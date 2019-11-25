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Половина украинцев разочарованы некомпетентностью новых депутатов Рады - опрос

25 ноября 2019, 21:09  •  65 • Политика
Результаты опроса, проведённого экспертами украинского фонда "Демократические инициативы", показали утрату доверия 47% граждан Украины к законодателям Верховной рады последнего созыва.
Как сообщило агентство "РБК-Украина", ещё три месяца назад большая часть украинцев была обрадована обновлением состава парламента. Но сейчас почти половина украинцев считает новых депутатов некомпетентными в политике, экономике и госуправлении, как показал опрос.
Более 40% населения признали минусом депутатов отсутствие у них политического опыта. Более четверти (26%) согласны дать им второй шанс, но лишь при условии, что они покажут готовность к работе и будут привлекать к работе компетентных экспертов.
Кроме того, опрошенным предложили оценить сложившееся в Верховной раде однопартийное большинство во главе с партией "Слуга народа". 40% респондентов заявили, что благодаря этому снизилось число конфликтов, но столько же считают, что оппозиция в новом парламенте потеряла возможность влияния, пишет 360tv.

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