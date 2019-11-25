Половина украинцев разочарованы некомпетентностью новых депутатов Рады - опрос

Как сообщило агентство "РБК-Украина", ещё три месяца назад большая часть украинцев была обрадована обновлением состава парламента. Но сейчас почти половина украинцев считает новых депутатов некомпетентными в политике, экономике и госуправлении, как показал опрос.

Более 40% населения признали минусом депутатов отсутствие у них политического опыта. Более четверти (26%) согласны дать им второй шанс, но лишь при условии, что они покажут готовность к работе и будут привлекать к работе компетентных экспертов.

Кроме того, опрошенным предложили оценить сложившееся в Верховной раде однопартийное большинство во главе с партией "Слуга народа". 40% респондентов заявили, что благодаря этому снизилось число конфликтов, но столько же считают, что оппозиция в новом парламенте потеряла возможность влияния, пишет 360tv.