Полный цикл вакцинации прошли более 67 млн человек: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 55,7%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, добавив, что эпидемиологическая ситуация улучшилась в 12 регионах страны. Тем временем в Роспотребнадзоре отметили, что в случае инфицирования штаммом «омикрон» симптомы COVID-19 могут развиваться намного быстрее, чем при выявленных ранее вариантах заболевания.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 55,7%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, эпидемиологическая ситуация улучшилась в 12 регионах страны.

«Улучшение мы видим в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чукотском автономном округе», — отметила вице-премьер.

При этом Голикова добавила: «По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз».

Вице-премьер подчеркнула, что достичь необходимого уровня в 80% можно только с помощью вакцинации.

«Достичь уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», — подтвердила она.

В России за прошедшие сутки было выявлено 30 873 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число из них отмечено в Москве (3477), Санкт-Петербурге (2267) и Московской области (1712).

За это время полностью выздоровели 35 657 человек, 1176 — скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 956 679. С начала пандемии в России вылечились 8 673 518 пациентов, 287 180 инфицированных умерли.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране за время пандемии было проведено более 230,4 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что в Москве за минувшие сутки были госпитализированы 800 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 576 заболевших.

Вакцина «Спутник V»

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины «Спутник V» ускорит её признание в странах Европы. Он уточнил, что сейчас Россия с каждой страной подписывает «в отдельности двусторонние соглашения о взаимопризнании вакцинированных, чтобы обеспечить большую и лучшую мобильность гражданам страны».

В свою очередь, замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов напомнил, что «Спутник V» зарегистрирован уже в 71 стране мира.

РИА Новости

© Александр Кряжев

«Применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата», — приводит его слова Интерфакс.

Напомним, 5 декабря российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой подчеркнул, что «Спутнику V» важно как можно скорее получить сертификат ВОЗ в целях более широкого распространения препарата в мире.

При этом в пресс-службе ВОЗ отмечали, что инспекция российской вакцины со стороны организации состоится не ранее января 2022 года.

Штамм «омикрон»

В случае инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» симптомы заболевания могут развиваться намного быстрее, чем при других известных вариантах, рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Она также отметила, что при данной разновидности COVID-19 пациенты, как правило, не сталкиваются с таким известным симптомом, как потеря обоняния.

«В отличие от дельта-штамма и других ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают лёгкие и среднетяжёлые формы заболевания», — сообщила она РИА Новости.

Вместе с тем Денис Логунов заметил, что нельзя недооценивать опасность «омикрона», пояснив, что клиническая картина у людей с данным вариантом крайне смазанная.

«У нас есть пожилая часть популяции, у нас есть ещё не переболевшие люди, и говорить, что штамм «омикрон» в их отношении будет легко протекать, — это абсолютно безответственно», — цитирует его ТАСС.

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, в свою очередь, сообщил, что данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма «омикрон» могут появиться в середине января.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что переливание плазмы с антителами к COVID-19 инфицированным людям позволит снизить вероятность летального исхода на 19%.

«При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%», — приводит ТАСС сообщение департамента.

При этом специалисты отметили, что переливание плазмы с антителами к COVID-19 проводится больным со средней тяжестью течения заболевания.