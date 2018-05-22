Полный назад

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Ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией, заявил экс-главком альянса в Европе Филип Бридлав. По его словам, Москва послала Западу сигнал, что российские ракеты при необходимости долетят, куда надо.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий