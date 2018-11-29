|
«Полный хаос и неразбериха»: как на Украине прошёл первый день после введения военного положения
29 ноября 2018, 09:09 • 477 • Украина
В десяти регионах Украины вступило в силу военное положение. Часть госучреждений перешла на режим работы в повышенной боевой готовности. В ряде областей идёт охота за призывниками, гражданским лицам намерены запретить ношение военной формы, а на дорогах появились стихийные блокпосты. Обострилась ситуация на границе: несколько десятков россиян не пустили на территорию страны.
Reuters © Gleb Garanich
28 ноября вступил в силу закон о введении военного положения в ряде регионов Украины. Такой режим будет действовать на протяжении 30 дней в областях, которые граничат с Россией и Приднестровьем.
«Военное положение предполагает диктаторские функции власти в тех регионах, где оно введено. Как учит история, осуществлять такие функции власть может только тогда, когда она опирается на поддержку населения», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский.
Он подчеркнул, что нынешняя власть непопулярна на всей территории Украины, особенно в тех областях, которых коснулись принятые меры.
Государственные администрации рапортуют о подготовке к военному положению. Так, по данным пресс-службы Одесской облгосадминистрации, планируется перевести систему противовоздушной обороны (ПВО) Одесской области в режим боевой готовности.
По информации главы администрации Максима Степанова, также планируется усиление мер по информационной и кибербезопасности и охране государственной границы. Аналогичные меры приняты на границе между Херсонской областью и Крымом.
Президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с жителями Черниговской области 28 ноября заявил, что в связи с введением военного положения в ряде регионов страны украинские войска будут передислоцированы.
«Мы осуществим передислокацию войск, мы будем охранять границу, в том числе границу с Российской Федерацией в Черниговской области, чтобы войска врага не вошли внутрь государства», — сказал он.
Порошенко добавил, что Киев должен «держать оружие наготове» на территории Донецкой и Запорожской областей, а также у побережья Азовского моря.
«Движение техники началось ещё вчера. Весь вечер и ночь ездили колонны военной техники, а рано утром летали вертолёты. Спать было невозможно», — рассказал RT житель Винницкой области Олег Скринник (имя и фамилия изменены).
Фейковый призыв
Ещё до вступления в силу закона о военном положении его последствия ощутили простые граждане Украины. В Сумской области, в частности, в Путивльском районе местные жители получили смс-сообщения от Министерства обороны Украины. В них говорилось, что призывникам даётся три дня, чтобы явиться в воинские части, в противном случае на них подадут иски в суд. Однако представители военного ведомства заявили, что не имеют к сообщениям никакого отношения.
«Указанная информация является провокацией, которая регулярно появляется в районах с общей государственной границей с РФ и в населённых пунктах, расположенных вдоль линии разграничения», — заявил начальник Министерства обороны Украины Алексей Чернобай в Facebook.
Обвинения в адрес России в случае провальной попытки призыва — обычная практика, рассказывает источник RT в партии «Батькивщина».
«Но это вполне могла быть и инициатива Министерства обороны. Не открою большого секрета, но никто не хочет идти на войну. В армии царит полный хаос и неразбериха», — говорит он.
Обострилась ситуация и в других частях страны. Так, пользователи социальных сетей Харькова рассказывают, что на улицах города идёт облава на уклонистов — их останавливают с требованием предоставить документы. Похожие ситуации возникают и в других регионах. В херсонских групповых чатах в Viber распространяются сообщения о том, что военные вместе с полицией ходят по домам, в том числе и людей, давно уже отслуживших в армии, и пытаются вручать повестки с требованием немедленно явиться в военкомат.
В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что массовой мобилизации в связи с началом военного положения в десяти областях страны не будет. Но, по его словам, с резервистами первой очереди проведут работу.
«Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть наготове. Мы должны в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство», — заявил Порошенко.
Сухой закон
Ещё одно нововведение коснулось формы одежды. В регионах, где введено военное положение, планируют запретить гражданским лицам носить камуфляж.
«Будет принято решение о запрете использования военной формы, кроме военных, Нацгвардии и силовых структур. На все случаи будем реагировать оперативно. Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью», — заявил руководитель Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров.
Правоохранители намерены проверять всех, кто откажется выполнять требования новой военной моды.
Запрет будет введён и на ночную продажу алкоголя. Пока непонятно, коснётся он только магазинов или ещё и ресторанов. Такую инициативу, в частности, озвучили правоохранители Одессы.
На фоне введения военного положения военно-гражданская администрация Авдеевки напомнила о запрете продажи алкоголя лицам в военной форме, а также предупредила население о последствиях приобретения спиртных напитков для военнослужащих. Соответствующее сообщение размещено на сайте администрации.
«Состояние алкогольного опьянения военнослужащего негативно влияет на скорость реакции и принятия им решений, что является особенно опасным в критических ситуациях, которые могут возникать в условиях особого периода при проведении ООС», — говорится в сообщении.
Граница на замке
Органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины приведены в полную боевую готовность, в пунктах пропуска организован усиленный контроль. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Основные усилия сосредоточены на дополнительном усилении границы и её режима — это привлечение резерва, высылка увеличенных нарядов, наращивание инженерного обустройства, максимальное использование системы освещения обстановки, недопущение и предотвращение любых инцидентов и провокаций», — сообщил Демченко.
В пунктах пропуска организован усиленный контроль, в частности, проводятся интервью с гражданами, «которые подпадают под профиль риска», а также осуществляется дополнительная проверка транспорта в случае необходимости.
За последние двое суток Государственная пограничная служба не пропустила на территорию страны 85 граждан России, которые прилетели из Минска.
«Вчера передо мной в аэропорту Жуляны не пропустили пару из Москвы, которая прилетела к своей тёте. У них были все документы, достаточно денег, но их не пропустили. В прошлом году они приехали в Крым, что стало основанием для запрета на въезд на территорию Украины на три года. Молодые люди очень расстроились, но никто им на уступки не пошёл», — рассказывает RT жительница Киева Ирина Косьмина (имя и фамилия изменены).
Бизнес-контроль
Начались проблемы и у российского бизнеса, с которым решили бороться националисты. Так, 27 ноября, не дожидаясь вступления в силу закона о военном положении, активисты националистической организации «Сокол» (молодёжное крыло партии «Свобода») заблокировали работу Киевского ТРЦ Ocean Plaza российской компании «ТПС-Недвижимость», а 28 ноября вторглись в торговый центр и подожгли в здании дымовые шашки.
По всей стране хаотично появляются блокпосты. К примеру, в Сумах идут подготовительные работы к установке шести блокпостов, из которых два — передвижные. Они могут останавливать «подозрительные автомобили». По такому же принципу намерены действовать в Одесской области и Бердянске, на въезде в который уже стоит блокпост.
В Одессе активисты начали снимать российские номера с фур и блокировать автомобили. Задержано по меньшей мере четыре машины.
«Акция предполагает совершенно добровольную остановку грузовиков с российскими номерами, добровольную сдачу номеров активистам и длительный отдых, пока не решится вопрос с нашими пленными моряками», — рассказали представители местных движений «самообороны».
Не остались в стороне и официальные власти. Сотрудники транспортной сферы в регионах, где введено военное положение, будут активно привлекаться к мероприятиям по отражению возможной российской агрессии, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне», — заявил Омелян.
Также глава ведомства посоветовал всем портовикам и железнодорожникам подготовить «тревожный чемоданчик» с трёхдневным запасом необходимого на случай срочной мобилизации.
Военное положение: день первый
«Неразбериха в первый день введения военного положения закономерна, поскольку толком никто не знает, что делать. Проект, который предлагал президент, исполнился на 50% — военное положение ввели в десяти областях и регионе Азовского моря, а также не на 60, а на 30 суток. Власти понимают, что что-то надо делать, а что именно, не знают», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, ни власти, ни жители Украины не понимают, против кого введено военное положение.
«На сегодняшний день идёт прежде всего в информационном поле обострение ситуации. Я думаю, что это военное положение будет происходить в виртуальном информационном поле, и будут его проводить СМИ. Некие начальники будут отчитываться о неких мерах по нейтрализации непонятных угроз», — предположил эксперт.
При этом первый день военного положения доставил жителям страны немало трудностей, заявил источник RT в партии «Самопомощь». По его словам, население недовольно новыми правилами.
«Президент публично обещал, что права граждан не будут затронуты. Но в действительности мы видим другую картину. Люди недовольны и не понимают, зачем надо было вводить военное положение», — заявил собеседник RT.
На местах ситуация может выйти из-под контроля, считает Неменский. В то же время он выразил сомнение, что Порошенко может потерять власть до выборов с учётом того, что население юго-востока «не склонно проявлять сильную политическую активность».
«Тем не менее напряжённость в стране будет расти, и она может быть использована властями для введения либо ЧП, либо продолжения военного положения под предлогом непослушания. В целом всё это усиливает желание у жителей юго-восточных областей страны проголосовать за оппозиционного кандидата или партию», — заключил эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
477
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 ноября 2018, 04:54
|
25 ноября 2018, 06:28
|
26 ноября 2018, 21:09
|
26 ноября 2018, 05:12
|
25 ноября 2018, 14:09
|
22 ноября 2018, 19:39
|
28 ноября 2018, 20:24