«Полный отказ от кремлевского влияния». Американский генерал назвал условия вступления Украины в НАТО

Рано или поздно Украина станет частью НАТО, однако, стране предстоит проделать для этого большую работу.Работа касается усовершенствования либеральной демократии и прозрачности государственных систем и судебного процесса.Об этом заявил в интервью РБК-Украина американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.Но основная причина торможения членства в НАТО это то, что Россия все еще слишком сильно влияет на Украину, заявил генерал. И от этого влияния нужно избавляться.«Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу», - сказал американский генерал.По его словам, должны быть произведены еще несколько вещей:«Запад должен держаться вместе и продолжать отвергать российские претензии на Крым и отвергать другие незаконные действия Кремля, такие как этот мост через Керченский пролив и незаконное нарушение морского судоходства. Мы должны и далее проливать свет на это».«Мы должны продолжать проливать свет на тот факт, что каждую неделю на Донбассе гибнут или получают ранения украинские солдаты. Это возможно только благодаря поддержке Россией и ее руководством так называемых сепаратистов. Никто, ни один серьезный человек не верит, что Россия тут ни при чем. То, что Россия не позволяет ОБСЕ делать свою работу – это позор. Германии и Франции, не только США, следует и далее это подчеркивать».Отметим, что членство Украины в НАТО и ЕС является стержнем стратегии национальной безопасности страны. Также ориентация на эти структуры прописана в украинском законодательстве, невзирая на противоречия в Конституции, где обозначался нейтральный статус, а также невзирая на то, что стремление в блоки противоречит положениям Будапештского меморандума. В обновленном варианте стратегии, который недавно подписал президент Владимир Зеленский, также указывается курс Украины на США. После этого в СНБО страны заявили о планах пригласить для размещения на территории Украины американские военные базы.