«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» проекта «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» должен быть свёрнут в случае вооружённой агрессии России против Украины. Об этом заявил председатель фракции Европейской народной партии в парламенте ЕС Манфред Вебер. Он призвал будущее правительство Германии «чётко обозначить» цену якобы планируемого «вторжения» России на Украину. Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина выступает против сертификации российского газопровода, которая проходит в Германии, и призвал Еврокомиссию проявить жёсткую позицию по этому вопросу. По мнению экспертов, политические силы в Европе и США, выступающие против реализации «Северного потока — 2», используют информационную кампанию о «вторжении» на Украину как политический повод для остановки проекта.

Проект газопровода «Северный поток — 2» должен быть свёрнут в случае вторжения России на Украину. Об этом в интервью немецким СМИ заявил Манфред Вебер, глава Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента.

По словам Вебера, развёртывание российских войск на границе с Украиной говорит о том, что угроза якобы готовящегося вторжения реальна.

«Ситуация вызывает большое беспокойство, обострения войны на востоке Украины нельзя исключать», — заявил Вебер в интервью Bild am Sonntag.

Политик заявил, что эскалация вооружённых действий должна стать «концом для газопровода «Северный поток — 2» и призвал следующее правительство Германии обозначить это для РФ в случае применения оружия против Украины.

«В таком случае введение его (газопровода. — RT) в эксплуатацию исключено. Будущее правительство должно чётко обозначить эту цену... Важно, чтобы НАТО дало чётко понять, что у действий России против Украины будет высокая цена», — заявил Вебер.

В беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление европолитика, отметив, что противники газопровода ищут любой повод для того, чтобы помешать его вводу в эксплуатацию.

Манфред Вебер, председатель фракции Европейской народной партии

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По словам Юшкова, «Северный поток — 2» полностью соответствует нормам международного и европейского законодательства, и от него уже нельзя просто так отказаться.

«И остаётся последний шанс, как его можно остановить — только прямыми санкциями со стороны Евросоюза... Соответственно, надо обосновать, почему мы берём и вводим эти санкции. Вот они как раз готовят обоснование... Потому что Россия зачем-то якобы «нападает» на Украину», — пояснил эксперт.

Информационная кампания

Напомним, тема якобы планируемого вторжения России на Украину активно форсируется западными СМИ с прошлого месяца.

Так, 11 ноября информационное агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон предупредил европейских союзников о якобы скором вторжении войск РФ на Украину. При этом агентство ссылалось на анонимные источники, которые сообщили, что прогноз США якобы подкреплён некими общедоступными доказательствами.

Затем телеканал CBS News 20 ноября сообщил (также со ссылкой на источники и данные разведки США), что РФ якобы планирует напасть на Украину с наступлением холодов, о чём американская разведка вновь предупредила своих европейских союзников.

При этом журналисты CBS News утверждали, что «вторжение зависит от погодных условий, но, если Запад не вмешается, может произойти в течение нескольких недель».

21 ноября агентство Bloomberg и вовсе заявило, что американская разведка якобы располагает планами атаки РФ на Украину в начале 2022 года.

В России неоднократно заявляли, что утверждения западных СМИ безосновательны и РФ не собирается нападать на Украину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «эта истерика нагнетается искусственно».

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал представитель Кремля на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

В свою очередь, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в конце ноября заявил, что главным бенефициаром этой информационной кампании является Государственный департамент США.

«Всё это вокруг этой темы — злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей СМИ и политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», — сказал Нарышкин, назвав публикации американских СМИ о «нападении» РФ на Украину «ерундой».

Однако западные журналисты продолжают распространять сообщения о якобы готовящемся «вторжении», постоянно ссылаясь на анонимные источники и некие материалы западных разведок.

К американским СМИ присоединились и европейские. К примеру, немецкая газета Bild также со ссылкой на неназванные источники опубликовала схему возможного «нападения» на Украину и озвучила его дату: конец января — начало февраля 2022 года.

Украина против

На фоне этой информационной кампании Украина продолжает оказывать давление на Европу, пытаясь убедить её в необходимости отказаться от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». По мнению главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), позволяющее компании-оператору российского газопровода Nord Stream 2 AG создать и зарегистрировать свое дочернее предприятие на территории ФРГ, — это «издевательство над правилами ЕС».

«Мы решительно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдёт», — заявил глава «Нафтогаза» в Брюсселе во время конференции, организованной EURACTIV Bulgaria.

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По словам Витренко, Киев надеется на жёсткую позицию Еврокомисии, которая должна применить нормы ЕС не только к «Северному потоку — 2», но и всем трубопроводам, соединяющим Россию с ЕС. При этом глава «Нафтогаза» подчеркнул, что его страна также выступает против сертификации российского проекта.

«Согласно позиции Украины, поскольку «Северный поток — 2» не отвечает нормам Евросоюза, он не должен быть сертифицирован. Если и когда проект будет приведён с ними в соответствие, разговор будет иным», — сказал Витренко.

Противодействие энергетическому проекту продолжается и в Соединённых Штатах. 29 ноября республиканские сенаторы заблокировали принятие ежегодного оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) с требованием включить туда поправки о новых обязательных санкциях в отношении «Северного потока — 2». Автор поправки — сенатор-республиканец Джеймс Риш — заявил, что введение газопровода в эксплуатацию якобы поставит под угрозу безопасность Украины.

«Помните, что «Северный поток — 2» призван заменить украинскую газотранспортную систему, а это значит, что России больше не нужно беспокоиться об уничтожении собственной инфраструктуры в случае полномасштабной войны (между Россией и Украиной. — RT)», — отметил Риш.

По его мнению, «Северный поток — 2» будет запущен ещё нескоро, поэтому у американских политиков есть время, чтобы принять необходимые меры и не допустить этого.

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, информационная кампания о мнимом вторжении РФ на Украину запущена, чтобы дать повод для отказа от ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

«Вопрос Украины постоянно продвигается западными партнёрами России. Теперь контекст транзита газа через её территорию привязан к контексту мифической российской угрозы и якобы подготавливаемого «вторжения», — отметил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман напомнил о том, что «Северный поток — 2» выполнен в строгом соответствии с международным и европейским законодательством, поэтому для того, чтобы отложить его введение в эксплуатацию, нужен новый политический повод, который и обеспечивает создание видимости готовящегося «вторжения» на Украину.

Под предлогом обеспечения безопасности Украины США, евробюрократы в Брюсселе и некоторые политические силы в Германии активно препятствуют реализации «Северного потока — 2», заявил Фельдман.

«Украина фактически считает, что ведёт войну с РФ, но при этом хочет зарабатывать на экономическом сотрудничестве со страной-агрессором, как она называет Россию. Это полный абсурд», — отметил эксперт.

При этом новое правительство Германии, в котором присутствуют антироссийские политики, обязательно воспользуется новым поводом, чтобы затянуть или помешать пуску газопровода, считает Фельдман.

«С учётом того, кто сегодня приходит к власти Германии, очевидно, что быстрого введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» не будет. И эта история чем-то напоминает процесс получения лицензии для вакцины «Спутник V» со стороны ВОЗ. Всё соответствует технической документации, всё безопасно, всё абсолютно законно, но, с другой стороны, есть скрытые политические преграды, которые заставляют затягивать проект», — заключил собеседник RT.