Половина русских - агенты: Посол Украины в США решил сделать громкое заявление, но забыл о фактах

Посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что половина работающих в ООН граждан России - это скрытые или явные агенты российских спецслужб. И более того, по версии Ельченко, они оказывают влияние на работу организации. Подобное мнение он высказал в беседе с "Укринформом".

Ельченко говорит, что "Россия влияет на работу ООН скрыто". Такая скрытность достигается кадровой массовостью. В секретариате ООН работают от 200 до 300 граждан России.

"Думаю, половина из них - это агентура ФСБ, явная или скрытая", - резюмировал спикер.

Развивая свою мысль, Ельченко и вовсе заявил, что вся работа России в ООН - это "агентурная сеть", которая с самого начала создавалась внутри структуры. Ничего более конкретного Ельченко сказать не смог.

Добавим, 19 декабря Ельченко был назначен послом Украины в США. А до этого замещал должность постоянного представителя Украины в ООН. Кстати, с 2010 по 2014 год Ельченко работал послом Украины в России.