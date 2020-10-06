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«Полный отказ от кремлевского влияния». Американский генерал назвал условия вступления Украины в НАТО
06 октября 2020, 17:05 • 22 • Украина
Рано или поздно Украина станет частью НАТО, однако, стране предстоит проделать для этого большую работу.
Работа касается усовершенствования либеральной демократии и прозрачности государственных систем и судебного процесса.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.
Но основная причина торможения членства в НАТО это то, что Россия все еще слишком сильно влияет на Украину, заявил генерал. И от этого влияния нужно избавляться.
«Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу», - сказал американский генерал.
По его словам, должны быть произведены еще несколько вещей:
«Запад должен держаться вместе и продолжать отвергать российские претензии на Крым и отвергать другие незаконные действия Кремля, такие как этот мост через Керченский пролив и незаконное нарушение морского судоходства. Мы должны и далее проливать свет на это».
«Мы должны продолжать проливать свет на тот факт, что каждую неделю на Донбассе гибнут или получают ранения украинские солдаты. Это возможно только благодаря поддержке Россией и ее руководством так называемых сепаратистов. Никто, ни один серьезный человек не верит, что Россия тут ни при чем. То, что Россия не позволяет ОБСЕ делать свою работу – это позор. Германии и Франции, не только США, следует и далее это подчеркивать».
Отметим, что членство Украины в НАТО и ЕС является стержнем стратегии национальной безопасности страны. Также ориентация на эти структуры прописана в украинском законодательстве, невзирая на противоречия в Конституции, где обозначался нейтральный статус, а также невзирая на то, что стремление в блоки противоречит положениям Будапештского меморандума. В обновленном варианте стратегии, который недавно подписал президент Владимир Зеленский, также указывается курс Украины на США. После этого в СНБО страны заявили о планах пригласить для размещения на территории Украины американские военные базы.
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