Минобороны России сообщило, что положение мирных жителей Мариуполя достигло катастрофических масштабов. Киев санкционировал применение оружия националистами по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников, отметили в ведомстве.

Положение граждан в Мариуполе в результате чудовищных действий нацистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов. С таким заявлением выступили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские радикалы удерживают в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан. При этом Киев разрешил убивать тех, кто бежит в сторону России.

Киев санкционировал применение оружия националистами по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников,

- отметили в военном ведомстве.

Напомним, что украинские нацисты намеренно размещают огневые точки и боевые позиции в школах, роддомах и жилых кварталах. А когда их ликвидируют, в Киеве принимаются кричать о том, что Россия бьёт по "мирной инфраструктуре".