«Полный хаос и неразбериха»: как на Украине прошёл первый день после введения военного положения

В десяти регионах Украины вступило в силу военное положение. Часть госучреждений перешла на режим работы в повышенной боевой готовности. В ряде областей идёт охота за призывниками, гражданским лицам намерены запретить ношение военной формы, а на дорогах появились стихийные блокпосты. Обострилась ситуация на границе: несколько десятков россиян не пустили на территорию страны.

28 ноября вступил в силу закон о введении военного положения в ряде регионов Украины. Такой режим будет действовать на протяжении 30 дней в областях, которые граничат с Россией и Приднестровьем.

«Военное положение предполагает диктаторские функции власти в тех регионах, где оно введено. Как учит история, осуществлять такие функции власть может только тогда, когда она опирается на поддержку населения», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский.

Он подчеркнул, что нынешняя власть непопулярна на всей территории Украины, особенно в тех областях, которых коснулись принятые меры.

«Поэтому остаётся большим вопросом, насколько власть вообще сможет осуществлять полномочия, которыми она наделила себя, введя военное положение», — заявил Неменский.

Государственные администрации рапортуют о подготовке к военному положению. Так, по данным пресс-службы Одесской облгосадминистрации, планируется перевести систему противовоздушной обороны (ПВО) Одесской области в режим боевой готовности.

По информации главы администрации Максима Степанова, также планируется усиление мер по информационной и кибербезопасности и охране государственной границы. Аналогичные меры приняты на границе между Херсонской областью и Крымом.

Президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с жителями Черниговской области 28 ноября заявил, что в связи с введением военного положения в ряде регионов страны украинские войска будут передислоцированы.

«Мы осуществим передислокацию войск, мы будем охранять границу, в том числе границу с Российской Федерацией в Черниговской области, чтобы войска врага не вошли внутрь государства», — сказал он.

Reuters

Порошенко добавил, что Киев должен «держать оружие наготове» на территории Донецкой и Запорожской областей, а также у побережья Азовского моря.

«Движение техники началось ещё вчера. Весь вечер и ночь ездили колонны военной техники, а рано утром летали вертолёты. Спать было невозможно», — рассказал RT житель Винницкой области Олег Скринник (имя и фамилия изменены).

Фейковый призыв

Ещё до вступления в силу закона о военном положении его последствия ощутили простые граждане Украины. В Сумской области, в частности, в Путивльском районе местные жители получили смс-сообщения от Министерства обороны Украины. В них говорилось, что призывникам даётся три дня, чтобы явиться в воинские части, в противном случае на них подадут иски в суд. Однако представители военного ведомства заявили, что не имеют к сообщениям никакого отношения.

«Указанная информация является провокацией, которая регулярно появляется в районах с общей государственной границей с РФ и в населённых пунктах, расположенных вдоль линии разграничения», — заявил начальник Министерства обороны Украины Алексей Чернобай в Facebook.

Обвинения в адрес России в случае провальной попытки призыва — обычная практика, рассказывает источник RT в партии «Батькивщина».

«Но это вполне могла быть и инициатива Министерства обороны. Не открою большого секрета, но никто не хочет идти на войну. В армии царит полный хаос и неразбериха», — говорит он.

Обострилась ситуация и в других частях страны. Так, пользователи социальных сетей Харькова рассказывают, что на улицах города идёт облава на уклонистов — их останавливают с требованием предоставить документы. Похожие ситуации возникают и в других регионах. В херсонских групповых чатах в Viber распространяются сообщения о том, что военные вместе с полицией ходят по домам, в том числе и людей, давно уже отслуживших в армии, и пытаются вручать повестки с требованием немедленно явиться в военкомат.

В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что массовой мобилизации в связи с началом военного положения в десяти областях страны не будет. Но, по его словам, с резервистами первой очереди проведут работу.

«Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть наготове. Мы должны в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство», — заявил Порошенко.

Сухой закон

Ещё одно нововведение коснулось формы одежды. В регионах, где введено военное положение, планируют запретить гражданским лицам носить камуфляж.

«Будет принято решение о запрете использования военной формы, кроме военных, Нацгвардии и силовых структур. На все случаи будем реагировать оперативно. Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью», — заявил руководитель Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров.

Правоохранители намерены проверять всех, кто откажется выполнять требования новой военной моды.

Запрет будет введён и на ночную продажу алкоголя. Пока непонятно, коснётся он только магазинов или ещё и ресторанов. Такую инициативу, в частности, озвучили правоохранители Одессы.

На фоне введения военного положения военно-гражданская администрация Авдеевки напомнила о запрете продажи алкоголя лицам в военной форме, а также предупредила население о последствиях приобретения спиртных напитков для военнослужащих. Соответствующее сообщение размещено на сайте администрации.

«Состояние алкогольного опьянения военнослужащего негативно влияет на скорость реакции и принятия им решений, что является особенно опасным в критических ситуациях, которые могут возникать в условиях особого периода при проведении ООС», — говорится в сообщении.

Граница на замке

Органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины приведены в полную боевую готовность, в пунктах пропуска организован усиленный контроль. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Основные усилия сосредоточены на дополнительном усилении границы и её режима — это привлечение резерва, высылка увеличенных нарядов, наращивание инженерного обустройства, максимальное использование системы освещения обстановки, недопущение и предотвращение любых инцидентов и провокаций», — сообщил Демченко.

В пунктах пропуска организован усиленный контроль, в частности, проводятся интервью с гражданами, «которые подпадают под профиль риска», а также осуществляется дополнительная проверка транспорта в случае необходимости.

За последние двое суток Государственная пограничная служба не пропустила на территорию страны 85 граждан России, которые прилетели из Минска.

«Вчера передо мной в аэропорту Жуляны не пропустили пару из Москвы, которая прилетела к своей тёте. У них были все документы, достаточно денег, но их не пропустили. В прошлом году они приехали в Крым, что стало основанием для запрета на въезд на территорию Украины на три года. Молодые люди очень расстроились, но никто им на уступки не пошёл», — рассказывает RT жительница Киева Ирина Косьмина (имя и фамилия изменены).

Бизнес-контроль

Начались проблемы и у российского бизнеса, с которым решили бороться националисты. Так, 27 ноября, не дожидаясь вступления в силу закона о военном положении, активисты националистической организации «Сокол» (молодёжное крыло партии «Свобода») заблокировали работу Киевского ТРЦ Ocean Plaza российской компании «ТПС-Недвижимость», а 28 ноября вторглись в торговый центр и подожгли в здании дымовые шашки.

По всей стране хаотично появляются блокпосты. К примеру, в Сумах идут подготовительные работы к установке шести блокпостов, из которых два — передвижные. Они могут останавливать «подозрительные автомобили». По такому же принципу намерены действовать в Одесской области и Бердянске, на въезде в который уже стоит блокпост.

Проверка на дорогах

Reuters

© Gleb Garanich

В Одессе активисты начали снимать российские номера с фур и блокировать автомобили. Задержано по меньшей мере четыре машины.

«Акция предполагает совершенно добровольную остановку грузовиков с российскими номерами, добровольную сдачу номеров активистам и длительный отдых, пока не решится вопрос с нашими пленными моряками», — рассказали представители местных движений «самообороны».

Не остались в стороне и официальные власти. Сотрудники транспортной сферы в регионах, где введено военное положение, будут активно привлекаться к мероприятиям по отражению возможной российской агрессии, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне», — заявил Омелян.

Также глава ведомства посоветовал всем портовикам и железнодорожникам подготовить «тревожный чемоданчик» с трёхдневным запасом необходимого на случай срочной мобилизации.

Военное положение: день первый

«Неразбериха в первый день введения военного положения закономерна, поскольку толком никто не знает, что делать. Проект, который предлагал президент, исполнился на 50% — военное положение ввели в десяти областях и регионе Азовского моря, а также не на 60, а на 30 суток. Власти понимают, что что-то надо делать, а что именно, не знают», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, ни власти, ни жители Украины не понимают, против кого введено военное положение.

Люди не понимают, что это за военное положение, против кого оно введено. Самое интересное, не знают, что делать, те, кто это военное положение замыслил.

«На сегодняшний день идёт прежде всего в информационном поле обострение ситуации. Я думаю, что это военное положение будет происходить в виртуальном информационном поле, и будут его проводить СМИ. Некие начальники будут отчитываться о неких мерах по нейтрализации непонятных угроз», — предположил эксперт.

При этом первый день военного положения доставил жителям страны немало трудностей, заявил источник RT в партии «Самопомощь». По его словам, население недовольно новыми правилами.

«Президент публично обещал, что права граждан не будут затронуты. Но в действительности мы видим другую картину. Люди недовольны и не понимают, зачем надо было вводить военное положение», — заявил собеседник RT.

На местах ситуация может выйти из-под контроля, считает Неменский. В то же время он выразил сомнение, что Порошенко может потерять власть до выборов с учётом того, что население юго-востока «не склонно проявлять сильную политическую активность».

«Тем не менее напряжённость в стране будет расти, и она может быть использована властями для введения либо ЧП, либо продолжения военного положения под предлогом непослушания. В целом всё это усиливает желание у жителей юго-восточных областей страны проголосовать за оппозиционного кандидата или партию», — заключил эксперт.