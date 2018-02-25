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Полный провал: Трамп рассказал, что думает о меморандуме демократов по "российскому делу"
25 февраля 2018, 10:24 • 246 • Политика
Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию служебной записки демократов о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года.
В своем микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на служебную записку демократов, посвященную мнимому "российскому вмешательству" в выборы 2016 года. Он написал, что, по его мнению, данный документ является полностью провальным как с юридической, так и с политической точек зрения.
Напомним, что меморандум Демократической партии США был выпущен в ответ на более раннее заявление республиканцев, посвященное действиям американских правоохранителей в связи с так называемым "российским делом". В нем политики-республиканцы обвинили спецслужбы собственной страны в пристрастности и множественных нарушениях по ходу расследования.
В свою очередь демократы, наоборот, настояли на том, что правоохранители, расследующие гипотетические связи окружения Трампа с властными кругами в России, действовали и действуют полностью законно и профессионально.
Напомним, что раньше схожую позицию по поводу рабочей записки Демократической партии США озвучила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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