Сергей Лавров по приглашению американской стороны прибыл в Вашингтон. Он встретится с госсекретарём Майком Помпео, а затем — с президентом Дональдом Трампом. Как отмечают эксперты, глава российской дипломатии может обсудить с американскими коллегами ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, однако во главе угла будут вопросы стратегической стабильности. Визит Лаврова может придать новый импульс российско-американским отношениям, но кардинальных перемен ожидать не стоит, считают аналитики.
 
Госсекретарь США Майк Помпео и глава российского МИД Сергей Лавров РИА Новости © Екатерина Лызлова
 

Во вторник, 10 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает первый за два года визит в США. Глава дипломатического ведомства прибыл в Вашингтон по приглашению госсекретаря Майка Помпео. После переговоров со своим американским коллегой Лавров встретится в Белом доме с президентом Дональдом Трампом.

«В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений», — отмечали в МИД.

Последний раз Лавров посещал американскую столицу в мае 2017 года. Тогда он встречался с Рексом Тиллерсоном, занимавшим на тот момент пост госсекретаря, и президентом США Дональдом Трампом. Последняя встреча глав российского и американского внешнеполитических ведомств прошла в конце сентября 2019-го на полях Генассамблеи ООН.

«Такого рода встречи не происходят часто, надо, чтобы накопился объём вопросов или проблем. А у нас таких проблем с США больше, чем нужно», — отметил в разговоре с RT доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский назвал визит Лаврова в США положительным знаком.

«Дело в том, что отношения России и США ухудшались с каждым годом. И связанные с приходом Трампа ожидания, что отношения с Россией улучшатся, не реализовались. Дошло до того, что эксперты стали обсуждать перспективы военного конфликта, — отметил собеседник RT. — Видимо, сейчас Трамп осознал, что всё это может зайти слишком далеко».

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин констатировал, что российско-американские отношения настолько масштабны, что на предстоящих переговорах может обсуждаться масса вопросов.

«Нужно выделить несколько блоков вопросов. Вопросы стратегической стабильности: они связаны с ДРСМД, Договором по открытому небу, СНВ-III; вопросы региональные, куда входят Украина, Сирия, Венесуэла, Иран, и вопросы двусторонних отношений, связанные с санкциями, дипсобственностью и тому подобным», — подчеркнул Блохин.

Стратегический контроль

В интервью телекомпании CBS советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что во время визита Сергея Лаврова в Вашингтон, скорее всего, будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями.

  • Запуск тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Как считает Александр Домрин, несмотря на то что у России и США много тем для обсуждения, эта является первоочерёдной: «Американцы вышли из ряда соглашений. Однако они признают, что русские обгоняют их в оборонных технологиях. Это значит, что с русскими им надо как-то договариваться».

Напомним, что в 2019 году США вышли из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2021 году истекает срок действия другого важного договора — СНВ-III (о стратегических наступательных вооружениях), который ограничивает ядерные арсеналы России и США. Однако Вашингтон не спешит его продлевать, выдвинув идею присоединения к системе контроля над стратегическими вооружениями, помимо России и США, ещё и Китая. В Пекине холодно восприняли подобную инициативу.

18 ноября на коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров заявил, что, «создав неопределённость вокруг перспектив Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, США провоцируют опасный рост напряжённости, милитаризацию внешнеполитического мышления».

А в начале декабря президент России заявил, что Москва готова в кратчайшие сроки продлить СНВ-III.

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-III. Чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально», — заявил Владимир Путин.

При этом 6 декабря замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что ракетные комплексы «Сармат» и гиперзвуковой «Авангард» будут подпадать под действие СНВ-III в случае его продления. По его словам, Москва «в широком контексте диалога по стратегической стабильности» также готова обсуждать вопросы, касающиеся систем «Кинжал», «Буревестник» и «Посейдон». Ранее американские официальные лица заявляли об угрозе безопасности США из-за того, что новейшее российское оружие якобы нарушает стратегическую стабильность и не подпадает под действие договоров об ограничении вооружений.

9 декабря в газете The Washington Post появился материал, в котором журналисты призывали американского лидера согласиться на предложение российской стороны: «Это предложение, от которого президенту Трампу не стоит отказываться».

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин разослал мировым лидерам письмо с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. 28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что такое письмо действительно было и что ответ на него пришёл от французского лидера Эммануэля Макрона. По словам Пескова, президент Франции выразил понимание озабоченностью России.

На прошлой неделе Макрон во время встречи с президентом США на саммите НАТО в Лондоне коснулся темы ракет в Европе, заявив, что вместо прекратившего действие ДРСМД нужен новый договор, который бы учитывал озабоченности Старого Света.

«Главной сейчас является тема разоружения, — подчёркивает Эдуард Лозанский. — Истекает срок договора СНВ-III. У Трампа давно есть желание сесть с Путиным и Си Цзиньпином за стол переговоров, чтобы обсудить не только двустороннее, но и, возможно, трёхстороннее соглашение. Пока Китай сопротивляется, считая, что это не в его интересах. Но, возможно, Трамп решил начать с России».

Кроме того, эксперт не исключает, что США могут попросить у Москвы помощи в урегулировании зашедших в тупик отношений Вашингтона и Пхеньяна.

Встреча с Трампом

Комментируя накануне возможность встречи Трампа и Лаврова, советник президента по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал это делом взаимности, поскольку Владимир Путин уже встречался с высокопоставленными американскими чиновниками.

«Когда госсекретарь Майк Помпео был в России, с ним встречался Владимир Путин. С Китаем, Россией и другими мы говорим, что нужен принцип взаимности. Итак, Путин с Помпео встречался. Я думаю, что в данном случае речь идёт именно об этом принципе. Но у нас есть и другие соображения. Посмотрим, что получится», — сказал О'Брайен.

Напомним, что встреча Лаврова с Трампом в 2017 году вызвала серьёзный резонанс в США. В американских СМИ тут же появились сообщения, что Трамп якобы передал Лаврову некие «секретные» сведения. Владимир Путин тогда назвал эти сообщения признаком «политической шизофрении».

  • Сергей Лавров во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме (2017 год)
  • AFP
  • © МИД РФ
Встречи в нормандском формате. История и достигнутые договоренности

Сейчас в конгрессе США разворачивается процесс импичмента Трампа. Формально он связан со звонком главы Белого дома президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако представители Демпартии в своих комментариях постоянно поднимают тему «российского вмешательства». В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси недавно заявила, что «все дороги ведут к Путину», добавив, что действия Трампа по заморозке военной помощи Киеву были «выгодны Москве».

Как отмечает Александр Домрин, тот факт, что президент Соединённых Штатов примет главу российского МИД, — «свидетельство признания США роли великой державы» за Россией. При этом, по его словам, американский президент уже не боится, что его политические противники обвинят его в излишней мягкости по отношению к Москве.

«Сейчас Трамп идёт ва-банк, потому что, хотя процесс импичмента и запущен, он ни к чему не приведёт. Даже если объявят импичмент Трампу в нижней палате конгресса, в верхней палате его никто не отстранит. Трампа и так травят на протяжении трёх лет, называя марионеткой Кремля, и теперь он должен продемонстрировать своим избирателям силу», — считает эксперт.

Готовность к сотрудничеству

Визит Лаврова в США проходит сразу после другого знакового мероприятия — первого за три года саммита в нормандском формате, на котором президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии обсудили урегулирование ситуации на востоке Украины.

Кроме того, на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает Россию врагом. В интервью CNN он отметил, что блок стремится к улучшению отношений с Москвой. Ранее в ходе лондонского саммита НАТО с похожим заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.

В свою очередь, 8 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия желает вернуться к активному сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.

«Мы действительно хотим вернуться на те позиции, на которых мы были каких-то пять лет назад. У нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе, мы имели там представителя», — заявил Шойгу. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией альянс заморозил сотрудничество с Москвой.

Однако, как считает Александр Домрин, условия для перезагрузки отношений с ведущей страной НАТО — Соединёнными Штатами — ещё не сложились. «Перезагрузка отношений возможна только после переизбрания Трампа», — уверен политолог.

При этом, по мнению Константина Блохина, в условиях роста военных расходов стран НАТО и обозначения России в качестве соперника в доктринальных документах США оснований для кардинальных изменений отношений России и Запада нет.

«Диалог нужен, никто не хочет повторения нового Карибского кризиса, но для стран НАТО наличие диалога не отменяет «сдерживания» России. Поэтому ни о какой оттепели в отношениях с Россией не может быть и речи», — считает политолог.

В то же время Эдуард Лозанский не исключил, что визит Сергея Лаврова в Вашингтон может подготовить почву для новой встречи президентов России и США.

  • Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque
В рамках нормандского саммита обсудят формулу Штайнмайера

Ещё осенью 2018 года Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по вопросам национальной безопасности, заявлял, что передал Владимиру Путину приглашение посетить Вашингтон.

Позже, в июне 2019-го, во время встречи с президентом Трампом на саммите G20 в Японии Владимир Путин пригласил американского президента в Москву на парад в честь 75-летия Победы.

В свою очередь, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни в октябре заявил, что не исключает приглашения Путина на саммит G7, а в ноябре Трамп сообщил, что рассматривает возможность своего визита в Россию.

«Встреча Путина с Трампом возможна и желательна», — считает Эдуард Лозанский. В то же время, по мнению эксперта, в год президентских выборов глава Белого дома может не рискнуть пригласить своего российского коллегу в США и сам вряд ли направится в Россию. Поэтому, по его словам, если стороны на такую встречу и решатся, то, скорее всего, на территории третьей страны.

«Многие всё больше и больше понимают, что мир движется к очень опасной черте. Но перезагрузке отношений мешает то, что противники Трампа используют обвинения в связях с Россией в качестве инструмента для импичмента. Поэтому в такой ситуации ожидать чего-то сверхъестественного от визита Сергея Лаврова в Вашингтон не стоит», — подытожил политолог.

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