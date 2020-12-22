Полный провал... • 168 • Украина

Заканчивается 2020 год… Практически полтора года у власти на Украине находится клоун и шоу-мен Зеленский… Результат его правления не просто плачевный, а откровенно направлен на уничтожение украинской государственности и на выполнение приказа своих хозяев – уничтожение населения страны…А главная причина поражения «Слуги народа» — партия Зеленского провалила все инициативы, с которыми шла на выборы в 2019 году.



Когда полтора года назад на Украине проходили выборы президента, украинское общество, в очередной раз поверив в небьющиеполбуграбли, проигнорировав те многочисленные обращения к жителям незалежной, что грабли все равно ударят по башке, выбрали на пост президента Украины Зеленского…



Все поверили всего лишь одной фразе этого клоуна – остановка гражданской войны…



Прошло полтора года и всё ещё усугубилось… минский формат вообще зашел в полный тупик, жизнь на Украине стала ещё ужасней и страшней…хаос не заканчивается, а пришедший коронавирус вообще навёл такого шухера, что жители незалежной либо полностью отупели, либо впали в ступор…



В общем жизнь на Украине превратилась в страшилку из фильма ужасов…



А ведь по статистическим данным, за клоуна во главе своей страны проголосовали 73% избирателей…



При вступлении в должность президента, Зеленский, будучи русскоязычным, обещал решить вопрос русского языка… все верили и ждали, ведь треть, а правильнее сказать пол Украины говорит на русском языке, он для них родной…



Что в результате?



Зеленский продолжил дело своего предшественника — экс-президента Порошенко, связанное с расправой над русским языком на Украине. Его власть бросила весь административный ресурс и вместе с многочисленной «грантоедской» армией цинично взялась за уничтожение русского языка…



По данным опроса в 2008 году компанией Gallup - для более чем 80% жителей Украины родным языком является русский… Тогда не было еще гражданской войны и пусть за эти 12 лет, процентов двадцать особо упоротых изменили своему языку, то 60% жителей незалежной считали и считают своим родным языком – русский…В их числе, тогда в 2008 году был и Зеленский и его семья…



«Слуга народа» и их главарь Зеленский в 2019 году, намекали на то, что остановят украинизацию. За пять дней до сложения полномочий Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка. Документ обязал судей, врачей, учителей, прокуроров разговаривать на украинском. «Слуги народа» долго критиковали закон, но внести изменения так и не решились. Более того, в январе 2020 года депутаты одобрили закон о среднем образовании, который окончательно запретил русские школы.



Теперь Зеленский предал не только жителей своей страны, запретив им говорить на русском языке, он предал свою семью, своих родителей, своих предков…



А вообще Зеленский предал всех… надеюсь что это ему даром не пройдет…



В январе 2021 года начнут штрафовать за русский язык, в школах его не преподают, вопрос русского языка на Украине — это вопрос не языка, а прав человека…И именно их нарушил глава украинского государства…



На политической арене у Зеленского так же полный провал… Встреча в нормандском формате, где этот клоун снова подписал договоренности и пообещал все выполнить… На самом деле не сделано ничего… мнимое «перемирие» снова убивает жителей Донбасса…



Обещание посадить главных коррупционеров, а в первую очередь Порошенко, так и не было выполнено… Все, кому так угрожал Зеленский, чувствуют себя очень даже хорошо… Гайки закручивают только для простых жителей незалежной… А власть как жировала, так и продолжает…



Против бывшего президента Петра Порошенко возбудили 15 уголовных дел, обвинили в том числе в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и присвоении чужой собственности. Но ни одно дело не сдвинулось с мертвой точки.



Нерешительность Зеленского привела к тому, что Порошенко восстановил силы — его партия стала самой популярной на западе Украины.



Они живут в разных реальностях – власть и простой народ… И эти реальности никогда не пересекаются…



А последние местные выборы, куда пришло только 37% населения Украины, четко показали, что Зеленский никакой не президент, а марионетка в руках Запада и США…



«Команда» Зеленского, это вообще сбор блотных и нищих, шайка отпетых мошенников, активно заполняющих свои карманы, пока Зленский находится в полной прострации – что происходит в стране…



Как заявил украинский горе - замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос: «Зеленский живет в «теплой ванне» – ему подается искаженная информация о состоянии дел в стране и не допускаются люди с альтернативной точкой зрения»…



А сам бедолага Зеленский видно не в состоянии открыть интернет и почитать, в какой ж…пе находится Украина…



Провал во всем… в политике, в социальной сфере, в здравоохранении, в экономике – это результат полтора года правления Зеленского и его «слугнарода»…



«Оказавшись в президентском кабинете, Зеленский доступно объяснил народу, что у нищих слуг нет, а хорошие мальчики из олигархического телевизора порядочными не бывают» - написал Игорь Гомольский …

Заканчивается 2020 год… Практически полтора года у власти на Украине находится клоун и шоу-мен Зеленский… Результат его правления не просто плачевный, а откровенно направлен на уничтожение украинской государственности и на выполнение приказа своих хозяев – уничтожение населения страны…А главная причина поражения «Слуги народа» — партия Зеленского провалила все инициативы, с которыми шла на выборы в 2019 году.Когда полтора года назад на Украине проходили выборы президента, украинское общество, в очередной раз поверив в небьющиеполбуграбли, проигнорировав те многочисленные обращения к жителям незалежной, что грабли все равно ударят по башке, выбрали на пост президента Украины Зеленского…Все поверили всего лишь одной фразе этого клоуна – остановка гражданской войны…Прошло полтора года и всё ещё усугубилось… минский формат вообще зашел в полный тупик, жизнь на Украине стала ещё ужасней и страшней…хаос не заканчивается, а пришедший коронавирус вообще навёл такого шухера, что жители незалежной либо полностью отупели, либо впали в ступор…В общем жизнь на Украине превратилась в страшилку из фильма ужасов…А ведь по статистическим данным, за клоуна во главе своей страны проголосовали 73% избирателей…При вступлении в должность президента, Зеленский, будучи русскоязычным, обещал решить вопрос русского языка… все верили и ждали, ведь треть, а правильнее сказать пол Украины говорит на русском языке, он для них родной…Что в результате?Зеленский продолжил дело своего предшественника — экс-президента Порошенко, связанное с расправой над русским языком на Украине. Его власть бросила весь административный ресурс и вместе с многочисленной «грантоедской» армией цинично взялась за уничтожение русского языка…По данным опроса в 2008 году компанией Gallup - для более чем 80% жителей Украины родным языком является русский… Тогда не было еще гражданской войны и пусть за эти 12 лет, процентов двадцать особо упоротых изменили своему языку, то 60% жителей незалежной считали и считают своим родным языком – русский…В их числе, тогда в 2008 году был и Зеленский и его семья…«Слуга народа» и их главарь Зеленский в 2019 году, намекали на то, что остановят украинизацию. За пять дней до сложения полномочий Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка. Документ обязал судей, врачей, учителей, прокуроров разговаривать на украинском. «Слуги народа» долго критиковали закон, но внести изменения так и не решились. Более того, в январе 2020 года депутаты одобрили закон о среднем образовании, который окончательно запретил русские школы.Теперь Зеленский предал не только жителей своей страны, запретив им говорить на русском языке, он предал свою семью, своих родителей, своих предков…А вообще Зеленский предал всех… надеюсь что это ему даром не пройдет…В январе 2021 года начнут штрафовать за русский язык, в школах его не преподают, вопрос русского языка на Украине — это вопрос не языка, а прав человека…И именно их нарушил глава украинского государства…На политической арене у Зеленского так же полный провал… Встреча в нормандском формате, где этот клоун снова подписал договоренности и пообещал все выполнить… На самом деле не сделано ничего… мнимое «перемирие» снова убивает жителей Донбасса…Обещание посадить главных коррупционеров, а в первую очередь Порошенко, так и не было выполнено… Все, кому так угрожал Зеленский, чувствуют себя очень даже хорошо… Гайки закручивают только для простых жителей незалежной… А власть как жировала, так и продолжает…Против бывшего президента Петра Порошенко возбудили 15 уголовных дел, обвинили в том числе в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и присвоении чужой собственности. Но ни одно дело не сдвинулось с мертвой точки.Нерешительность Зеленского привела к тому, что Порошенко восстановил силы — его партия стала самой популярной на западе Украины.Они живут в разных реальностях – власть и простой народ… И эти реальности никогда не пересекаются…А последние местные выборы, куда пришло только 37% населения Украины, четко показали, что Зеленский никакой не президент, а марионетка в руках Запада и США…«Команда» Зеленского, это вообще сбор блотных и нищих, шайка отпетых мошенников, активно заполняющих свои карманы, пока Зленский находится в полной прострации – что происходит в стране…Как заявил украинский горе - замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос: «Зеленский живет в «теплой ванне» – ему подается искаженная информация о состоянии дел в стране и не допускаются люди с альтернативной точкой зрения»…А сам бедолага Зеленский видно не в состоянии открыть интернет и почитать, в какой ж…пе находится Украина…Провал во всем… в политике, в социальной сфере, в здравоохранении, в экономике – это результат полтора года правления Зеленского и его «слугнарода»…«Оказавшись в президентском кабинете, Зеленский доступно объяснил народу, что у нищих слуг нет, а хорошие мальчики из олигархического телевизора порядочными не бывают» - написал Игорь Гомольский … Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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