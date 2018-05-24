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«Полноценно использовать весь опыт»: Путин назначил Шувалова и Рогозина на новые должности

24 мая 2018, 23:54  •  56 • В России
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении на государственные посты двух бывших зампредов правительства. Игорь Шувалов сменил Сергея Горькова на посту председателя Внешэкономбанка, а Дмитрий Рогозин назначен гендиректором корпорации «Роскосмос». По словам Путина, необходимо докапитализировать ВЭБ, чтобы банк эффективно выполнял свою функцию института развития. Перед входившим в наблюдательный совет «Роскосмоса» Рогозиным поставлена задача реализовать предложенные им планы развития корпорации.
 
kremlin.ru
 

Президент России Владимир Путин назначил бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка (ВЭБ), а бывшего зампреда правительства Дмитрия Рогозина — главой корпорации «Роскосмос». Соответствующие указы глава государства подписал после личной встречи с функционерами.

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»... Назначить Рогозина Дмитрия Олеговича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в тексте указов, опубликованных на официальном портале Кремля.

51-летний Шувалов сменил на посту главы Внешэкономбанка 49-летнего Сергея Горькова, занимавшего эту должность с февраля 2016 года. При этом в ходе встречи в Константиновском дворце Санкт-Петербурга Путин высказал пожелание, чтобы Шувалов и Горьков пока поработали вместе.

«Сергей Николаевич много сделал для того, чтобы банк возродился, вновь встал на ноги и добился реальных результатов, успехов. Думаю, что у вас будет очень хорошая команда. И потом, у Сергея Николаевича тоже есть определённые идеи. Мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе поработали, чтобы этот банк, — а это, собственно говоря, условно банк, это, скорее всего, всё-таки институт развития, — чтобы он именно таким и стал. Его, конечно, нужно будет поддержать, надо будет ещё дополнительно докапитализировать», — подчеркнул Путин.

По его словам, задача по докапитализации банка (капитал которого оценивается в 618 млрд рублей, а активы — в 3563 млрд рублей) стоит, поскольку для того, чтобы банк эффективно выполнял функцию института развития, он должен быть дееспособным. В связи с этим ВЭБ будет оказана поддержка, заявил президент.

Глава государства добавил, что опыт работы Шувалова в правительстве, где он занимался крупными проектами и сотрудничеством с иностранными партнёрами по ряду направлений, будет востребован в новой должности.

«Очень рассчитываю на то, что вы так с правительством и будете продолжать работать. В этом смысле ваша работа, конечно, изменится, ваш статус поменяется, но направление деятельности будет если не полностью совпадать, то в значительной степени будет таким, которое позволит вам полноценно использовать весь опыт, который вы накопили за предыдущие годы», — отметил Путин.

В свою очередь, Игорь Шувалов поблагодарил президента за доверие, отметив, что в последние годы он работал в наблюдательном совете Внешэкономбанка и в курсе положения дел.

«В последние два года команда Сергея Николаевича Горькова занималась по вашему поручению тем, что решала самые сложные проблемы, которые накоплены за предыдущие годы. Работа проделана. В целом банк сейчас не в плохом состоянии, и, как я понимаю, сейчас он должен приобрести настоящий смысл развития и вписаться в эту повестку, которую вы объявили майским указом текущего года», — сказал Шувалов.

  • kremlin.ru

«Эту отрасль должны возглавлять люди, которые изнутри знают, как она устроена»

Горловчане, погибайте тише…

54-летний Дмитрий Рогозин, курировавший в прошлом кабмине вопросы оборонного заказа и военно-промышленного комплекса, сменил на посту главы «Роскосмоса» 53-летнего Игоря Комарова, который занимал эту должность с января 2015 года.

«Дмитрий Олегович, мы с вами многократно, давно уже обсуждали вопросы развития компании «Роскосмос». Насколько она важна для экономики, для многих других направлений, в том числе в сфере безопасности, говорить не нужно — это само собой разумеется. Вы мне докладывали и предложения по укреплению и развитию этой компании. Мы с вами их неоднократно обсуждали», — подчеркнул Путин в разговоре с Рогозиным.

«Есть замечательная возможность в качестве руководителя этой компании начать осуществление всех предложенных вами же планов развития компании «Роскосмос», — добавил президент.

В ответ бывший зампред правительства заявил, что он сделает всё возможное и необходимое для того, чтобы оправдать доверие главы государства.

«Я прекрасно понимаю, что ракетно-космическая промышленность и в целом все эти отрасли, которые тесно связаны с ней — микроэлектроника, новые материалы, — это, по сути дела, то, о чём вы заявляете как о перспективе развития нашей страны. Одно рабочее место в космической промышленности автоматически создаёт девять рабочих мест в стране. Поэтому ответственность огромная. Ещё раз хочу сказать: сделаю всё, чтобы справиться с этой задачей», — отметил Рогозин.

Российский лидер добавил, что надо подумать и над укреплением команды, чтобы космическую отрасль возглавляли люди, «которые изнутри знают, как она устроена».

«Это должны быть хорошие специалисты, высококлассные учёные, организаторы. Мы с вами об этом ещё поговорим», — подытожил президент.

Напомним, новый состав правительства России был утверждён 18 мая. Структура кабинета министров претерпела небольшие изменения, также в нём произошёл ряд перестановок и появились новые фигуры.

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