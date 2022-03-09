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Положение жителей Мариуполя достигло катастрофы: Нацисты грозят им убийством родных - Минобороны
09 марта 2022, 21:10 • 241 • Политика
Минобороны России сообщило, что положение мирных жителей Мариуполя достигло катастрофических масштабов. Киев санкционировал применение оружия националистами по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников, отметили в ведомстве.
Положение граждан в Мариуполе в результате чудовищных действий нацистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов. С таким заявлением выступили в Минобороны России.
По данным ведомства, украинские радикалы удерживают в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан. При этом Киев разрешил убивать тех, кто бежит в сторону России.
- отметили в военном ведомстве.
Напомним, что украинские нацисты намеренно размещают огневые точки и боевые позиции в школах, роддомах и жилых кварталах. А когда их ликвидируют, в Киеве принимаются кричать о том, что Россия бьёт по "мирной инфраструктуре".
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