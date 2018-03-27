Полный провал «альтернативной России» на Украине • 170 • Аналитика







История, как известно, сослагательных наклонений не имеет. Тем более что Новгород, которым руководили купцы, озабоченные, прежде всего барышем, имперских амбиций особенно и не имели. А именно чересчур прозападный курс ВКЛ, приведшей его к унии с Польшей, не только не дал ему стать объединителем русских земель (в Литовском княжестве большинство жителей разговаривало на русском языке, и исповедовало православие), но и погубил его, в конце концов.





Как бы то ни было, рассуждения либералов о «прозападной» России, привели их к мысли о том, что постреволюционная Украина, есть ни что иное «как европейская альтернатива» для нашей страны.



Достаточно ярко выразил эту идею один из представителей российской оппозиции Лев Рубинштейн, который вскоре после триумфа «евромайдана», подышав в Киеве «воздухом свободы», написал в своем Фейсбуке:



«Совершенно не исключаю в обозримом будущем такого положения дел, при котором в рамках широкого российско-украинского культурного обмена из Москвы в Киев потянутся художники, научные работники, энергичные бизнесмены и прочие разные молодые и немолодые люди, для кого личная свобода, профессиональная инициатива и социально-культурное разнообразие являются не просто нормой, а насущной необходимостью. Из Киева же в Москву в товарных количествах приедут вороватые чиновники, штатные и внештатные стукачи, а также «беркутята», которые с неформальным воодушевлением, подкрепленным материальным фактором, станут весело и задорно отыгрываться на москвичах за свое позорное поражение».



Можно не сомневаться, что эта идея посетила, не только светлую голову Льва Рубинштейна. Проект «украинская альтернатива» всерьез и основательно прорабатывался нашими Западными противниками. Не будет преувеличением сказать, что фашистский мятеж на Украине был затеян, в том числе и для экспорта национал-либеральной революции в нашу страну.



Украина должна была стать не только полигоном и лабораторной площадкой, для отработки методов продвижения «европейских ценностей» в Россию, но и учебным центром, где будут готовить будущих революционеров разных специальностей – от боевиков, до пропагандистов и организаторов. Кроме того, она должна была стать демонстрационной моделью, которая покажет россиянам как это здорово – жить в «свободной стране, выбравшей европейский путь».



Однако проект «альтернативной России», явно не заладился.



На днях российский актёр, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Напомним, что Райкин после того, как он выступил с резкой критикой российского руководства за «цензуру», превратился чуть ли не в символ сопротивления «кремлевскому режиму».



Вот теперь он оказался в числе «врагов Украины», и включен в «проскрипционные списки» сайта «Миротворец», действующего в тесной связке с репрессивными органами.



Напомним, что чуть раньше там же оказалась Ксения Собчак, мечтавшая «вернуть» Крым Украине.



И это – тенденция. В «расстрельные списки» украинских радикалов и СБУшников пачками пропадают обозначенные Рубинштейном «художники, научные работники, энергичные бизнесмены и прочие разные молодые и немолодые люди, для кого личная свобода, профессиональная инициатива и социально-культурное разнообразие являются не просто нормой, а насущной необходимостью».

Для которых после этого возможность посетить «прекрасную Украину», даже при наличии очень большого желания становится недоступна.

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И надо сказать, что дело тут не только в «местечковости» потомков древних шумеров, для которых все что из России - угроза.



Дело в том, что никакой «альтернативной», «прозападной» и «европейской» России быть просто не может – она может быть только российской, и никакой другой.



Об это, в частности, говорит неудача попытки вестернизации России в рамках реформ 90-х годов.



Советник Ельцина философ А.И. Ракитов тогда говорил откровенно: «Трансформация российского рынка… в рынок современного капитализма требовала новой цивилизации, новой общественной организации, а следовательно, и радикальных изменений в ядре нашей культуры». Однако эти задачи по осуществлению этно-культурного геноцида (а как иначе назовешь намерение разрушить культурное ядро народа?), натолкнулись на серьезные проблемы.



Ракитов сокрушался тогда, что проблема заключается в том, что Россия есть цивилизация: «Было бы очень просто, если бы переход к этой [западной] цивилизации и этому рынку осуществлялся в чистом поле. Ведь переход от нецивилизованного общества к цивилизованному, куда проще, чем смена цивилизаций».



Но ни Ракитов, ни те, кто пытались построить на Украине «альтернативную Россию», не понимают главного: их усилия являются «мартышкиным трудом», поскольку «вестернизировать» российскую цивилизацию невозможно, в силу того, что этого гиганта невозможно запихнуть в довольно узкие рамки современной европейской цивилизации.



Так же как убогий, искусственно созданный из нескольких хуторских диалектов суржик просто не в состоянии вытеснить русский язык.

И украинские националисты закрываются от носителей русской культуры (даже лояльных к ним). Поскольку они прекрасно осознают ущербность своих субкультурных поделок перед ее величием. И понимают, что не только не могут быть «примером» для России, но и не в состоянии конкурировать с ней ни в чем. И попросту пытается закрыться от «культурной экспансии» сами будучи не в состоянии атаковать.



Вопреки прогнозам Рубинштейна четырехлетней давности, стремящиеся к «свободе, профессиональной инициативе и социально-культурному разнообразию», бегут не на Украину, а из нее. В первую очередь – в Россию. Либералы и, особенно, национал либералы любят порассуждать о возможных исторических альтернативах российской государственности. По их мнению, все бы сложилось иначе, если вместо тоталитарной «ордынско-византийской» Москвы русские земли объединил «прозападный и передовой» Новгород, или еще более «цивилизованное» Великое княжество Литовское.История, как известно, сослагательных наклонений не имеет. Тем более что Новгород, которым руководили купцы, озабоченные, прежде всего барышем, имперских амбиций особенно и не имели. А именно чересчур прозападный курс ВКЛ, приведшей его к унии с Польшей, не только не дал ему стать объединителем русских земель (в Литовском княжестве большинство жителей разговаривало на русском языке, и исповедовало православие), но и погубил его, в конце концов.Как бы то ни было, рассуждения либералов о «прозападной» России, привели их к мысли о том, что постреволюционная Украина, есть ни что иное «как европейская альтернатива» для нашей страны.Достаточно ярко выразил эту идею один из представителей российской оппозиции Лев Рубинштейн, который вскоре после триумфа «евромайдана», подышав в Киеве «воздухом свободы», написал в своем Фейсбуке:«Совершенно не исключаю в обозримом будущем такого положения дел, при котором в рамках широкого российско-украинского культурного обмена из Москвы в Киев потянутся художники, научные работники, энергичные бизнесмены и прочие разные молодые и немолодые люди, для кого личная свобода, профессиональная инициатива и социально-культурное разнообразие являются не просто нормой, а насущной необходимостью. Из Киева же в Москву в товарных количествах приедут вороватые чиновники, штатные и внештатные стукачи, а также «беркутята», которые с неформальным воодушевлением, подкрепленным материальным фактором, станут весело и задорно отыгрываться на москвичах за свое позорное поражение».Можно не сомневаться, что эта идея посетила, не только светлую голову Льва Рубинштейна. Проект «украинская альтернатива» всерьез и основательно прорабатывался нашими Западными противниками. Не будет преувеличением сказать, что фашистский мятеж на Украине был затеян, в том числе и для экспорта национал-либеральной революции в нашу страну.Украина должна была стать не только полигоном и лабораторной площадкой, для отработки методов продвижения «европейских ценностей» в Россию, но и учебным центром, где будут готовить будущих революционеров разных специальностей – от боевиков, до пропагандистов и организаторов. Кроме того, она должна была стать демонстрационной моделью, которая покажет россиянам как это здорово – жить в «свободной стране, выбравшей европейский путь».Однако проект «альтернативной России», явно не заладился.На днях российский актёр, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Напомним, что Райкин после того, как он выступил с резкой критикой российского руководства за «цензуру», превратился чуть ли не в символ сопротивления «кремлевскому режиму».Вот теперь он оказался в числе «врагов Украины», и включен в «проскрипционные списки» сайта «Миротворец», действующего в тесной связке с репрессивными органами.Напомним, что чуть раньше там же оказалась Ксения Собчак, мечтавшая «вернуть» Крым Украине.И это – тенденция. В «расстрельные списки» украинских радикалов и СБУшников пачками пропадают обозначенные Рубинштейном «художники, научные работники, энергичные бизнесмены и прочие разные молодые и немолодые люди, для кого личная свобода, профессиональная инициатива и социально-культурное разнообразие являются не просто нормой, а насущной необходимостью».Для которых после этого возможность посетить «прекрасную Украину», даже при наличии очень большого желания становится недоступна.И надо сказать, что дело тут не только в «местечковости» потомков древних шумеров, для которых все что из России - угроза.Дело в том, что никакой «альтернативной», «прозападной» и «европейской» России быть просто не может – она может быть только российской, и никакой другой.Об это, в частности, говорит неудача попытки вестернизации России в рамках реформ 90-х годов.Советник Ельцина философ А.И. Ракитов тогда говорил откровенно: «Трансформация российского рынка… в рынок современного капитализма требовала новой цивилизации, новой общественной организации, а следовательно, и радикальных изменений в ядре нашей культуры». Однако эти задачи по осуществлению этно-культурного геноцида (а как иначе назовешь намерение разрушить культурное ядро народа?), натолкнулись на серьезные проблемы.Ракитов сокрушался тогда, что проблема заключается в том, что Россия есть цивилизация: «Было бы очень просто, если бы переход к этой [западной] цивилизации и этому рынку осуществлялся в чистом поле. Ведь переход от нецивилизованного общества к цивилизованному, куда проще, чем смена цивилизаций».Но ни Ракитов, ни те, кто пытались построить на Украине «альтернативную Россию», не понимают главного: их усилия являются «мартышкиным трудом», поскольку «вестернизировать» российскую цивилизацию невозможно, в силу того, что этого гиганта невозможно запихнуть в довольно узкие рамки современной европейской цивилизации.Так же как убогий, искусственно созданный из нескольких хуторских диалектов суржик просто не в состоянии вытеснить русский язык.И украинские националисты закрываются от носителей русской культуры (даже лояльных к ним). Поскольку они прекрасно осознают ущербность своих субкультурных поделок перед ее величием. И понимают, что не только не могут быть «примером» для России, но и не в состоянии конкурировать с ней ни в чем. И попросту пытается закрыться от «культурной экспансии» сами будучи не в состоянии атаковать.Вопреки прогнозам Рубинштейна четырехлетней давности, стремящиеся к «свободе, профессиональной инициативе и социально-культурному разнообразию», бегут не на Украину, а из нее. В первую очередь – в Россию. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 170 Источник Похожие новости Сценарии уничтожения России Золотой век англосаксов и хитрый план Лондона Возродится ли «русский бой удалый, наш рукопашный бой»?

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