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Полных пассажиров "Тайских авиалиний" будут принудительно переводить из "бизнеса" в "эконом"
21 марта 2018, 22:39 • 28 • В мире
"Тайские авиалинии" отказались перевозить полных людей бизнес-классом.
В бизнес-классе "Тайских авиалиний" не будут допущены к полету полные люди. В компании заявили, что в новых лайнерах типа Boeing 787-9 Dreamliner будут введены такие ограничения, поскольку ремни безопасности будут полным людям слишком коротки.
При этом отмечается, что возможности прикрепить специальный удлинитель в бизнес-классе попросту не будет.
Авиаперевозчик отмечает, что полные пассажиры будут переведены в экономкласс, даже если купят билеты в "бизнес".
"Если пассажир не сможет застегнуть ремень безопасности, он нарушит технику безопасности", - объяснили новые правила представители перевозчика.
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