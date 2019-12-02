Полный пенсион

На прошлой неделе Госдума в очередной раз заморозила ежегодное увеличение на 2% военных пенсий. В итоге военные пенсионеры шестой год подряд не получают прибавку, кстати, гарантированную им законом о денежном довольствии военнослужащих. Тем временем власти рапортуют, что за счёт этого понижающего коэффициента экономия бюджета с 2012 по 2019 год составила порядка 2,8 трлн рублей.

Сюжет: Армия

В экспертном сообществе и общественных военных ветеранских организациях опасаются, что мораторий на увеличение военных пенсий будет продолжен «до бесконечности».

Последний раз серь­ёзный рост денежного довольствия произошёл в 2012 году. Тогда министр обороны Анатолий Сердюков провёл самое значительное в истории Российской армии увеличение окладов военных, подняв их размер более чем в 2 раза. Одновременно это должно было значительно увеличить военную пенсию, которая напрямую зависит от величины денежного довольствия военнослужащего.

Пенсионеры второго сорта

Однако уже тогда было заявлено, что государство не осилит увеличившиеся расходы на военных. Денег на эти выплаты действительно нужно много. По приблизительным подсчётам, число военных пенсионеров в 3 раза превышает численность современной армии и составляет порядка 3 млн человек. Чтобы придать ситуации видимость законности, был придуман замысловатый юридический трюк. В закон ввели новый термин – «понижающий коэффициент», который уменьшал выплаты пенсионерам почти в 2 раза. Таким образом действующие военные получили существенную прибавку, однако в то же время пенсии выросли весьма незначительно.

В итоге из-за новых правил в 2012 году военные пенсионеры получали всего 54% от своей реальной пенсии. Хотя власти пообещали со временем исправить ситуацию – в законе прописали, что каждый год пенсии будут увеличиваться, пока в 2035 году не достигнут 100%.

До 2015 года так и было, военные пенсии росли за счёт изменения указанного коэффициента, отчего их размер увеличился примерно на 18%, и сегодня военные пенсионеры получают 73,68% от размера своей реальной пенсии. Причём сразу нужно оговориться, что на таком положении находятся не все пенсионеры. Фактически произошло разделение на два сорта. Некоторые категории отставников уже сейчас получают свои военные пенсии в полном размере – такие условия для себя смогли выхлопотать судьи Военной коллегии Верховного суда и военных судов, а также отставные военнослужащие органов военной прокуратуры и военных следственных органов Следственного комитета РФ. Подобную ситуацию многие называют вопиющей несправедливостью. Ведь даже при всём уважении к прокурорским, сидение в кабинете не идёт ни в какое сравнение со службой в далёком гарнизоне, где условия во сто крат сложнее. Потому звучат требования убрать разницу в военных пенсиях. Кроме того, также неоднократно предлагалось сократить многократный разрыв между денежным довольствием действующих военнослужащих и военными пенсиями.

Анатолий ЦЫГАНОК, руководитель Центра военного прогнозирования : По теме 2589 Россияне экономят на лекарствах Впервые за 4 года фармацевтический рынок в России начал сокращаться. Аналитики уверены – население страны стало экономить на лекарственных препаратах из-за падения реальных доходов. – Невыполнением своих обязательств правительство фактически грабит военных пенсионеров. Уже на протяжении шести лет не выполняется федеральный закон, гарантирующий повышенную пенсию военным. Это влияет на привлекательность службы в армии, ведь потенциальные офицеры видят, как в отношении действующих офицеров не выполняются обязательства. Особенно обращает на себя внимание, что выплаты эти относительно небольшие, но государство почему-то заняло принципиальную позицию, которая ничем не оправдана. Более того, такая ситуация может привести к социальному взрыву, ведь военные пенсионеры – это активная группа населения, которая готова на решительные шаги, чтобы отстоять свои права.

При этом размер денежного довольствия, которое напрямую влияет на сумму пенсии, также в последнее время не растёт даже на уровень инфляции. Хотя в федеральном законе о денежном довольствии военнослужащих предусмотрены меры, которые позволяют защитить оклады от обесценивания: там прямо прописано, что размеры окладов увеличиваются с учётом уровня инфляции и роста потребительских цен.

Однако этот пункт постоянно отменяется.

О проблемах военных пенсионеров хорошо знают в Государственной думе, где значительная часть депутатского корпуса – выходцы из силовых структур, поэтому они также получают военные пенсии. В сентябре 2017 года в ряде источников появилась информация, что депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов намерен добиться отмены понижающего коэффициента в военных пенсиях. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Станут беднее

В этом году профильный думский комитет по обороне опять пытался привлечь внимание к проблеме выплат. Депутаты указали, что с 2014 по 2016 год «прибавка к военной пенсии за счёт роста понижающего коэффициента не покрывала даже уровень инфляции», а «недоиндексация составляет пятую часть от суммы военной пенсии». Это привело к тому, что размер военных пенсий рядового и сержантского состава уже практически сравнялся с размером гражданских пенсий.

Всё это происходит на фоне значительного урезания льгот для военных пенсионеров, которые были определены в 1998 году законом «О статусе военнослужащих». В 2005 году прошла большая монетизация многих этих льгот. Теперь же инфляция полностью съела эти надбавки. Сейчас фактически действует одна важная льгота – бесплатное медобслуживание. Но и она находится под угрозой, поскольку не первый год прорабатывается вопрос о лишении отставников и членов их семей права пользования военными поликлиниками и госпиталями.

Эксперты отмечают, что благосостояние отставных военно­служащих в ближайшие годы продолжит падение. Но хуже всего то, что нынешним военным, судя по всему, и такая пенсия будет недоступна. В последнее время периодически появлялась информация: в силовых структурах разрабатывают законопроект о повышении нижнего порога выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии. Правда, по оценкам экспертов, он вряд ли будет принят до выборов. Но если до 2018 года это казалось только слухами, то после повышения пенсионного возраста для гражданских реформа военной пенсии принимает конкретные очертания.