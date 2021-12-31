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Половина АЭС в Германии закрыты. Оставшиеся ликвидируют в 2022 году

31 декабря 2021, 21:40  •  147 • Политика
В Германии прекратили работу три из шести атомных электростанций.
Власти Германии приняли решение о закрытии половины действующих в стране атомных электростанций (АЭС). По информации Associated Press, свою работу уже в пятницу, 31 декабря, прекратили три из шести объектов.
В 2022 году планируется остановить и оставшиеся АЭС. Дело в том, что при канцлере ФРГ Герхарде Шредере было принято решение вовсе отказаться от атомной энергетики. Однако моментально это сделать было бы невозможно. Более того, если принципиальное решение об отказе было принято в 2002 году, то реальный план вывода объектов из эксплуатации приняли лишь после того, как в 2011 году случилась авария на японской АЭС "Фукусима". Разрабатывало план уже правительство Ангелы Меркель.
До 2030 года Германия намерена реализовать другой принципиальный план - это отказ от угля.

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