Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Главная / Политика

Полный рюкзак долларов и спланированные наезды на ОМОН: Что не так с протестами в Белоруссии?

12 августа 2020, 14:15  •  191 • Политика
Каковы итоги протестов в Белоруссии по состоянию на 12 августа? В Минске задержан мужчина с полным рюкзаком долларов, а по всей стране зафиксировано почти десять спланированных наездов на ОМОН. Что не так с протестами в Белоруссии?
По данным МВД Белоруссии, в минском торговом центре "Дана Мол" был задержан мужчина с полным рюкзаком долларов. Как выяснили в милиции, сумма в $10 000 предназначалась для оплаты "работы" участников протестных акций. Во время задержания мужчина оказал сопротивление правоохранителям, одному даже сломал нос.
После задержания также выяснилось, что мужчина уже ранее был судим по статьям "незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ". Он также неоднократно привлекался к административной ответственности. Ведутся следственные действия.
Также в белорусской милиции сообщают о том, что за два дня протестов по всей стране было зафиксировано восемь наездов на силовиков. Правоохранители говорят о хорошо спланированной акции.
На данным момент, как сообщает ТАСС, части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. Сейчас с улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



191
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 03:15
"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"...
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
08 августа 2020, 18:35
Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.