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Полный раскол: "Слуги народа" для двух Украин

28 октября 2020, 08:55  •  143 • В мире
Мечта, что не связанный с политической коррупцией, честный и симпатичный человек вернёт Украину её уставшему от вороватых политиканов и олигархов народу, разбилась о жестокую реальность. Результаты местных выборов, ставших референдумом о доверии президенту Владимиру Зеленскому, показали: он перестал абсорбировать негатив, его партия "Слуга народа" потерпела сокрушительное поражение.
Автор:
Сергей Латышев
В июле 2019 года в статье "Зеленский победил, чтобы проиграть" Царьград констатировал:
По мере объявления результатов подсчёта голосов на парламентских выборах на Украине вырисовывается весьма безрадостная для Незалежной картина: половина украинцев, проигнорировавших голосование, уже вообще ни на что не надеются. Половина из тех, кто всё же принял участие в выборах, проголосовали за комика и музыканта – фейковые партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского (свыше 42%) и "Голос" (более 6%) Святослава Вакарчука. И лишь четверть имеющих право голоса украинских избирателей выбрали политические силы, которые можно условно назвать партиями, возглавляемыми настоящими политиками.
Спустя более чем год – 25 октября 2020 года на Украине прошли местные выборы, имевшие характер референдума о доверии её президенту Зеленскому, которые назвали "четвёртым туром" президентских выборов. Их результатом стало катастрофическое поражение президентской партии "Слуга народа". Её кандидаты почти везде с треском проиграли.
Этот вывод можно сделать ещё до появления окончательных официальных результатов голосования, в котором приняли участие всего 37% избирателей. Это антирекорд в истории Украины. Не помогло даже то, что это были первые выборы в ходе административно-территориальной реформы, в рамках которой Киев передал органам местного самоуправления огромное количество полномочий и ресурсов. Так, местные бюджеты выросли в разы, территориальные общины получили в собственность миллионы гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые ранее принадлежали государству, в связи с чем вес и значимость мэров и депутатов местных советов резко возросла.

Полный разгром

Масштаб катастрофы президентской партии впечатляет: в крупнейших городах Украины, включая Киев, кандидаты от "Слуг народа" на должности мэров даже не вышли во второй тур. По партийным спискам в местные органы законодательной власти "слуги" идут на третьем месте и ниже. Не менее впечатляет и расклад политических сил в целом.
На первых местах оказались локальные партии мэров, на втором – непримиримые соперники (выступающая за восстановление связей с Россией "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Юрия Бойко и "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко, ориентирующаяся на Запад). Если исключить из общей картины чисто местных политиков, на юго-востоке Украины доминирует ОПЗЖ, в западных районах – "Евросолидарность". Исключений из этого правила очень мало.
Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет популярность. Фото: Alexey Lesik/Shutterstock
Таким образом, если бы сейчас проходили выборы в Раду, то "Слуги народа", которые пока что доминируют в парламенте, оказались бы на третьем месте после ОПЗЖ и "Евросолидарности", а это означает фактически раскол Украины. ОПЗЖ буквально "съела" "Слуг народа" на юго-востоке. Крупным успехом оппозиционной партии стал выход её кандидатов во второй тур в Одессе. В Киеве подсчёт голосов ещё не завершён, но если там будет второй тур, то и там Виталий Кличко станет соперничать с кандидатом от ОПЗЖ.
Любопытно также, что "мэрские партии", даже если они лидируют, выступили хуже, чем на прошлых местных выборах: почти нигде они не получили больше 50% голосов, и горсоветы, соответственно, самостоятельно сформировать не смогут.
Следует иметь в виду и ещё одно обстоятельство: местные выборы лучше всех прочих показывают, кто конкретно пользуется реальным авторитетом у населения, а чем оно больше всего недовольно. Так что данные результаты указывают не только на растущее разочарование Зеленским, но и на несостоятельность его партии, её кадров, собранных полтора года назад "с миру по нитке".

Что показали местные выборы?

Главный политический итог местных выборов заключается в том, что связывавшаяся значительной частью электората с Зеленским надежда на избавление Украины от терзавших её проблем практически испарилась – очарование "народным президентом" сменилось глубоким разочарованием. И это, прежде всего, приговор Украине как государству.
Царьград предвидел такой поворот полтора года назад: "Украинцами можно манипулировать, пока у них есть умирающая последней надежда на своё сепаратистское "светлое будущее" в выдуманной ими "Европе". Сейчас вся она сосредоточилась на фигуре Зеленского, начинающего как бы с чистого листа и делающего ставку на молодёжь. Поэтому если у них не получится, надежда умрёт. Если же одновременно с этим в самой России будут происходить позитивные перемены и жизнь улучшится, возвращение "блудного сына" в границах 1939 года станет неизбежным. Причём уже в обозримом будущем. И без всякой войны".
В условиях провала Зеленского на Украину возвращается противостояние двух полярных сил – партии мира и сотрудничества с Россией (ОПЗЖ) и партии войны и увода хотя бы части Украины на Запад ("Евросолидарность"). Относительный успех "мэрских партий" свидетельствует также о продолжающейся регионализации, дроблении Украины. Всё это представляет собой существенный удар по доминированию "Слуг народа" в Раде, может привести к досрочным выборам и грозит новым майданом. Украинские олигархи относятся к Зеленскому либо равнодушно, либо враждебно. Народ поворачивается к нему спиной. Искусственно созданная президентская партия вызывает к себе растущее презрение. Язвы надоевшей Западу Украины продолжают кровоточить, а вера в то, что найдётся "спаситель", стремительно исчезает. И это конец, который на этот раз совершенно реален, ибо надеяться больше не на что и не на кого.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что в России не делают разницы между украинцами и русскими. Не в этом ли спасение Украины? Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
В политических, парламентских кругах России относятся к происходящему на Украине как к "политическому цирку", "карнавалу", "театру абсурда", "свадьбе в Малиновке". Член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-посол России при ЕС Василий Лихачёв заявил, в частности, ТАСС, что "кризис государственности и власти – политический, экономический – продолжается", "тренд на усиление критической массы в украинском государстве и обществе подтверждён" и будет набирать обороты. Это во-первых. А во-вторых, страна "подошла совсем близко к красной черте, за которой будет совершенно неконтролируемый процесс разрушений", и её ожидают "весьма тяжёлые политические и экономические последствия". Лихачёв предвидит в этой связи "новую головную боль для соседей Украины и для тех международных спонсоров, которые создали эту вакханалию власти".
Печальный диагноз, но это так. Зеленский – никакой не "мессия", а часть болезни, выздоровление от которой предполагает, что нынешней Украины не станет.

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