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Полный шпионский набор - шляпа, очки и перчатки: В Болгарии на видео нашли "отравителя Скрипалей"
21 января 2020, 18:09 • 136 • В мире
Прокуратура болгарской столицы опубликовала несколько видеозаписей с камер видеонаблюдения, на которых, как предполагается, запечатлён мужчина, который причастен к отравлению торговца оружием Емельяна Гебрева. "Полный шпионский набор – шляпа, очки и перчатки", - иронизируют пользователи Сети.
Как ранее утверждали СМИ, ему для "выполнения задания" также могли дать яд "Новичок", которым в марте 2018 года якобы был отравлены в Лондоне Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
На кадрах, сделанных на подземной парковке, некий мужчина в шляпе, тёмных очках и перчатках ходит между машинами, которые принадлежат компании Гебрева Emco. По версии болгарских следователей, неизвестный может быть причастен к убийству бизнесмена.
Видеозаписи предоставил следствию сын Емельяна Гебрева Христо, возглавивший компанию отца после его смерти.
О существовании этой видеозаписи стало известно в конце февраля 2019 года. Болгарские издание "24 часа" утверждало, что на её кадрах запечатлён "российский гражданин", который во всех документах расписывался как Сергей Федотов. Так, он, к примеру, взял в аренду авто, на котором и передвигался по стране.
Bellingcat и The Insider утверждали, что на самом деле Федотов – это сотрудник ГРУ Денис Сергеев, который принимал участие в атаке на Скрипалей. Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров подтвердил информацию, что виновным в происшествии местные органы считают именно того самого "Федотова".
По данным издания The Insider, которое ссылается на неназванный источник, следователи якобы нашли следы органофосфатов. И это "доказательство" того, что бизнесмена отравили ядом "Новичок".
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