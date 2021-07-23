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Половина американцев хотят развалить США

23 июля 2021, 09:30  •  143 • Аналитика
© AFP 2021 / Alex Edelman
Только что республиканское большинство штата Мичиган отменило закон, позволявший губернатору штата — демократке Гретхен Уитмер — вводить локдаун.
Однако на этом война за независимость не закончилась. Жители штата с тревогой ждут новую инициативу демократического Вашингтона — возобновить масочный режим и самоизоляцию. Cтолкнувшись с такой перспективой, они поставят вопрос о выходе из США. Об этом открыто говорит лидер мичиганских республиканцев Мишон Мэддок.
Никогда еще идея сецессии — а попросту распада — не пользовалась в Штатах такой популярностью.
"Нет, а что, серьезно, давайте разойдемся годика так на два, поживем отдельно, — развлекается ведущий сатирического шоу на FoxNews Грег Гатфилд. — Демократы будут делать у себя свои демократические штуки, республиканцы — свои, республиканские. Посмотрим, у кого получится лучше".
Гости в студии весело смеются, но новостной повод у них весьма серьезный. Они обсуждают результаты опроса, согласно которому почти половина американцев одобряют идею выхода штатов из состава США.
Еще несколько лет назад само слово "сецессия" считалось неприличным в хорошем обществе. Его использовали только самые отпетые выживальщики с полным схроном стволов и тушенки да нерукопожатный радиоведущий Раш Лимбо. И вот пожалуйста, на популярнейшем телеканале с хиханьками и хаханьками обсуждают разъединение Соединенных Штатов Америки.
В журнале Newsweek уже опубликована карта будущей Северной Америки. На ней республиканские штаты объединились с консервативными провинциями Канады под названием "Соединенные Штаты Америки". А демократические — с прогрессивными провинциями, и получились "Соединенные Штаты Канады". В США запретят аборты и отменят гей-браки. В СШК легализуют все еще запрещенные вещества и разрешат вступать брак кому угодно с кем угодно.
На самом деле, идея не нова. Еще в 2016 году, после победы Трампа на президентских выборах, о выходе из Соединенных Штатов на полном серьезе заговорила демократическая Калифорния. Даже название для процесса придумали — Calexit. Сейчас прилетела ответочка и отделяться хотят уже республиканцы. Около 66% американцев республиканских убеждений, проживающих на юге США, выступают за независимость их штатов от федерального центра.
© РИА Новости
Страница сайта yescalifornia.org
По сути, хаос в американской жизни достиг таких масштабов, а Вашингтон так плохо контролирует ситуацию, что разные штаты уже сегодня ведут себя как независимые государства: осуществляют самостоятельную политику, ссорятся с соседями и демонстративно игнорируют Белый дом. Происходящее живо напоминает махновскую вольницу. Гуляйполе от океана до океана.
Вот республиканцы в Законодательном собрании Техаса пытаются принять закон о порядке голосования. Его удивительное новаторство в том, что избиратель на выборах должен удостоверять свою личность. Техасские демократы считают это безобразным нарушением прав человека. Однако их меньшинство — и в сенате, и в конгрессе. Закон просто обречен пройти.
Его действительно принимает сенат. Но когда дело доходит до конгресса, техасские демократы, словно перелетные птицы, снимаются с места и клином летят в Вашингтон. В техасском конгрессе нет кворума. Закон пройти не может.
В Вашингтоне вице-президент США Камала Харрис вместо того, чтобы объяснить однопартийцам, что они бессовестно нарушают закон и не исполняют свои обязанности, полностью одобряет их демарш.
Губернатор Техаса республиканец Грег Эббот посылает за убежавшими демократами силовиков с требованием арестовать беглецов и привести их в сенат силой. Но техасские рейнджеры не имеют таких полномочий за пределами штата.
Демократы обещают сидеть в Вашингтоне до конца августа — пока не кончится законодательная сессия в Техасе. Их всячески поддерживает в этом президент Байден — человек, который должен бы как-то следить за исполнением законов страны.
Немудрено, что при таком бедламе техасцы захотели сделать Texit. "Зачем нам федеральное правительство? — задается вопросом Дэниел Миллер, глава Техасского национального движения и активист Texit. — У нас свое есть. Техасские рейнджеры будут нашим ФБР, техасские военные организуют силы самообороны". Это уж не говоря о том, что с ВВП 1,7 триллиона долларов штат Техас — десятая экономика мира, опережающая Канаду и Австралию.
Совершенно самостоятельно отдельные штаты осуществляют иммиграционную политику. Из Вашингтона каждый день несутся призывы пускать в страну как можно больше мигрантов, помогать им, холить их и лелеять. Шерифы демократической Калифорнии действуют именно так.
Зато на мексиканской границе штатов Техас и Аризона открыто орудует местная вооруженная милиция. Крепкие парни, бывшие военные и силовики, с ног до головы увешанные огнестрелом, охотятся на нелегалов, как на кроликов, отстреливают латиноамериканских контрабандистов и перевозчиков наркоты. Ничего с этим поделать Вашингтон не может.
Отношения между синими (демократическими) и красными (республиканскими) штатами испорчены вдрызг. Идейная пропасть между ними глубже Гранд-каньона. Недавно власти демократической Калифорнии подтвердили свой запрет госслужащим и учащимся ездить за бюджетные деньги в штаты, где обижают ЛГБТ. В списке 17 штатов, все они, разумеется, республиканские. В прошлом году Оклахома в ответ запретила "несущественные поездки" своих чиновников в Калифорнию — а то мало ли, насмотрятся там всякого, сменят ориентацию, не дай бог...
Нет, до закрытия границ, конечно, еще далеко, но все эти недружественные жесты поневоле напоминают, что state в переводе на русский — это и штат, и государство. У каждого есть свои границы, свои законодательные органы, свои силовики, весь, в общем, аппарат государственного насилия. И в любой момент все это может обрести независимость.
© REUTERS / Marco Bello
Акция протеста в поддержку Кубы в Майами
Консервативный штат Флорида — исконная вотчина республиканцев — тоже попал в стоп-лист Калифорнии. Однако этого там даже не заметили. Государство Флорида последние недели активно занимается внешней политикой.
Сначала в Майами работали люди, планировавшие убийство президента Гаити Моиза Жовенеля. Теперь ведущие местные политики плотно занялись Кубой — спонсируют тамошних активистов, мутят Майдан, требуют от Вашингтона немедленно вмешаться, а от Пентагона — выслать бомбардировщики. В движухе активно участвуют местные олигархи, сенаторы и конгрессмены, а также диаспоры гаитян и кубинцев со своими авторитетными лидерами.
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Судя по вялой реакции Белого дома, все эти внешнеполитические многоходовочки оказались для руководства страны абсолютным сюрпризом. Федеральный центр плохо понимает, что происходит на Гаити, и совершенно не планирует вторгаться на Кубу. Все это абсолютная, демонстративная самодеятельность Майами.
Нет, у этого хаоса есть, конечно, объективные причины. Федеративное устройство страны, раскол в верхах, объективно слабый, не пользующийся народной поддержкой президент, все понятно. Но ведь Германия, к примеру, тоже федерация. И у президента там вообще полномочий кот наплакал. Но при этом власти Баварии не устраивают под шумок Майдан в Лихтенштейне, а руководство земли Рейнланд-Пфальц не пытается за спиной Берлина оттяпать у Франции Эльзас и Лотарингию.
Сами американцы без конца описывают отношения красных и синих штатов как брак без любви. И все чаще им на ум приходит метафора развода. "Хватит бить тарелки, пора делить имущество, — подводит итог демократический писатель Пол Вандевелдер. — Мы заберем себе Нью-Йорк и Гавайи, Западное побережье и Северо-Восточное… Вам достанется Техас, Миссисипи, Конфедерация. Нам — Билл и Хиллари, Вуди Аллен и Мерил Стрип, вам — Митч Макконелл, Fox News, Сара Пейлин, нам — Диснейленд и Голливуд, вам — баптисты и торнадо… Гранд-каньон поделим пополам… Аляска пусть идет к кому хочет… Нам — омары, сыр, вино, вам — кукуруза, жареная курица, пельмени (это мы как-нибудь переживем). Нам Intel и Google, вам — Halliburton и Dell… И наконец-то мы оставим у себя все наши налоги, а вам в кои-то веки придется за все платить самим".
Это было написано девять лет назад, а автор как в воду глядел. Власти штатов ведут себя так, будто Соединенные Государства Америки и впрямь вступают в период полураспада.

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