Полный рюкзак долларов и спланированные наезды на ОМОН: Что не так с протестами в Белоруссии?

По данным МВД Белоруссии, в минском торговом центре "Дана Мол" был задержан мужчина с полным рюкзаком долларов. Как выяснили в милиции, сумма в $10 000 предназначалась для оплаты "работы" участников протестных акций. Во время задержания мужчина оказал сопротивление правоохранителям, одному даже сломал нос.

После задержания также выяснилось, что мужчина уже ранее был судим по статьям "незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ". Он также неоднократно привлекался к административной ответственности. Ведутся следственные действия.

Также в белорусской милиции сообщают о том, что за два дня протестов по всей стране было зафиксировано восемь наездов на силовиков. Правоохранители говорят о хорошо спланированной акции.

На данным момент, как сообщает ТАСС, части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. Сейчас с улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.