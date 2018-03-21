Полных пассажиров "Тайских авиалиний" будут принудительно переводить из "бизнеса" в "эконом"

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"Тайские авиалинии" отказались перевозить полных людей бизнес-классом.

В бизнес-классе "Тайских авиалиний" не будут допущены к полету полные люди. В компании заявили, что в новых лайнерах типа Boeing 787-9 Dreamliner будут введены такие ограничения, поскольку ремни безопасности будут полным людям слишком коротки.

При этом отмечается, что возможности прикрепить специальный удлинитель в бизнес-классе попросту не будет.

Авиаперевозчик отмечает, что полные пассажиры будут переведены в экономкласс, даже если купят билеты в "бизнес".

"Если пассажир не сможет застегнуть ремень безопасности, он нарушит технику безопасности", - объяснили новые правила представители перевозчика.