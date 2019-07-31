Полонизация Волыни и Галиции: как складывались отношения между поляками и украинцами в ХХ веке

95 лет назад, 31 июля 1924 года, власти Польши официально запретили использовать украинский язык в государственных учреждениях. Это стало одним из первых действий официальной Варшавы, направленных на ограничение прав восточнославянского населения земель, аннексированных в ходе Советско-польской войны 1919 — 1921 годов. Ограничение прав украинского меньшинства способствовало радикализации части населения Галиции и Волыни, раскручиванию маховика межнационального насилия. Впоследствии это привело к геноциду польских жителей Западной Украины украинскими националистами в годы Второй мировой войны. О том, как началось кровавое украино-польское противостояние первой половины ХХ века — в материале RT.

Территория Галицко-Волынского княжества, образовавшегося в период распада Киевской Руси, в XIV веке была поделена между Польшей и Литвой. Во время Люблинской унии 1569 года все земли Галиции и Волыни находились под властью польской короны. В XVIII столетии в ходе раздела Речи Посполитой Волынь воссоединилась с Россией, а Галиция вошла в состав Австрии.

Борьба за Западную Украину

В годы Первой мировой войны территория Западной Украины стала ареной для кровопролитных боёв между российской армией с одной стороны и германско-австрийскими войсками с другой. На фоне развала Австро-Венгрии по итогам войны на земли Западной Украины стали претендовать сразу несколько государств. В ноябре 1918 года начались боевые столкновения между подразделениями недавно созданной Польши и самопровозглашённой Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). 21 ноября польские войска взяли Львов, из которого лидеры ЗУНР были вынуждены бежать в Тернополь. 22 января 1919 года был провозглашён Акт объединения ЗУНР с Украинской Народной Республикой. Однако на практике единое государство так и не было создано.

В июле 1919 года польские части заняли всю территорию Западной Украины. К этому времени уже началась агрессия Варшавы против Советской России и УССР, также претендовавшей на Галичину и Волынь. Боевые действия велись с переменным успехом, линия фронта перемещалась на сотни километров.

Советско-польская война, август 1920 года

© Wikimedia commons

Во второй половине 1920 года силы Польши истощились, однако советское командование, вынужденное вести синхронно боевые действия в Крыму, на Дальнем Востоке и в Средней Азии, было остро заинтересовано в прекращении войны с Варшавой. 12 октября между Польшей с одной стороны и РСФСР с другой было подписано перемирие, а 18 марта 1921 года заключён Рижский мирный договор, согласно которому Польше отошли территории Западной Украины и Западной Белоруссии.

Обещания и реальность

Позиция западных держав относительно будущего захваченных Варшавой земель оставалась неопределённой вплоть до 1923 года. Но 14 марта 1923 совет послов Антанты принял решение передать Западную Украину в состав Польши. При этом дипломаты сделали ряд формальных оговорок: они потребовали предоставить украинским землям автономию, обеспечить украинцам равные с поляками гражданские и культурные права, открыть украинский университет. Однако Варшава выполнять данные требования не стала.

Польские войска идут парадным шагом по Львову

© Wikimedia commons

Галицию польские власти разделили на три воеводства: Львовское, Тарнопольское и Станиславское, в совокупности именовавшиеся Восточной Малопольшей. В Волыни было образовано Волынское воеводство, в Полесье — Полесское, а Холмщина была отнесена к Люблинскому.

Ещё летом 1920 года польские власти объявили, что их военнослужащие смогут на льготных основаниях или бесплатно (в зависимости от заслуг) приобретать земли на территории Западной Украины. «Я уже предложил правительству, чтобы часть приобретённой земли стала собственностью тех, кто её сделал польской, обновив её польской кровью и тяжким трудом», — заявил тогда начальник государства Польского Юзеф Пилсудский.

В декабре 1920 года была принята система нормативных актов, согласно которым помещичьи и государственные земли на территории Западной Украины были национализированы Варшавой и подлежали передаче польским ветеранам.

С весны 1921 года в Волынь стали прибывать первые польские поселенцы-колонисты, которых называли осадниками. Площадь типового участка составляла 20 гектаров, бывшим военным с высшим образованием выделяли до 45. Колонизация проходила в несколько этапов — официальная Варшава пыталась активизировать её в 1926 и 1935 годах. До 1929 года в так называемые «Восточные кресы» прибыло около 77 тыс. колонистов, получивших порядка 600 тыс. гектаров земли.

Польские колонисты-осадники в Восточных кресах

© Wikimedia commons

Кроме того, официальная Варшава, вопреки требованиям Антанты, взяла курс на культурную полонизацию присоединённых в 1920—1921 годах земель. 31 июля 1924 года было официально запрещено использование украинского языка в официальных учреждениях Польши. Из 2879 украинских читален, существовавших в Галиции при Австро-Венгрии, в 1923 году сохранись всего 832. В Волыни, где украинцы составляли 77% населения, только в 11% школ образование велось на украинском языке. Из примерно 3,5 тыс. украинских школ, изначально работавших на отошедших полякам территориях, к 1935 году сохранилось всего около 450.

«Украинские школы и гимназии закрывались, полонизация затрагивала все сферы общественной жизни, социальные лифты для украинского населения практически не работали», — рассказал в интервью RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Часть украинского населения была категорически не согласна с проводимой официальной Варшавой политикой. Недовольные либо эмигрировали в США и Канаду, либо вступали в ряды ультраправых объединений — в частности, образованной в 1920 году Украинской войсковой организации и созданной на её базе в 1929 году Организации украинских националистов (ОУН — УПА)*.

«Польские власти демонстрировали жёсткий курс в отношении тех украинцев, чьи политические идеалы были отличными от идеалов польскости. Сепаратистски настроенные украинские деятели подвергались не только осуждению в польском обществе, но и репрессиям. В то же время польские власти демонстрировали готовность сотрудничать с теми организациями и отдельными деятелями, кто был настроен на польско-украинский диалог», — пишет доктор исторических наук, заведующая отделом восточного славянства Института славяноведения РАН Елена Борисёнок в своей книге «Несоветская украинизация: власти Польши, Чехословакии и Румынии и «украинский вопрос» в межвоенный период».

По словам историка, «на польско-украинское сотрудничество в рамках польской государственности после 1928 года была нацелена политика волынского воеводы Генрика Юзевского». Он создавал национально смешанные общественные организации, обеспечивал преподавание украинского языка в школах и добивался лояльного отношения украинского населения к Варшаве.

«Впрочем, «волынский эксперимент» не достиг поставленной цели. Он далеко не всегда положительно оценивался как деятелями украинского движения, так и польским населением, и армией», — пишет Елена Борисёнок.

Острое противостояние

В 1930 году члены ОУН перешли к террористической деятельности, направленной против поляков и польской администрации. Начались массовые поджоги польских домов и хозяйств. Кроме того, украинские националисты совершали подрывы государственных учреждений, уничтожали линии связи, совершали нападения на чиновников и активистов польских организаций.

24 августа 1930 года Юзеф Пилсудский принял решение о «пацификации» радикальной части украинской общины. Для этих целей были сформированы 17 специальных групп полиции. Осенью их усилили 10 эскадронами кавалерии.

Летом — осенью 1930 года польскими властями по политическим мотивам были арестованы 1739 украинцев. При этом семь человек погибли, несколько сотен получили ранения.

Члены украинской диаспоры протестуют против пацификации Восточной Галиции в 1930 году

© Wikimedia commons

В октябре был убит лидер польского отделения ОУН Юлиан Головинский — по официальной версии он погиб при попытке к бегству во время следственного эксперимента. Чтобы оказать давление на украинское население польские власти широко практиковали принцип «коллективной ответственности». Подразделения польских правоохранительных органов и армии были введены примерно в 800 сёл. Около 500 домов, принадлежащих украинским семьям, были сожжены, помещения украинских национальных организаций были разгромлены.

В 1934 году в городе Берёза-Картузская был открыт концлагерь, в который во внесудебном порядке отправляли противников польского правящего режима — от коммунистов до украинских националистов. Полиция или власти воеводства могли отправить в концлагерь в административном порядке сроком на 3 месяца любого человека, а администрация лагеря имела полномочия по продлению срока содержания под стражей. Общее количество заключённых за время существования концлагеря оценивается историками в 8 —10 тыс. человек. К узникам лагеря применялись пытки — в частности, их загоняли по несколько десятков человек в маленькие камеры и поливали цементный пол водой, чтобы они не могли даже присесть.

Зарубежные организации ОУН подняли шум в прессе из-за действий польской власти. Члены британского парламента обратились в Лигу наций с просьбой расследовать акцию «пацификации». Международное расследование завершилось в 1932 году. Согласно его выводам, ответственность за возникновение конфликта лежала на украинских националистах.

В начале 1930-х годов в западно-украинском национальном движении произошёл раскол. Одна из крупнейших местных партий — Украинское национально-демократическое объединение — выступила за нормализацию отношений с польскими властями, а ОУН становилась всё более радикальной и сблизилась с германскими нацистами.

«В ходе «пацификации» и других акций польского правительства погибли несколько десятков украинских националистов. Оуновцы в ответ усилили террор, а во время Второй мировой войны устроили Волынскую резню, унесшую десятки тысяч жизней мирных людей — стариков, женщин и детей. Такая реакция была не адекватна давлению, которое на них оказывали польские власти до войны», — подытожил Богдан Безпалько.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).