Половина россиян доверяет правительству

Состав нового кабинета министров, как ожидается, будет озвучен в пятницу. А накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения поинтересовался у россиян, довольны ли они работой правительства в последние годы. И оказалось, что более половины респондентов не в обиде на предыдущий состав кабмина. 54 процента россиян положительно оценили итоги его работы. Причем сторонников «Единой России» среди них - 75 процентов. То есть четверть из тех, кто одобрил работу правительства, если не против партии власти, то точно не с ней. Отрицательно же к деятельности кабинета министров относятся 38 процентов опрошенных.

О том, что председатель правительства не изменится, знает подавляющее большинство респондентов - 86 процентов. При этом 71 процент россиян воспринимает Дмитрия Медведева как компетентного и умного человека. Почти половина опрошенных (49 процентов) уверена, что команде, которую собрал вокруг себя премьер, можно доверять. Так не думает 33 процента участников опроса.

При этом больших прорывов, судя по всему, от нового правительства россияне не ждут. 49 процентов полагают, что работа нового кабмина будет мало отличаться от предыдущего. 37 процентов считают, что он будет более эффективным. И всего три процента пессимистов дают негативный прогноз.