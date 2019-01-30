«Положение серьёзное»: почему страны «ядерной пятёрки» не подписали совместное заявление по итогам встречи

Россия, США, Китай, Великобритания и Франция не подписали итоговое заявление на конференции стран «ядерной пятёрки». Как рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отношения между членами «ядерного клуба» ухудшились. По его оценке, это «беспрецедентный вызов для данного формата». Дипломат подчеркнул, что разногласия носят глубокий, комплексный характер. 31 января Рябков проведёт двустороннюю встречу с американской коллегой Андреа Томпсон. На переговорах Москва поднимет вопрос о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Страны «ядерной пятёрки», участвующие в переговорах в Пекине, — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция — отказались от совместного итогового заявления. Это связано с ухудшением отношений между государствами, отметил представляющий Россию замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Не может не тревожить, что все эти события происходят на фоне углубления дефицита взаимного доверия между членами «ядерной пятёрки», что является беспрецедентным вызовом для данного формата. Положение настолько серьёзное, что в этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что в этой сфере существует «море проблем».

«В ходе обсуждения подтвердилось, что проблем не просто море, но каждая из них имеет исключительно острый, комплексный характер… Мы пока прошли по одной трети повестки дня, рассмотрели вопросы стратегической стабильности, ситуации с некоторыми договорённостями в сфере контроля над вооружениями», — добавил Рябков.

Конференция стран «ядерной пятёрки», представленных заместителями министров иностранных дел, проходит в Пекине с 30 по 31 января. Основной темой встречи стал режим нераспространения ядерного оружия. Планируются также двусторонние переговоры между Рябковым и его американской коллегой Андреа Томпсон.

«Отдельная встреча с госпожой Томпсон согласована на завтра (31 января. — RT)», — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ выражал надежду, что на этих переговорах стороны обсудят вопросы, касающиеся Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«У нас контакт будет, но вот готова ли госпожа Томпсон в ходе этого контакта обсуждать именно ДРСМД — на этот счёт у меня нет ответа. Конечно, мы были бы заинтересованы в продолжении такого диалога», — сказал Рябков по итогам совещания Совета Россия — НАТО 25 января.

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«Оказались неспособны предоставить конкретную информацию»

Ранее США заявили о намерении приостановить соблюдение ДРСМД с 2 февраля. Вашингтон мотивирует такое решение тем, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом доказательств американская сторона не предоставляет.

«До тех пор, пока Россия не вернётся к выполнению соглашения, мы приостановим наши обязательства с 2 февраля, — сказала Томпсон 16 января. — Приостановка означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором».

Американская сторона утверждает, что российская ракета 9М729 якобы нарушает ДРСМД.

«Наша система 9М729 никогда не испытывалась на дальность, запрещённую договором. Мы не видим других причин, по которым США могли бы нам предъявлять претензии в отношении договора. Конкретно по этой системе США оказались неспособны предоставить нам предметную, конкретную информацию о том, по какой причине они сделали вывод, что эта ракета не соответствует требованиям договора», — сказал Рябков.

Более того, Министерство обороны России 23 января провело брифинг, на котором присутствовали иностранные военные атташе. Была представлена ракета и приведены её ключевые параметры, касающиеся дальности, заправки и транспортировки.

Дальность ракеты 9М729 составляет 480 км, тогда как ДРСМД затрагивает только ракеты дальностью от 500 до 5500 км.

При этом США, Великобритания, Франция и Германия не посетили брифинг. По словам американского атташе Андреа Калан, это связано с тем, что они считают организованное Минобороны РФ мероприятие «попыткой сбить с толку».

«Демонстрация Россией вчера того, что они называют ракетой 9М729, не меняет ничьих выводов, что эта система нарушает договор. США и большинство наших союзников по НАТО не принимали участия в брифинге, потому что мы видели, что он представляет из себя на самом деле. Это ещё одна попытка сбить с толку и показать видимость транспарентности», — приводит РИА Новости её слова.

В Кремле отметили, что отсутствие стран НАТО на брифинге означает, что эти государства не намерены обсуждать противоречия, касающиеся ДРСМД.

«Безусловно, это более чем показательно, потому что как раз и говорит о том, что по-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики ДРСМД», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Рассчитываем, что здравый смысл возобладает»

25 января прошло совещание Совета Россия — НАТО по ДРСМД. По его итогам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что все стороны считают договор жизненно важным, но при этом прогресса в переговорах не произошло.

«Все члены Совета Россия — НАТО признают, что ДРСМД жизненно важен для североатлантической безопасности. Но договор сейчас под угрозой. К сожалению, мы не видели никаких признаков прорыва», — сказал он.

Российская сторона подчеркнула, что готова продолжать переговоры по ДРСМД.

«Мы продолжаем работу в интересах сохранения этого документа, ничего не изменилось. Несмотря на сложный разговор в ходе этого заседания, мы рассчитываем на то, что здравый смысл возобладает», — отметил Рябков.

А постоянное представительство России при НАТО уточнило, что готово и в дальнейшем вести конструктивный диалог с альянсом по ДРСМД.

«Подтвердили нашу неизменную готовность предпринять все возможные усилия для продолжения профессионального и предметного диалога с целью спасения договора», — говорится в сообщении.