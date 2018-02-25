Полный провал: Трамп рассказал, что думает о меморандуме демократов по "российскому делу"

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию служебной записки демократов о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года.

В своем микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на служебную записку демократов, посвященную мнимому "российскому вмешательству" в выборы 2016 года. Он написал, что, по его мнению, данный документ является полностью провальным как с юридической, так и с политической точек зрения.

Напомним, что меморандум Демократической партии США был выпущен в ответ на более раннее заявление республиканцев, посвященное действиям американских правоохранителей в связи с так называемым "российским делом". В нем политики-республиканцы обвинили спецслужбы собственной страны в пристрастности и множественных нарушениях по ходу расследования.

В свою очередь демократы, наоборот, настояли на том, что правоохранители, расследующие гипотетические связи окружения Трампа с властными кругами в России, действовали и действуют полностью законно и профессионально.

"Ответный меморандум демократов о злоупотреблениях, связанных с надзором со стороны правительства, является полным политическим и юридическим провалом. И просто подтверждает все ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно!" - пишет Трамп.

Напомним, что раньше схожую позицию по поводу рабочей записки Демократической партии США озвучила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.