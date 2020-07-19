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Половина богатств принадлежит 26 людям: Генсек ООН обеспокоен растущим социальным неравенством

19 июля 2020, 09:00  •  90 • Политика
Генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш обеспокоен растущим социальным неравенством во всём мире. По его словам, половина богатств планеты принадлежит 26 людям.
Неравенство - характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живёт в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. 26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты, - отметил Гутерриш, выступая с лекцией в память о Нельсоне Манделе.
Генсек ООН обратил внимание, что сегодня есть множество барьеров, которые препятствуют работе социального лифта. Самореализация людей во многом зависит от их пола, происхождения, расы и других факторов.
Мировая пандемия лишь усугубила социальное неравенство. Гутерриш призвал разработать программу упрощённого заимствования для развивающихся стран. Он обратил внимание, что развитые западные страны сегодня могут себе позволить трату миллионов долларов на поддержание экономики, а африканские страны - нет.

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