Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром Ро...
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ
Главная / Политика

Положение жителей Мариуполя достигло катастрофы: Нацисты грозят им убийством родных - Минобороны

09 марта 2022, 21:10  •  241 • Политика
Минобороны России сообщило, что положение мирных жителей Мариуполя достигло катастрофических масштабов. Киев санкционировал применение оружия националистами по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников, отметили в ведомстве.
Положение граждан в Мариуполе в результате чудовищных действий нацистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов. С таким заявлением выступили в Минобороны России.
По данным ведомства, украинские радикалы удерживают в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан. При этом Киев разрешил убивать тех, кто бежит в сторону России.
Киев санкционировал применение оружия националистами по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников,
- отметили в военном ведомстве.
Напомним, что украинские нацисты намеренно размещают огневые точки и боевые позиции в школах, роддомах и жилых кварталах. А когда их ликвидируют, в Киеве принимаются кричать о том, что Россия бьёт по "мирной инфраструктуре".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


241
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 10:05
Рогозин поставил Киеву ультиматум: "Хочу, чтобы услышали"
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
09 марта 2022, 11:50
На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2022, 01:30
О плане Киева на случай убийства Зеленского проговорились в Госдепе
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
03 марта 2022, 05:05
Казнили мэра Кременной: украинские нацисты начали расправы
05 марта 2022, 17:25
Байден окончательно закопал сам себя: Отдача от санкционного удара сотрясла США
06 марта 2022, 08:35
Русские уничтожили эйфорию Байдена от решения Visa и Mastercard: "Пусть идут лесом"
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
07 марта 2022, 17:50
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Осташко]
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.