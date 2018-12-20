Положение обязывает: Киев отказался от перемирия в Донбассе

Украинская сторона на заседании Контактной группы в Минске уходит от обсуждения предложенного перемирия в Донбассе с 22 декабря, рассказал и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

«Формально они пытались начать, но от двусторонних консультаций к заседанию пока перейти не удается — представители Украины пытаются ломать повестку, сорвать обсуждение ключевых вопросов — очередное заявление о приверженности режиму прекращения огня с 22 декабря и дополнительные меры по обеспечению такой приверженности», — указал делегат ЛНР.

Он также пояснил, что Киев пытается использовать введенное на Украине военное положение в своей политике в отношении Донбасса.

«Они пытаются использовать любые средства — от вбрасывания тем, не относящихся к компетенции Минских переговоров, и до «военного положения», которое, по заверениям Киева, никак не должно сказываться на ходе переговоров, а в реальности сейчас используется для срыва заявления о перемирии», — добавил Дейнего.

Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики также заявила, что представители Киева на встрече в Минске отказались обсуждать очередное перемирие в Донбассе. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что вопрос введения нового режима прекращения огня рассмотрят в ходе skype-конференции 27 декабря, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что эта инициатива миссии приведет к положительному результату и люди Донбасса смогут спокойно провести рождественские и зимние праздничные дни, а также станет сдерживающей украинскую агрессию гарантией», — указали в ДНР.

Вместе с тем замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин предупредил, что

наступление ВСУ на Донбасс может состояться 24 или 25 декабря.

По его словам, на горловском направлении украинские силовики сосредоточили группировку численностью около 20 тысяч человек, передает НСН.

Наступление будет выглядеть как провокация, однако вряд ли станет масштабным, считает бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев. По его мнению, Порошенко опасается развязывать полноценную войну, так как осознает риски поражения.

«Я думаю, что провокация возможна. Порошенко они нужны для поднятия рейтинга. Чтобы остаться у власти, ему нужно ввести военное положение. Но я не думаю, что это будет масштабное вторжение. Потому что в противном случае он может получить вместо маленькой победы большое поражение. Ему нужна «маленькая победоносная война» для выборов, а не очередной котел», — пояснил политик.

Как отметил политолог Сергей Веселовский, поведение украинской стороны ожидаемо, передает ФАН.

«О военных провокациях, которые готовит в конце декабря президент Украины Петр Порошенко, говорят не просто так. Ему необходимо продлить военное положение. Поэтому какое может быть «новогоднее» перемирие в Донбассе, если там со дня на день могут начать военные действия?» — сказал аналитик.

По его словам, провокация Киева может быть совершена не только в Донбассе, но и на российско-украинской границе в Крыму и даже в российских городах.

«Провокации могут быть везде. Особенно учитывая тот факт, что в России на сегодняшний день находятся миллионы украинцев.

Где гарантия того, что среди них нет диверсантов? А цель всего этого — спровоцировать Россию на ответные меры против Украины. Чтобы Порошенко потом мог говорить о «российской агрессии» и необходимости защищаться от нее», — подчеркнул эксперт.

Чуть ранее сообщалось, что в Донбассе в районе Горловки начало проводить операции подразделение Специальной авиадесантной службы (SAS) Великобритании. Как рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, британцы собираются похитить командиров и рядовых ополченцев.

Накануне Денис Пушилин заявил, что украинские военные планируют масштабные диверсии на экологически опасных объектах Донбасса. По его словам, Украина намерена впоследствии «обвинить» Россию и ДНР. Он также добавил, что целью провокаций является отмена запланированных на март 2019 года выборов президента Украины, поскольку Порошенко знает, что не выиграет их.