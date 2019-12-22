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Половина русских - агенты: Посол Украины в США решил сделать громкое заявление, но забыл о фактах
22 декабря 2019, 10:09 • 157 • Политика
Владимир Ельченко, назначенный пару дней назад на должность посла Украины в США, говорил в беседе с журналистами о своей прежней работе в ООН. Он отметил, что в структуре половина русских - агенты. Впрочем, сделав громкое заявление, посол не смог привести никаких аргументов в пользу своей версии - о фактах в доказательство будто бы забыл.
Посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что половина работающих в ООН граждан России - это скрытые или явные агенты российских спецслужб. И более того, по версии Ельченко, они оказывают влияние на работу организации. Подобное мнение он высказал в беседе с "Укринформом".
Ельченко говорит, что "Россия влияет на работу ООН скрыто". Такая скрытность достигается кадровой массовостью. В секретариате ООН работают от 200 до 300 граждан России.
"Думаю, половина из них - это агентура ФСБ, явная или скрытая", - резюмировал спикер.
Развивая свою мысль, Ельченко и вовсе заявил, что вся работа России в ООН - это "агентурная сеть", которая с самого начала создавалась внутри структуры. Ничего более конкретного Ельченко сказать не смог.
Добавим, 19 декабря Ельченко был назначен послом Украины в США. А до этого замещал должность постоянного представителя Украины в ООН. Кстати, с 2010 по 2014 год Ельченко работал послом Украины в России.
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