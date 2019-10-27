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Полный грузовик трупов, а обвиняемых нет? Британцы, кажется, зашли в тупик при расследовании 39 смертей

27 октября 2019, 22:09  •  37 • В мире
Следователи Великобритании пока арестовали только одного человека в рамках дела о гибели 39 мигрантов, тела которых были обнаружены в грузовике. Еще два подозреваемых задержаны, но причастность их к инциденту пока не удалось доказать - похоже, следствие может зайти в тупик.
Новыми подозреваемыми по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейсе на юго-востоке Англии могут стать 38-летние мужчина и женщина.
Как передает Sky News, они проживают в Уоррингтоне (графство Чешир). Телеканал не уточняет, какую роль в совершенном преступлении отводит следствие задержанным. Ранее сообщалось об аресте водителя грузовика, в котором были обнаружены трупы. Его могут обвинить в убийстве.
Следователям удалось установить, что грузовик прибыл в Соединенное Королевство из Болгарии. Позднее стало известно, что погибшие были гражданами Китая, однако других подробностей не сообщается.

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