Половина АЭС в Германии закрыты. Оставшиеся ликвидируют в 2022 году

В Германии прекратили работу три из шести атомных электростанций.

Власти Германии приняли решение о закрытии половины действующих в стране атомных электростанций (АЭС). По информации Associated Press, свою работу уже в пятницу, 31 декабря, прекратили три из шести объектов.

В 2022 году планируется остановить и оставшиеся АЭС. Дело в том, что при канцлере ФРГ Герхарде Шредере было принято решение вовсе отказаться от атомной энергетики. Однако моментально это сделать было бы невозможно. Более того, если принципиальное решение об отказе было принято в 2002 году, то реальный план вывода объектов из эксплуатации приняли лишь после того, как в 2011 году случилась авария на японской АЭС "Фукусима". Разрабатывало план уже правительство Ангелы Меркель.

До 2030 года Германия намерена реализовать другой принципиальный план - это отказ от угля.