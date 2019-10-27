Полный грузовик трупов, а обвиняемых нет? Британцы, кажется, зашли в тупик при расследовании 39 смертей

Новыми подозреваемыми по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейсе на юго-востоке Англии могут стать 38-летние мужчина и женщина.

Как передает Sky News, они проживают в Уоррингтоне (графство Чешир). Телеканал не уточняет, какую роль в совершенном преступлении отводит следствие задержанным. Ранее сообщалось об аресте водителя грузовика, в котором были обнаружены трупы. Его могут обвинить в убийстве.

Следователям удалось установить, что грузовик прибыл в Соединенное Королевство из Болгарии. Позднее стало известно, что погибшие были гражданами Китая, однако других подробностей не сообщается.