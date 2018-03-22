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«Положение катастрофическое»: что принесли Украине четыре года ассоциации с ЕС

22 марта 2018, 01:39  •  57 • Украина
21 марта 2014 года в Брюсселе украинский премьер-министр Арсений Яценюк подписал политический блок Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Через три месяца была подписана вторая часть документа — экономическая. Этому предшествовали протесты на Майдане и насильственная смена власти в Киеве. Однако, как заявил в интервью RT экс-глава украинского правительства Николай Азаров, соглашение с Евросоюзом никаких весомых преимуществ стране не дало: население продолжает беднеть, а экспорт — падать. Итоги четырёхлетия европейской интеграции — в материале RT.
 
Reuters
 

Четыре года назад премьер-министр Украины Арсений Яценюк официально запустил процесс интеграции республики с ЕС, подписав соответствующее соглашение. Оно касалось аспектов политического взаимодействия Киева и Брюсселя, а также безопасности и борьбы с терроризмом. После того как на Украине прошли президентские выборы, 27 июня 2014 года стороны подписали и экономическую часть документа. Она предполагала создание зоны свободной торговли и регулировала вопросы стандартизации. Казалось бы, Украина добилась желаемого, но в соглашении было немало моментов, из-за которых в стране ещё с 2012 года ломались копья.

Долгие переговоры

Мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Киевом по поводу соглашения о качественно новом формате отношений Совет министров иностранных дел Евросоюза утвердил ещё в 2006 году. В 2007-м стороны начали переговоры. Подписать документ планировалось в 2011 году — после очередных президентских выборов, на которых, как ожидали в Киеве и Брюсселе, должен был победить Виктор Янукович. Однако руководство ЕС взяло паузу в переговорах в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко и других бывших высокопоставленных чиновников. Киевские власти были обвинены в «избирательном правосудии».

В 2013 году, после того как президент Янукович помиловал экс-главу МВД Юрия Луценко и бывшего министра окружающей среды Георгия Филипчука, осуждённых за должностные преступления, переговорный процесс сдвинулся с мёртвой точки.

Однако на вильнюсском саммите «Восточного партнёрства», проходившем 28 ноября 2013 года, украинский президент сам ушёл от подписания Соглашения об ассоциации.

Как рассказал в интервью RT бывший премьер-министр Украины, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров, подписание Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС без урегулирования моментов, беспокоивших российскую сторону, означало автоматический отказ Украины от участия в зоне свободной торговли СНГ, договор о которой вступил в силу в 2012 году.

«Около 40% украинского экспорта на тот момент приходилось на страны СНГ, и только порядка 30% — на государства ЕС. Если бы Украина вышла из соглашения с СНГ, то она бы автоматически теряла примерно $30 млрд», — заявил Азаров.

Незадолго до вильнюсского саммита президент России Владимир Путин предупредил официальный Киев, что в случае подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом путь в Таможенный союз для Украины будет закрыт. А Федерация промышленников Украины направила Януковичу письмо, в котором просила президента перенести подписание соглашения по той причине, что его условия делали украинские предприятия неконкурентоспособными.

  • Николай Азаров и Виктор Янукович, 2013 год
  • РИА Новости

При этом председатель ЕК Жозе Мануэл Баррозу объяснил украинскому руководству, что интегрироваться одновременно и в западном, и в восточном направлении Киев не сможет. За неделю до вильнюсского саммита, 21 ноября, премьер-министр Украины Николай Азаров распорядился приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения с ЕС из соображений нацбезопасности, а также для того, чтобы восстановить объёмы производства в стране за счёт улучшения отношений с Россией.

Говорит Майдан

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В ответ на действия правительства на киевский Майдан вышли первые протестующие с требованием вернуться к идее «евроассоциации». После вильнюсского саммита подобные акции стали массовыми и распространились на регионы.

Участники митингов и демонстраций настаивали на том, чтобы Украина возобновила «евроинтеграционный» процесс. Протестующие требовали уволить всех чиновников, «виновных» в срыве ассоциации, и силовиков, которые в ночь с 29 на 30 ноября снесли палаточный городок митингующих на Майдане. Среди участников протеста стало резко расти число ультраправых, выступающих под националистическими лозунгами.

  • События на Майдане, Киев, 2014 год
  • globallookpress.com
  • © Emeric Fohlen

Позицию сторонников ассоциации с ЕС российский экономист Михаил Хазин объяснил тем, что носители специфической культуры аграрного северо-запада Украины не видели ценности в промышленных предприятиях юго-востока, которые в первую очередь пострадали бы от подписания соглашения.

Результатом протестов на Майдане стал государственный переворот. В 20-х числах февраля 2014 года, после угроз со стороны протестующих взять штурмом администрацию президента, Виктор Янукович покинул Киев. А Верховная рада, в нарушение Конституции, отстранила его от исполнения обязанностей главы государства и назначила «временное правительство».

Через месяц после свержения Януковича новый премьер-министр Украины Арсений Яценюк выполнил одно из ключевых требований участников «евромайдана» и подписал Соглашение об ассоциации.

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Летом 2014 года начались переговоры между Россией, Украиной и ЕС относительно выработки юридического механизма по регулированию рынка. Москва была обеспокоена тем, что через зону свободной торговли ЕС с Украиной в Россию может хлынуть бесконтрольный поток европейских товаров. Однако к единому решению стороны так и не пришли, и с 1 января 2016 года зона свободной торговли Евросоюза с Украиной, до этого действовавшая лишь частично, заработала в полном объёме, а договор о свободной торговле с СНГ для Киева был приостановлен. С этого момента у Европы появился новый, весьма перспективный рынок для льготного сбыта своей продукции.

В полном объёме Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Украиной вступило в силу 1 сентября 2017 года после того, как к июлю прошлого года его ратифицировали все 28 стран ЕС.

Итоги «четырёхлетки»

Некоторые положения Соглашения о евроинтеграции эксперты оценивают положительно — в частности, создание «глубокой и всеобъемлющей» зоны свободной торговли.

«Соглашение предусматривает взаимное открытие рынков, а также гармонизацию норм и стандартов в ряде отраслей экономики. С октября прошлого года начали действовать дополнительные автономные торговые меры, которые улучшили доступ на рынок Евросоюза ряда украинских товаров. Так, ЕС увеличил квоты экспорта зерновых: пшеницы, кукурузы, овса и ячменя. Освобождены от пошлин поставки с Украины натурального мёда, виноградного сока и переработанных томатов», — рассказала в беседе с RT заместитель директора Института Европы РАН Ольга Буторина.

Соглашение предусматривает квотирование по 36 видам товаров. Однако для украинской экономики эти цифры играют исключительно символическую роль. Так, за неполные две недели в январе 2018 года Украина выбрала все основные и дополнительные квоты на экспорт пшеницы, кукурузы, мёда и нескольких видов сока. 

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К тому же необходимо учитывать, что в Евросоюз Украина вывозит недорогое сырьё, а ввозит — дорогие товары широкого спроса. Поэтому неудивительно, что в январе — ноябре 2017 года отрицательное сальдо торгового баланса страны достигло $5,2 млрд (по данным украинского Госстата), что в два раза больше, чем за тот же период 2016 года.

При этом украинские СМИ в большинстве своём оценивают промежуточные итоги интеграции в позитивном ключе. В частности, издание «Украинские Известия» со ссылкой на Госстат Украины пишет о росте в 2017 году украинского экспорта в ЕС, по сравнению с 2016-м, на 29% — до $17,5 млрд, или 42% от общего экспортного объёма.

Однако другие показатели украинской экономики выглядят не столь вдохновляющими. Если в 2013 году общий объём украинского экспорта составлял $63,3 млрд, то в 2017-м этот показатель снизился на треть — до $43,26 млрд. А номинальный ВВП по итогам 2016 года (полные данные за 2017-й ещё не обнародованы), по сравнению с 2013-м, сократился почти вдвое — с $183,3 млрд до $93,3 млрд.

Экспортные «достижения» Украины на деле таковыми не являются, говорят эксперты.

«Если у вас был год, когда вы ничего не продавали, а потом продадите хотя бы один мешок, то в процентном отношении это будет потрясающий рост. Где же рост, если общее положение экономики Украины катастрофическое?» — отмечает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Рассуждая о текущей ситуации в украинской экономике, экс-премьер Николай Азаров отметил, что именно о таком сценарии развития событий он говорил ещё в 2013 году.

«Не случилось ничего такого, о чём бы я не предупреждал украинцев четыре года тому назад. Приостановка работы зоны свободной торговли в рамках СНГ привела к тому, что ежегодный экспортный доход сократился примерно на $30 млрд в год. А что такое зона свободной торговли с ЕС? Это квоты на поставку в Европу украинской сырьевой продукции. Они не смогли компенсировать потерь от утраты российского рынка», — сказал Азаров в интервью RT.

По мнению экс-премьера, льготные переходные периоды для ряда категорий продукции не дали ожидаемого эффекта, так как украинские стандарты не соответствовали европейским.

«В 2015 году украинский экспорт в ЕС обвалился примерно в два раза. Чтобы не дискредитировать идею ассоциации, ЕС помог поднять этот показатель на 15—16%, но это не позволило выйти даже на объёмы 2012 года», — рассказал Азаров.

  • Киев, 2018 год
  • Reuters
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По мнению украинского экс-премьера, не спасает внешнюю торговлю Украины и работа на рынках, не входящих в ЕС или СНГ, например — на азиатских. На фоне ухудшения отношений с Россией общие экспортные потери Украины на всех направлениях начиная с 2014 года Азаров оценил в $200 млрд. Впрочем, у бывшего главы украинского правительства есть претензии к реализации не только экономического, но и гуманитарного блока соглашения.

«А как же права человека? Правосудие? Борьба с коррупцией? Украинский режим сегодня — самый коррумпированный в Европе и, наверное, в мире. В судах происходит насилие, они захвачены боевиками. В стране разгул преступности. Но самое главное — это нищета населения», — подчеркнул Азаров.

По словам украинского экс-премьера, ранее средняя зарплата в стране приближалась к $500, потом она сократилась до $150—200. Что касается средней пенсии, то она доходила почти до $200, а сейчас составляет $50—70.

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«Зато цены и тарифы выросли в пять-семь раз. ООН признала Украину одной из самых бедных стран мира, в которой за чертой бедности живут около 60% населения. Я уже не говорю об инфляции. И о миллионах эмигрантов. Киевский режим это всё пытается списать на войну в Донбассе. Однако сейчас там ведутся обстрелы, но нет активных боевых действий. На кого списывать? Это всё результаты волюнтаристской политики», — считает украинский экс-премьер.

Что касается перспектив евроинтеграционного процесса, то политологи отзываются о них с изрядной долей скепсиса, отмечая, что население государств, не так давно присоединившихся к ЕС, предпочитает эмигрировать.

«Болгария, Румыния разъезжаются. Прибалтика, наверное, наполовину обезлюдела. Украина, подписавшая лишь Соглашение об ассоциации, — пока только на треть. Но этот процесс продолжится. На то, что квоты Евросоюза помогут поднять экономику Украины, надежды нет. Некоторые из них исчерпываются ещё до завершения новогодних праздников», — подытожил Ищенко.

21 марта 2018 года Украина сделала очередной «шаг на пути в Европу», прекратив в одностороннем порядке действие программы экономического сотрудничества с Россией. Однако эксперты сомневаются, что разрыв торгово-экономических связей с РФ будет как-либо способствовать оздоровлению украинской экономики.

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