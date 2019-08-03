Полный пакет: США ввели новые санкции против России

Против России вводится второй пакет санкций со стороны США, связанный с делом Скрипалей. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединённых Штатов, предположив, что новые меры способны «ограничить доступ России к миллиардам долларов в рамках двусторонней коммерческой деятельности с США». Как напомнили в российском посольстве в Соединённых Штатах, никаких доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери не существует. В Госдуме же уверены, что США новыми санкциями стремятся ограничить конкуренцию с российскими финансовыми институтами.

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

«Сегодня в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года (закон CBW) США объявляют о втором пакете санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества «Новичок» при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Соединённом Королевстве (Великобритании) 4 марта 2018 года», — отмечается в опубликованном документе.

The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC — Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 3, 2019

Говоря об инциденте, в Госдепе утверждают, что «эти действия поставили под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привели к госпитализации Скрипалей, британского полицейского и двух гражданских, один из которых впоследствии скончался».

В подготовленном американским ведомством документе приводятся три направления, по которым будут введены ограничения в отношении России.

Так, США будут выступать против продления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

В следующем пункте говорится, что банкам США будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублёвых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублёвые кредиты российскому правительству.

В заключительной части указано, что ограничения также коснутся лицензий на экспорт ряда товаров и технологий, оборот которых контролируется американским Минторгом. Ранее в Госдепе пояснили, что в этом пункте речь идёт только о материалах, связанных с оружием массового поражения.

Reuters

© Joshua Roberts

«Выдача лицензий на экспорт этих материалов российским компаниям, принадлежащим или финансирующимся государством, будет рассматриваться исходя из презумпции отказа», — уточнили в ведомстве.

В Госдепе выразили мнение, что меры из второго пакета санкций по делу Скрипалей способны «ограничить доступ России к миллиардам долларов в рамках двусторонней коммерческой деятельности с США».

Как сказали в ведомстве, для снятия санкций Москве следует «предоставить надёжные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие» и не планирует пользоваться таким оружием в будущем. Кроме того, Госдеп указал на необходимость предоставления доступа «международным инспекторам», которые смогут проверить соответствие требованиям относительно химоружия. В дополнение к этому в США потребовали от России выплатить компенсации Скрипалям.

Никаких доказательств

Напомним, инцидент в британском городе Солсбери произошёл в марте 2018 года. Тогда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии рядом с домом. Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей Россию, позднее эту позицию поддержали Соединённые Штаты и ряд других стран.

Для Вашингтона инцидент стал поводом ввести очередной пакет санкций против России в августе 2018 года. Новый перечень ограничительных мер стал продолжением этого решения.

Вместе с тем доказательств причастности РФ к событиям в Солсбери так и не было представлено, российских специалистов не допустили к расследованию, а дипломатам не дают увидеться с пострадавшими.

На это обстоятельство обратили внимание в российском посольстве в США и опубликовали соответствующее заявление.

«Нам так и не представили никаких свидетельств российской причастности к произошедшему в Солсбери, а британская сторона до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты отметили, что «вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии».

В посольстве заключили, что США «в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов придерживается точки зрения, согласно которой США занимаются ограничением конкуренции со стороны России.

«Американцы в этом случае действуют из своих собственных интересов по ограничению конкуренции в этой сфере с российскими финансовыми институтами. Совершенно очевидно, что никаких убедительных доказательств причастности России и российских граждан к инциденту в Солсбери мировому сообществу так и не представлено», — сообщил Морозов в беседе с RT.

Парламентарий считает, что, вопреки оценке Госдепа, вероятный ущерб российско-американским коммерческим отношениям незначительно отразится на российской экономике.

«Россия большая, самодостаточная страна, у нас, помимо Америки, есть множество других торгово-экономических партнёров и в Азии, и на Ближнем Востоке. Конечно, печально, что политики вводят ограничения для бизнеса и развития экономики, но не думаю, что это существенно скажется на нашем благополучии», — заключил Морозов.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, будет нанесён ущерб отношениям между двумя странами.

«Все односторонние решения такого рода сказываются на отношениях (стран. — RT) отрицательно. Эти тоже скажутся отрицательно, при этом санкции, конечно, нельзя назвать всеобъемлющими, и России они вряд ли серьёзно могут угрожать, но сам подход приводит к тому, что отношения деградируют и дальше», — считает эксперт.

Он не согласился с оценкой Госдепа, но допустил падение объёмов торговли между Москвой и Вашингтоном.