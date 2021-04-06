«Полностью отечественная разработка»: каким потенциалом обладает новейший армейский автомобиль «Тайфун–ПВО»

Дебютантом парада Победы на Красной площади станет новейшая армейская бронемашина «Тайфун–ПВО». Она спроектирована на базе автомобиля специального назначения для ВДВ и предназначена для применения военнослужащими, вооружёнными переносными зенитными ракетными комплексами «Игла» и «Верба». Как считают в Минобороны РФ, новая машина «повысит мобильность подразделений ПВО, а также увеличит их эффективность по отражению воздушных целей противника». По мнению экспертов, «Тайфун–ПВО» обладает высокими показателями защищённости, проходимости и манёвренности.

Бронированная армейская машина с колёсной формулой 4×4 «Тайфун–ПВО» станет дебютантом парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Данный образец появится перед публикой в составе механизированной колонны.

«В составе мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади пройдёт впервые», — говорится на сайте российского военного ведомства.

Разработчиками «Тайфуна–ПВО» являются АО «Ремдизель» (Набережные Челны) и АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

Машина была спроектирована на базе бронеавтомобиля специального назначения «Тайфун–ВДВ». На сегодняшний день образец прошёл этап государственных испытаний и теперь ожидает поставки в войска.

Созданный для подразделений «голубых беретов» автомобиль выполнен по схеме несущего бронекорпуса, что помогло уменьшить его массу, сохранив при этом защитные свойства с использованием брони пятого класса. Компоновка «Тайфуна–ВДВ» позволяет устанавливать на машину разнообразное оборудование и вооружение, в том числе дистанционно управляемые модули.

Высокая проходимость и манёвренность

«Тайфун–ПВО» предназначен для перевозки подразделений Сухопутных войск, оснащённых переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» и «Верба». Сейчас военнослужащие доставляются на огневые рубежи на стандартных армейских грузовиках и бронетранспортёрах.

«Тайфун–ПВО» выполнен на шасси «КамАЗ-4386» (К-4386). Данная платформа имеет двигатель мощностью 350 л.с., топливный бак на 200 л, запас хода в пределах 1200 км. Длина шасси составляет 6 м, ширина — чуть более 2,5 м. Масса бронемашины на К-4386 может достигать 13,5 т, а максимальная скорость — 130 км/ч.

Механизированная колонна ВС РФ на репетиции Парада Победы

© Минобороны России

Как сообщается в материалах «Ремдизеля», шасси отличается высокими показателями проходимости и манёвренности по всем видам дорог, в том числе в горной местности.

Благодаря К-4386 бронемашина способна преодолевать брод глубиной не менее 1,5—1,75 м, вертикальное препятствие высотой не менее 0,6 м и ров с аналогичной шириной. Практически все комплектующие, из которых собирается платформа, российского производства. Как заявил ранее в интервью РИА Новости главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович, компания проводит постепенное замещение импортных механизмов.

«Есть и положительные примеры — мы нашли российского поставщика гидропневматических подвесок, который согласился разработать такую систему для К-4386, которую мы раньше закупали за рубежом, и она работает ничем не хуже, а иногда даже надёжнее, чем импортная», — сказал Зарахович.

«Тайфун–ПВО» вмещает пять человек: механика-водителя, командира, стрелка-пулемётчика и двух стрелков-зенитчиков. На крыше боевой машины размещена турель с крупнокалиберным пулемётом «Корд» и два люка: один для пулемётчика, второй — для зенитчика. Военнослужащие могут вести огонь на скорости до 20 км/ч.

Достоинством «Тайфуна–ПВО» является способность получать целеуказания извне — от вышестоящего боевого командного пункта и ЗРК «Тор-М2». Таким образом у военнослужащих нет необходимости покидать автомобиль.

Позаботились конструкторы и о защищённости экипажа. «Тайфун–ПВО» позволяет сохранить жизни военнослужащим после попадания пуль, осколков от артиллерийских боеприпасов, подрыва под днищем 4 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте и 6 кг — под колесом.

Опытно-конструкторские работы по «Тайфуну–ПВО» должны завершиться в третьем квартале 2021 года. Затем планируется развернуть серийное производство машины. Об этом в январе 2021 года в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал генеральный директор ижевского предприятия «Купол» Фанил Зиятдинов.

Напомним, что первый образец «Тайфун–ПВО» был собран в 2019 году специально для участия в международных соревнований «Чистое небо», который проходил в Китае. Появление этого автомобиля вызвало неподдельный интерес публики.

«После сигнала арбитра о начале гонки число болельщиков на трибунах увеличилось почти вдвое. Китайская публика, а также члены иностранных делегаций, присутствовавшие на гонке «Мастерство», активно поддерживали команду, делали фото и снимали происходившее на видео в ходе всего заезда («Тайфуна–ПВО». — RT). На финише зрители встретили российскую команду овациями и взмахами флажков», — подчёркивается в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Экипаж российской боевой машины преодолел трассу с 12 препятствиями (восьмёрка, змейка, противотанковый ров, брод, косогор, колейный мост, песчаный участок и пр.) и успешно отстрелялся по имитаторам воздушных целей.

В августе 2020 года «Тайфун–ПВО» принял участие в динамическом показе на полигоне Ашулук (Астраханская область) в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020». Боевая машина выполняла задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара потенциального противника совместно с расчётами мобильных зенитных систем С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор», «Панцирь-С».

В октябре прошлого года «Тайфун–ПВО» привлекался к учениям по отработке ведения эшелонированной противовоздушной обороны, прошедших в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Экипажи этих машин успешно поразили из ПЗРК «Верба» условные средства воздушного нападения противника, находившиеся на дальности до 6 тыс. м и высоте 3,5 тыс. м.

Под надёжной защитой

В Минобороны РФ высоко оценивают возможности «Тайфуна–ПВО». Как отмечали в военном ведомстве, новый бронеавтомобиль «повысит мобильность подразделений ПВО, а также увеличит их эффективность по отражению воздушных целей противника».

В беседе с RT главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов назвал главными достоинствами «Тайфуна–ПВО» высокую защищённость экипажа и повышение скорости реакции зенитчиков на возникающие угрозы.

«Военнослужащие всё время находятся под защитой, так как могут стрелять из ПЗРК, не покидая автомобиль. То есть, это экономия времени и повышение скорости реакции на угрозы. Сама машина обладает хорошей проходимостью и может десантироваться с воздуха», — отметил Фролов.

«Тайфун–ПВО» на соревнованиях «Чистое небо»

© Минобороны России

По мнению эксперта, «Тайфун–ПВО», как и другие бронеавтомобили «Ремдизеля», являются одними из самых защищённых семейств армейских колёсных машин в своём классе.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев также отметил, что специалисты «Ремдизеля» провели хорошую работу по обеспечению высокого уровня защищённости и мобильности экипажа.

«В целом семейство «Тайфунов» создавалось с учётом противоминной защиты и удобства расположения военнослужащих. Это достаточно объёмная, защищённая машина, полностью отечественная разработка», — сказал Корнев.

Кроме того, эксперт назвал «Тайфун–ПВО» достаточно недорогим транспортным средством по сравнению с другими типами бронетехники.

«Обслуживание такой машины обходится недорого. «Тайфун–ПВО» безопаснее и комфортнее, чем обычный автомобиль, грузовик, и более экономичен, чем бронетранспортёр. Это достойная мощная машина с приличной грузоподъёмностью»,— подчеркнул Корнев.